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Τέλος στην αναμονή έως και τριών μηνών για την ενημέρωση του ΕΦΚΑ μετά την παραίτηση δημοσίου υπαλλήλου επιχειρεί να βάλει η νέα ψηφιακή διαδικασία συνταξιοδότησης, η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη σειρά των ενεργειών: ο εργαζόμενος υποβάλλει πρώτα ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης και στη συνέχεια την παραίτησή του από την υπηρεσία.

Με τη νέα υπηρεσία, ο e-ΕΦΚΑ αποκτά άμεση ενημέρωση για την πρόθεση συνταξιοδότησης, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν το ασφαλιστικό ιστορικό και τους χρόνους διαδοχικής ασφάλισης.

Η αλλαγή αφορά τους εργαζομένους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς στον ιδιωτικό τομέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης εφαρμόζεται ήδη.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αποσκοπεί στον περιορισμό των διοικητικών καθυστερήσεων και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών φακέλων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αιτήσεις για συντάξεις αναμένεται να καταγράψουν νέο ιστορικό υψηλό.

Τα τέσσερα βήματα για την ηλεκτρονική αίτηση

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τέσσερα βήματα:

Επιλέγουν την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Μεταβαίνουν στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Δημοσίους Υπαλλήλους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου». Εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής. Επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, όπως για παράδειγμα σύνταξη γήρατος, και προχωρούν στην υποβολή.

Η νέα υπηρεσία για τις συντάξεις γήρατος έχει προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί από τις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αντίστοιχη δυνατότητα για τις συντάξεις χηρείας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 9 Νοεμβρίου.

Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

Μέχρι σήμερα, ο δημόσιος υπάλληλος υπέβαλλε πρώτα την παραίτησή του στην υπηρεσία όπου εργαζόταν και στη συνέχεια ξεκινούσε η διαδικασία ενημέρωσης του ασφαλιστικού φορέα.

Ωστόσο, η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στον ΕΦΚΑ μπορούσε να απαιτήσει δύο έως τρεις μήνες, καθώς έπρεπε προηγουμένως να συνταχθεί και να διαβιβαστεί το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) από τον αρμόδιο εκκαθαριστή της υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη καθυστέρηση επηρέαζε τον συνολικό χρόνο αναμονής του ασφαλισμένου, πριν ακόμη αρχίσει ουσιαστικά η επεξεργασία της υπόθεσής του από τον Οργανισμό.

Με το νέο σύστημα, η ηλεκτρονική αίτηση προηγείται της παραίτησης, επιτρέποντας στον ΕΦΚΑ να γνωρίζει εγκαίρως ποιοι εργαζόμενοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, διευκρίνισε ότι αυτή είναι η βασική διαφοροποίηση που εισάγει η νέα διαδικασία.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και του ασφαλιστικού φορέα, με στόχο τον περιορισμό του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την απονομή της σύνταξης.

Σε 42 ημέρες η απονομή κύριας σύνταξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο μέσος χρόνος απονομής των κύριων συντάξεων στο Δημόσιο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 42 ημέρες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίοδος υπολογίζεται από τη στιγμή που το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης φτάνει στον Οργανισμό και όχι απαραίτητα από την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος υποβάλλει την παραίτησή του.

Ο Αλέξανδρος Βαρβέρης ανέφερε επίσης ότι σε ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων η σύνταξη εκδίδεται μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή του σχετικού δελτίου.

Η μετάβαση στην ψηφιακή υποβολή αναμένεται να περιορίσει τις καθυστερήσεις που προηγούνται της αποστολής του φακέλου, διευκολύνοντας την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας.

Πάνω από 210.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2026

Η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια χρονιά κατά την οποία καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή κινητικότητα στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να ξεπεράσουν τις 210.000 έως το τέλος του 2026, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την αύξηση είναι η συνταξιοδοτική ωρίμανση της γενιάς που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, καθώς ολοένα περισσότεροι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις εξόδου από την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους συνταξιούχους να συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Η δυνατότητα συνδυασμού σύνταξης και απασχόλησης επηρεάζει τις αποφάσεις των ασφαλισμένων, καθώς η αποχώρηση από την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα πλήρη διακοπή της εργασίας.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία αποτελεί έτσι ένα ακόμη βήμα στην ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών, με στόχο ταχύτερη ενημέρωση, λιγότερη γραφειοκρατία και ευκολότερη απονομή συντάξεων για τους εργαζομένους του Δημοσίου.