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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο νέος κύκλος πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να αναμένουν την πίστωση χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά 73.358.635,24 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων καταβολών των δύο οργανισμών.

Τα ποσά αφορούν διαφορετικές κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων άνεργοι, εργαζόμενοι, νέες μητέρες και ασφαλισμένοι που δικαιούνται συγκεκριμένες παροχές.

Ειδικότερα, οι πληρωμές περιλαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, εξωιδρυματικά επιδόματα, εφάπαξ, καθώς και επιδοτήσεις που συνδέονται με προγράμματα απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα και τα εφάπαξ

Ο e-ΕΦΚΑ έχει προγραμματίσει καταβολές σε τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων, με τις πιστώσεις να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Καταβάλλονται 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Καταβάλλονται εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Προγραμματίζεται η πληρωμή 15,1 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους , για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και έξοδα κηδείας.

Προγραμματίζεται η πληρωμή , για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και έξοδα κηδείας. Από τη Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Διατίθενται 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους για την εξόφληση εφάπαξ παροχών, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Οι συγκεκριμένες καταβολές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα και καλύπτουν διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληρωμές των εφάπαξ, καθώς αφορούν ασφαλισμένους για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αποφάσεων.

ΔΥΠΑ: Πληρωμές για ανέργους, μητέρες και προγράμματα εργασίας

Σημαντικό μέρος των χρημάτων που διατίθενται αυτή την εβδομάδα προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η οποία προχωρά σε καταβολές επιδομάτων και ενισχύσεων προς χιλιάδες πολίτες.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ καλύπτουν τόσο όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας όσο και εργαζομένους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Αναλυτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες καταβολές:

21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.

για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές. 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες που λαμβάνουν επιδότηση στο πλαίσιο της άδειας μητρότητας.

που λαμβάνουν επιδότηση στο πλαίσιο της άδειας μητρότητας. 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι ενισχύσεις αυτές αποτελούν μέρος της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη στήριξη ανέργων και εργαζομένων, αλλά και για την ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Πόσοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με καταβολές συνολικού ύψους άνω των 73,3 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνονται σε ασφαλισμένους, ανέργους, εργαζομένους και δικαιούχους κοινωνικών παροχών.

Από τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ προβλέπεται να ωφεληθούν 32.161 δικαιούχοι, ενώ από τις αντίστοιχες καταβολές της ΔΥΠΑ αναμένεται να ενισχυθούν 54.500 δικαιούχοι.

Το συνολικό ποσό των 73.358.635,24 ευρώ αφορά τις προγραμματισμένες πληρωμές της περιόδου από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Οι καταβολές πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με το είδος της παροχής και τον προγραμματισμό κάθε φορέα.

Μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, συνολικά 86.661 δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, στο πλαίσιο ενός ακόμη κύκλου πληρωμών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.