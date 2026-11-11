Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς συνεχίζει να καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ τις προσαυξήσεις των συντάξεων στους παράλληλα ασφαλισμένους, μετατρέποντας το συγκεκριμένο πεδίο σε μια εστία πολυετούς ταλαιπωρίας. Το ζήτημα της παράλληλης ασφάλισης, μαζί με τις διεθνείς, τις διαδοχικές και τις επικουρικές συντάξεις, παραμένει μια από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστήματος, αφήνοντας χιλιάδες δικαιούχους σε αναμονή.

Η εκκρεμότητα αφορά περίπου 150.000 παλαιούς συνταξιούχους, δηλαδή όσους αποχώρησαν πριν από το 2016, διατηρώντας παράλληλη ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ ή σε άλλα ταμεία αυτοαπασχολούμενων όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ. Πρόκειται κυρίως για μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες που για δεκαετίες κατέβαλλαν διπλές εισφορές, χωρίς όμως να έχουν δει μέχρι σήμερα τον επιπλέον αυτόν χρόνο ασφάλισης να αποτυπώνεται στο τελικό ποσό της κύριας σύνταξής τους.

Το τοπίο άλλαξε θεσμικά με τον νόμο 4387/2016 και στη συνέχεια με τον νόμο 4670/2020, οι οποίοι εισήγαγαν και επέκτειναν τη δυνατότητα αξιοποίησης του παράλληλου χρόνου ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 μέσω προσαύξησης. Σε πολλές περιπτώσεις, η μηνιαία αυτή προσαύξηση ξεπερνά τα 300 ευρώ, ενώ τα οφειλόμενα αναδρομικά που εκκρεμούν μπορούν να υπερβούν ακόμα και τα 10.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας μηχανικός που συνταξιοδοτήθηκε πριν από το 2016 με 35 έτη ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ και 18 έτη παράλληλης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.420 ευρώ. Με την επίσημη αναγνώριση της προσαύξησης του παράλληλου χρόνου, η μηνιαία αύξηση υπολογίζεται ενδεικτικά στα 285 ευρώ, διαμορφώνοντας τη συνολική σύνταξη στα 1.705 ευρώ.

Αυτή τη στιγμή, ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται σε αναμονή κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν η επίλυση του προβλήματος θα προχωρήσει μέσω ερμηνευτικής εγκυκλίου ή εάν θα απαιτηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση. Από την πλευρά τους, οι εργατολόγοι και οι ειδικοί στην ασφάλιση συνιστούν στους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους να υποβάλουν άμεσα αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για την αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου, ώστε να κατοχυρωθεί επισήμως η διεκδίκησή τους και να υποχρεωθεί ο φορέας να απαντήσει θεσμικά.