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Κίνητρο για προσλήψεις ανέργων με πλήρη απασχόληση για 12 μήνες προσφέρει το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με τη μηνιαία επιχορήγηση να φθάνει τα 984,75 ευρώ ανά θέση. Η δράση προβλέπει συνολικά 27.494 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και καλύπτει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, με διαφοροποιημένη στήριξη ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Μεγαλύτερη επιδότηση προβλέπεται για τις γυναίκες και για τους άνδρες μεγαλύτερων ηλικιών, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 279,6 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Η χρηματοδότηση αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων και στην κάλυψη μέρους του κόστους τους, προσφέροντας στους εργοδότες οικονομική υποστήριξη για τη διεύρυνση του προσωπικού τους.

Τα δύο επίπεδα επιδότησης

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης βασίζεται σε μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα. Πάνω σε αυτή τη βάση εφαρμόζονται δύο ποσοστά επιχορήγησης, τα οποία καθορίζουν το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε επιδοτούμενη πρόσληψη.

Για άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω, καθώς και για άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω, καλύπτεται το 75% του μοναδιαίου κόστους. Η μηνιαία επιχορήγηση διαμορφώνεται επομένως στα 984,75 ευρώ, με συνολικό ποσό 11.817 ευρώ για τους 12 μήνες επιδότησης.

Για τους άνεργους άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών, το ποσοστό περιορίζεται στο 50%. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση ανέρχεται σε 656,50 ευρώ τον μήνα ή συνολικά 7.878 ευρώ στη δωδεκάμηνη διάρκεια της επιχορήγησης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών φθάνει τα 328,25 ευρώ μηνιαίως ανά θέση. Με αυτόν τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα διατηρεί ευρεία ηλικιακή κάλυψη, αλλά προσφέρει ισχυρότερο κίνητρο πρόσληψης για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης στην απασχόληση.

Οι δαπάνες και η προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις

Η επιδότηση καλύπτει μέρος τόσο του μισθολογικού όσο και του μη μισθολογικού κόστους. Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αποτελούν ξεχωριστό επίδομα προς τον άνεργο. Πρόκειται για χρηματοδότηση της νέας θέσης εργασίας προς τον εργοδότη, με βάση το προβλεπόμενο μοναδιαίο κόστος και την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο προσλαμβανόμενος.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Η γεωγραφική κάλυψη είναι πανελλαδική, επιτρέποντας τη δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Καθοριστικός όρος ένταξης είναι η μη μείωση του προσωπικού κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης. Η προϋπόθεση αυτή συνδέει την επιδότηση νέων προσλήψεων με την προηγούμενη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων.

Οι πόροι προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Η δράση συνδυάζει έτσι τη στήριξη της απασχόλησης με στοχευμένη ενίσχυση των προσλήψεων γυναικών και μεγαλύτερων ηλικιακά ανδρών που παραμένουν εκτός εργασίας.