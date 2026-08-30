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Τέσσερις μήνες έχουν μπροστά τους φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με την προθεσμία να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και την αγορά να ζητά ήδη μεγαλύτερη ευελιξία για όσους δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα παλιά και νέα χρέη. Μέχρι στιγμής περίπου 11.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ σε ανάλογα επίπεδα κινείται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο αριθμός φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ρυθμίσει φορολογικές εκκρεμότητες.

Από το οικονομικό επιτελείο επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς υπάρχει χρονικό περιθώριο έως το τέλος του έτους. Η μέχρι τώρα πορεία, ωστόσο, αναδεικνύει ορισμένες πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες και οι οποίες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αιτημάτων που καταθέτουν Επιμελητήρια και επαγγελματικοί φορείς ενόψει ΔΕΘ.

Η εικόνα των συνολικών χρεών δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση. Πρόκειται για 5,39 δισ. ευρώ από συνολικές πραγματικές ληξιπρόθεσμες οφειλές περίπου 80 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονταν σε 285.193, με ρυθμισμένο ποσό 5,2 δισ. ευρώ, έναντι συνολικών οφειλών 52,5 δισ. ευρώ.

Το ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι μόνο πόσοι επιλέγουν να ρυθμίσουν, αλλά και πόσοι μπορούν να διατηρήσουν μια ρύθμιση ενεργή σε βάθος χρόνου, πληρώνοντας παράλληλα όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Τα τρία «αγκάθια» των 72 δόσεων

Το πρώτο σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η ημερομηνία δημιουργίας της οφειλής. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν χρέη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αυτό σημαίνει ότι νεότερες υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Το δεύτερο αφορά οφειλές που είχαν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Εφόσον τον περασμένο Απρίλιο βρίσκονταν στις 24 ή 48 δόσεις, δεν προβλέπεται η μετάπτωσή τους στις 72 δόσεις. Έτσι, ένας οφειλέτης που έσπευσε να τακτοποιήσει νωρίτερα τις υποχρεώσεις του μέσω της πάγιας ρύθμισης δεν μπορεί να τις μεταφέρει εκ των υστέρων στο ευνοϊκότερο σχήμα των περισσότερων δόσεων.

Το τρίτο –και ίσως σημαντικότερο στην πράξη– αφορά όσους έχουν ταυτόχρονα παλιές και νέες οφειλές. Τα χρέη έως το τέλος του 2023 μπορούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να μπουν στις 72 δόσεις. Τα νεότερα, όμως, πρέπει να εξοφληθούν ή να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Έτσι, ο ίδιος οφειλέτης μπορεί να χρειαστεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, μαζί φυσικά με τους φόρους και τις εισφορές που συνεχίζουν να γεννιούνται.

Στο κόστος της ρύθμισης πρέπει να συνυπολογίζεται και το επιτόκιο 5,84%, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης προβλέπεται μηνιαία προσαύξηση 15%.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους όρους διατήρησης της ρύθμισης. Η ένταξη στις 72 δόσεις δεν αρκεί από μόνη της, καθώς ο οφειλέτης πρέπει στη συνέχεια να παραμένει συνεπής τόσο στις δόσεις όσο και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή εάν καθυστερήσουν οι δύο τελευταίες δόσεις για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Επίσης, μέσα σε έναν μήνα από την υπαγωγή θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί, ρυθμιστεί ή τακτοποιηθεί με άλλο νόμιμο τρόπο οι υπόλοιπες οφειλές.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και στη συνέχεια: οι νέες οφειλές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης πρέπει να εξοφλούνται ή να τακτοποιούνται εγκαίρως. Αυτό είναι και ένα από τα σημεία που απαιτούν προσεκτικό υπολογισμό πριν από την αίτηση, καθώς δεν αρκεί να «βγαίνει» μόνο η δόση των 72, αλλά πρέπει να μπορεί να εξυπηρετείται το σύνολο των υποχρεώσεων.

Γιατί η αγορά ζητά 120 δόσεις

Αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι προτάσεις που καταθέτουν οι επαγγελματικοί φορείς ενόψει ΔΕΘ. Στο υπόμνημα που απέστειλε στον πρωθυπουργό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις, ώστε η μηνιαία επιβάρυνση να προσαρμόζεται καλύτερα στις πραγματικές δυνατότητες επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Το ΒΕΑ προτείνει επίσης διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και θέσπιση ανώτατου ορίου ώστε το σύνολο πρόσθετων τελών, τόκων ρύθμισης και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής να μην μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής οφειλής.

Ανάλογα αιτήματα έχουν τεθεί και από άλλους επαγγελματικούς φορείς, με βασικό επιχείρημα ότι μια ρύθμιση πρέπει όχι μόνο να δίνει περισσότερες δόσεις, αλλά να μπορεί να διατηρηθεί μέχρι την τελευταία πληρωμή.

Προς το παρόν, πάντως, το οικονομικό επιτελείο δεν σχεδιάζει διορθωτικές παρεμβάσεις ή αλλαγές στους βασικούς όρους των 72 δόσεων. Με τη ΔΕΘ, ωστόσο, να βρίσκεται μπροστά, το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν μπορεί να υπάρξουν κινήσεις που θα διευκολύνουν περισσότερους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να αλλάξει η βασική φιλοσοφία της υφιστάμενης ρύθμισης.

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