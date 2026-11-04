Η λύση της υπαλληλικής σχέσης και η ορθότητα των προσωπικών στοιχείων αποτελούν δύο κρίσιμα σημεία για όσους ετοιμάζονται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο. Από τον Νοέμβριο του 2026, η διαδικασία περνά αποκλειστικά στο διαδίκτυο, με διαφορετική ημερομηνία έναρξης για τις συντάξεις γήρατος και εκείνες που χορηγούνται λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Η μετάβαση καταργεί τη χειρόγραφη υποβολή για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου και μεταφέρει την κατάθεση των αιτημάτων στη νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.

Η αλλαγή καλύπτει περισσότερες από μία συνταξιοδοτικές παροχές. Στο νέο σύστημα εντάσσονται η κύρια σύνταξη, η επικουρική, η εφάπαξ παροχή, καθώς και οι παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Οι δύο ημερομηνίες της ψηφιακής μετάβασης

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικά στάδια. Πρώτα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να λάβουν υπόψη την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αιτήματός τους, καθώς η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν ανοίγει ταυτόχρονα για όλες τις περιπτώσεις.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Στόχος της είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τα βήματα που απαιτούνται για την υποβολή και να συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Πρόκειται για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται η αίτηση και ξεκινά η διαδικασία εξέτασής της. Η ψηφιακή υπηρεσία συγκεντρώνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις συγκεκριμένες παροχές, αντικαθιστώντας την έως τώρα χειρόγραφη διαδικασία.

Η αποχώρηση προηγείται της οριστικής υποβολής

Για να ολοκληρωθεί οριστικά η αίτηση, πρέπει προηγουμένως να έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση. Η προϋπόθεση αυτή παραμένει απαραίτητη και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η αποχώρηση μπορεί να οφείλεται σε παραίτηση, στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σε σωματική ανικανότητα, σε αποστρατεία ή σε άλλη αιτία που προβλέπεται. Συνεπώς, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή και η ταυτοποίηση με TAXISnet δεν αρκούν από μόνες τους για την οριστική κατάθεση.

Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει το στάδιο της αποχώρησης πριν προχωρήσει στην οριστική υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Οι διορθώσεις στοιχείων και το περιθώριο των 15 ημερών

Ξεχωριστή προσοχή απαιτούν τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση. Ασυμφωνίες στα καταχωρισμένα στοιχεία ενδέχεται να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθιστώντας αναγκαία την επικαιροποίησή τους.

Όταν η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή, προβλέπεται ενημέρωση των στοιχείων μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Υπάρχει, παράλληλα, εναλλακτική δυνατότητα διόρθωσης στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, εντός 15 ημερών. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια απαιτείται η προσκόμιση εκτυπωμένης προεπισκόπησης της αίτησης.

Η προεπισκόπηση αποτελεί το έγγραφο που θα πρέπει να έχει μαζί του ο ασφαλισμένος για τη διόρθωση μέσω της Τοπικής Διεύθυνσης. Έτσι, πριν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή, χρειάζεται να ελέγξει προσεκτικά ότι τα στοιχεία του επιτρέπουν την ταυτοποίηση και, εφόσον προκύψει πρόβλημα, να ακολουθήσει την προβλεπόμενη οδό επικαιροποίησης.