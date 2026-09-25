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Σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, με το χρονοδιάγραμμα να διατηρεί τον διαχωρισμό μεταξύ των συνταξιούχων που προέρχονται από πρώην ταμεία μισθωτών και εκείνων των μη μισθωτών.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κύριες και επικουρικές συντάξεις δεν καταβάλλονται όλες την ίδια ημέρα, καθώς το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό ταμείο και την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου οι πρώτες πληρωμές

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Την ημερομηνία αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οι συντάξεις μισθωτών και Δημοσίου

Η δεύτερη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα τέως ταμεία μισθωτών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων, μεταξύ των οποίων τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Στις πληρωμές της ίδιας ημέρας περιλαμβάνονται επίσης οι κύριες συντάξεις του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν ακόμη οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των πληρωμών για τις συντάξεις Οκτωβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν σε ποια κατηγορία ανήκουν, ώστε να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η πίστωση της σύνταξής τους.

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