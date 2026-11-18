Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σχετικές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ.

Η σημαντικότερη αλλαγή για τη φετινή πληρωμή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τους συνταξιούχους. Έτσι, το ετήσιο εισόδημα και η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο για τη χορήγηση του βοηθήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ωστόσο, τα ηλικιακά κριτήρια εξακολουθούν να αφήνουν εκτός ενίσχυσης σημαντικό αριθμό συνταξιούχων, ακόμη και όταν η διαφορά στην ημερομηνία γέννησης είναι μόλις λίγες ημέρες.

Το ηλικιακό όριο που μεταθέτει την πληρωμή για το 2027

Για τους δικαιούχους σύνταξης γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, ενώ για όσους εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Καθοριστική για την καταβολή του Νοεμβρίου 2026 είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο κατά τη διάρκεια του 2026 δεν θα λάβουν φέτος τα 400 ευρώ, αλλά θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Νοέμβριο του 2027.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος γήρατος που έγινε 65 ετών στις αρχές Ιανουαρίου 2026 δεν πληροί το ηλικιακό κριτήριο για τη φετινή καταβολή, παρότι κατά την περίοδο πληρωμής θα έχει ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο.

Αντίθετα, τα συγκεκριμένα ηλικιακά όρια δεν εφαρμόζονται σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα του ΟΠΕΚΑ.

ΕΝΔΙΣΥ: Εκτός ενίσχυσης περίπου 350.000 συνταξιούχοι

Την αντίθεσή του στους ηλικιακούς περιορισμούς εκφράζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), το οποίο εκτιμά ότι περίπου 350.000 συνταξιούχοι αποκλείονται από την οικονομική ενίσχυση.

Το Δίκτυο χαρακτηρίζει την κατάσταση ιδιαίτερα άδικη, επισημαίνοντας ότι πολλοί ασφαλισμένοι έχουν συνταξιοδοτηθεί νόμιμα πριν από τα 65 τους χρόνια, όπως συμβαίνει με όσους αποχώρησαν από την εργασία τους στα 62.

Παρότι λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξή τους, δεν μπορούν να εισπράξουν το ετήσιο βοήθημα εφόσον δεν είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο έως το τέλος του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ΕΝΔΙΣΥ, από την ενίσχυση αποκλείονται επίσης παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, καθώς και δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος.