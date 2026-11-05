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Νέες αυξήσεις μισθών, πρόσθετα επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις για εργαζομένους με παιδιά φέρνουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν υπογραφεί τους τελευταίους μήνες, με τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών να φθάνει τις 161 από τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τα πετρελαιοειδή, η τσιμεντοβιομηχανία, ο επισιτισμός και η παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων, προβλέποντας βελτιώσεις στις αποδοχές και στους όρους απασχόλησης χιλιάδων εργαζομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμφωνίες που περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών έως 11%, επιδόματα ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί, ενισχύσεις για τρίτεκνες οικογένειες και φοιτητικά επιδόματα.

Η αυξημένη κινητικότητα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ακολούθησε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025 μεταξύ της κυβέρνησης και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων, έπειτα από επτά μήνες διαβουλεύσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Συμφωνία απέκτησε νομοθετική ισχύ, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ευκολότερη επέκταση των συμβάσεων και επαναφορά της πλήρους μετενέργειάς τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις 16 Φεβρουαρίου έχουν υπογραφεί 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές και 144 επιχειρησιακές συμβάσεις, καθώς και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Πετρελαιοειδή: Αυξήσεις 11% και επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί

Στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει άμεση αύξηση των μισθών κατά 4% για το 2026, ενώ η συνολική μισθολογική ενίσχυση θα ανέλθει σε 11% μέχρι το 2028.

Πέρα από τις αυξήσεις στις βασικές αποδοχές, η συμφωνία προβλέπει και σημαντικές πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επίδομα σπουδών και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των δικαιούχων.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και ως προς το εύρος εφαρμογής της, καθώς, εφόσον επεκταθεί, θα μπορεί να καλύψει περισσότερους από 5.000 εργαζομένους στον τομέα των πετρελαιοειδών.

Τσιμεντοβιομηχανία: Τέσσερις αυξήσεις μισθών και επιδόματα έως 600 ευρώ

Σημαντικές προβλέψεις περιλαμβάνει και η νέα Συλλογική Σύμβαση στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας, με επίκεντρο τόσο τις μισθολογικές αυξήσεις όσο και την ενίσχυση των οικογενειών.

Ειδικότερα, προβλέπονται τέσσερις αυξήσεις μισθών για την περίοδο 2025-2026, οι οποίες υπερβαίνουν το 5,5% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας έως 55%, αναγνωρίζοντας μισθολογικά την πολυετή παρουσία των εργαζομένων στον κλάδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι οικογενειακές παροχές, καθώς θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Επιπλέον, προβλέπεται για πρώτη φορά φοιτητικό επίδομα που μπορεί να φθάσει έως τα 400 ευρώ, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη σε εργαζομένους με παιδιά που σπουδάζουν.

Οι νέοι όροι δείχνουν ότι οι συλλογικές συμφωνίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις αυξήσεις των βασικών μισθών, αλλά περιλαμβάνουν και παροχές που συνδέονται με τις εκπαιδευτικές και οικογενειακές ανάγκες των εργαζομένων.

Επισιτισμός: Μισθοί έως 1.100 ευρώ για περισσότερους από 400.000 εργαζομένους

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον επισιτισμό, έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους απασχόλησης της χώρας.

Η σχετική συμφωνία καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζομένους, προβλέποντας βασικούς μηνιαίους μισθούς από 930 έως 1.100 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και τους όρους της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της συμφωνίας, οι προβλεπόμενες αποδοχές διαμορφώνονται έως και 19,6% υψηλότερα από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, ενώ στους δικαιούχους χορηγούνται και πρόσθετα επιδόματα.

Η διεύρυνση της εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν σε κοινό πλαίσιο μισθολογικών αποδοχών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, όπου η επέκταση της σχετικής Συλλογικής Σύμβασης οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτήν.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των καλυπτόμενων εργαζομένων αυξήθηκε από 6.000 σε 23.000, με τις προβλέψεις της συμφωνίας να περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις και πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Το μεγάλο ζητούμενο: Η επέκταση των συμβάσεων σε περισσότερους εργαζομένους

Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων βρίσκεται στον πυρήνα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τη συνεργασία της κυβέρνησης, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Βασικός στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε οι νέες μισθολογικές και θεσμικές ρυθμίσεις να αποκτήσουν ευρύτερη εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Από την πλευρά της, η Νίκη Κεραμέως έχει επισημάνει ότι η Συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και ουσιαστική βελτίωση των όρων εργασίας.

Η υπογραφή 161 νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί ένα πρώτο δείγμα της κινητικότητας που καταγράφεται μετά τη νομοθετική παρέμβαση.

Ωστόσο, η επόμενη πρόκληση είναι να διατηρηθεί αυτή η δυναμική και να επεκταθούν περισσότερες συλλογικές συμφωνίες, προκειμένου οι προβλεπόμενες αυξήσεις και παροχές να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος της μισθωτής απασχόλησης.

Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες ακόμη εργαζόμενοι θα μπορούν να επωφεληθούν από υψηλότερες αποδοχές, πρόσθετα οικογενειακά επιδόματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την αγοραστική τους δύναμη.