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Σε νέα διαδικασία υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για χιλιάδες εργαζόμενους που συνδυάζουν μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, με στόχο να περιοριστεί η μεγάλη χρονική απόσταση που σήμερα μεσολαβεί μέχρι την τελική εκκαθάριση.

Από το 2027, περίπου 350.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που παράλληλα έχουν μισθωτή απασχόληση αναμένεται να ενταχθούν σε ένα νέο μοντέλο, όπου ο έλεγχος των καταβληθεισών εισφορών θα πραγματοποιείται ανά δύο μήνες αντί για μία φορά τον χρόνο.

Η αλλαγή αποσκοπεί στη γρηγορότερη αποτύπωση της ασφαλιστικής εικόνας των παράλληλα απασχολούμενων και στον περιορισμό των διαφορών που συσσωρεύονται μέχρι την ετήσια εκκαθάριση.

Από την ετήσια στη δίμηνη εκκαθάριση

Με το ισχύον σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει σε ετήσια βάση τα στοιχεία από τις εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω της μισθωτής εργασίας και τα συγκρίνει με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μη μισθωτή δραστηριότητα.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο, καθώς η τελική εικόνα μπορεί να διαμορφωθεί αρκετούς μήνες μετά την περίοδο στην οποία αφορούν οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Με το νέο μοντέλο, η διασταύρωση των δεδομένων θα γίνεται ανά δίμηνο, ώστε ο Φορέας να εξετάζει ταχύτερα αν οι εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση καλύπτουν το ποσό που απαιτείται για την παράλληλη ασφάλιση.

Εφόσον το ποσό των εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί επαρκεί, δεν θα δημιουργείται πρόσθετη επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο. Αντίθετα, όταν προκύπτει διαφορά, αυτή θα καταλογίζεται στον ασφαλισμένο, ενώ σε περίπτωση υπερκαταβολής θα δημιουργείται πιστωτικό υπόλοιπο.

Δεν αλλάζει ο κανόνας της παράλληλης ασφάλισης

Η νέα διαδικασία αφορά αποκλειστικά τη συχνότητα της εκκαθάρισης και δεν μεταβάλλει τον βασικό μηχανισμό της παράλληλης ασφάλισης.

Οι εισφορές που προκύπτουν από τη μισθωτή εργασία θα εξακολουθούν να συμψηφίζονται με τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η παράλληλη μη μισθωτή δραστηριότητα.

Για όσους έχουν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία υψηλότερη από τη δεύτερη, ο υπολογισμός θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με βάση την κατηγορία που έχουν δηλώσει.

Ως βάση αναφοράς για την παράλληλη ασφάλιση παραμένει η δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία από την 1η Ιανουαρίου 2026 διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στα 311,18 ευρώ τον μήνα για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και εισφορά υπέρ ανεργίας.

Ταχύτερη ενημέρωση για οφειλές και πιστωτικά υπόλοιπα

Η μετάβαση στη δίμηνη εκκαθάριση αναμένεται να μειώσει τις μεγάλες αποκλίσεις που εμφανίζονται σήμερα όταν ολοκληρώνεται ο ετήσιος έλεγχος.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να γνωρίζουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα αν προκύπτει επιπλέον υποχρέωση καταβολής ή αν έχουν δημιουργήσει πιστωτικό ποσό λόγω υψηλότερων εισφορών.

Στη νέα διαδικασία εντάσσονται εργαζόμενοι που διατηρούν παράλληλα ατομική επιχείρηση, ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή έχουν αγροτική δραστηριότητα, ενώ συνεχίζουν να ασφαλίζονται και μέσω μισθωτής εργασίας.

Ψηφιακή αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ

Η αλλαγή συνδέεται με την ευρύτερη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ και την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών υποδομών που θα επιτρέπουν την ταχύτερη ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων.

Στόχος είναι η ενοποίηση πληροφοριών που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα και η αυτοματοποιημένη διασταύρωση στοιχείων για εισφορές, οφειλές, ασφαλιστικό χρόνο και παροχές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ταχύτερη άντληση δεδομένων από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), ώστε οι εισφορές της μισθωτής απασχόλησης να ενσωματώνονται πιο γρήγορα στην ασφαλιστική εικόνα των πολιτών.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, με τον e-ΕΦΚΑ να πρέπει έως τότε να ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προσαρμογές ώστε η εκκαθάριση να πραγματοποιείται σταθερά ανά δίμηνο.

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