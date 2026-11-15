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Σε πέντε νέους κλάδους επεκτείνεται από αύριο Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, βάζοντας κάτω από την ομπρέλα προστασίας επιπλέον 500.000 εργαζόμενους, ώστε συνολικά ο αριθμός των απασχολουμένων στους οποίους εφαρμόζεται η κάρτα να προσεγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια.

Οι νέοι κλάδοι είναι οι εξής:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

• Επισκευές

• Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

• Διαχείριση νερού και λυμάτων

• Τυχερά παίγνια

Ωστόσο ο αριθμός των παραβάσεων στην τήρηση του ωραρίου και στην χρήση της ψηφιακής κάρτας εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη παράβαση που εντοπίζει στους ελέγχους η Επιθεώρηση Εργασίας.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή (ΑΑΕΕ) δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 350 παραβάσεις στη χρήση της ψηφιακής κάρτας ενώ ακολουθούν οι παραβάσεις που σχετίζονται με την αδήλωτη εργασία. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου με την Ψηφιακή Κάρτα να καταγράφει 2.686 παραβάσεις, διπλάσιες από τις 1.343 που προέκυψαν από τη μη καταβολή δεδουλευμένων.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι το εννεάμηνο:

Οι έλεγχοι ανήλθαν στους 62.619, οι παραβάσεις στις 13.679 και τα ποσά προστίμων στα 43.665.277 ευρώ.

*Ειδικά από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, στο εννεάμηνο είχαμε 35.414 ελέγχους, που απέφεραν 9.731 παραβάσεις, με πρόστιμα 35.936.095 ευρώ.

*Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κατέχει με διαφορά την πρώτη θέση στις παραβάσεις με 2.686, που αντιστοιχούν σε πρόστιμα ύψους 11.691.100 ευρώ. Οι παραβάσεις αυτές είναι διπλάσιες των 1.343 (με πρόστιμα 3.377.930 ευρώ) που εντοπίστηκαν την ίδια περίοδο για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών, που είναι και η επόμενη κατηγορία παραβάσεων που έπεται της Ψηφιακής Κάρτας.

* Η αδήλωτη εργασία βρίσκεται στην τρίτη θέση των παραβάσεων στο εννεάμηνο με 1.175, που αντιστοιχούν σε πρόστιμα ύψους 13.198.500 ευρώ.

* Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με την άρνηση εισόδου και πρόσβασης, παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή παροχής ανακριβών στοιχείων (967 παραβάσεις, 2.019.400 ευρώ τα πρόστιμα) και με την μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων και λοιπών διαδικασιών (943 παραβάσεις, 1.013.715 ευρώ τα πρόστιμα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ», που παρουσίασε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας του μέτρου είναι ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, ενώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες στους νέους κλάδους που εντάχθηκαν, σημειώνοντας άνοδο 36,8% ετησίως.

Ειδικότερα:

– Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)

-Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)

– Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)

– Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)