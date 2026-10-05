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Είτε έχεις προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται είτε όχι, υπάρχει συχνά μία ερώτηση στη συνέντευξη εργασίας που εξακολουθεί να φέρνει τον υποψήφιο σε δύσκολη θέση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν πόσα χρήματα έπαιρνες στην τρέχουσα θέση σου, όμως οι υποψήφιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν.

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων έχουν ενθαρρυνθεί να σταματήσουν να ρωτούν για το ιστορικό μισθών, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέοι κανόνες θα τους απαγορεύουν να το κάνουν.

Στη Βρετανία, ωστόσο, υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο να τεθεί η ερώτηση. Ποιος είναι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος να απαντήσει ένας υποψήφιος;

Τι μπορούν να ρωτήσουν στη συνέντευξη;

Μερικές φορές φαίνεται ότι τόσο οι εργοδότες όσο και οι υποψήφιοι αποφεύγουν να μιλήσουν ανοιχτά για τα χρήματα.

Ωστόσο, η Λουίζ Ραντ, ανώτερη σύμβουλος της Acas, της υπηρεσίας συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης για θέματα εργασίας, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί που να απαγορεύουν στους εργοδότες να ρωτούν τους υποψηφίους για τον τρέχοντα μισθό τους ή για τις μισθολογικές τους προσδοκίες.

Όπως σημειώνει, εφόσον ένας εργοδότης επιθυμεί να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να υποβάλλει τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους τους υποψηφίους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείρισή τους.

Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε εκστρατεία που καλούσε τους εργοδότες να σταματήσουν να ρωτούν τους νέους εργαζομένους πόσα χρήματα έπαιρναν στις προηγούμενες θέσεις εργασίας τους. Η εκστρατεία είχε το δικό της hashtag, #EndSalaryHistory.

Η Fawcett Society, οργάνωση που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση κινδυνεύει να διαιωνίζει ιστορικές μισθολογικές ανισότητες, οι οποίες συνδέονται με ανισότητες λόγω φύλου, φυλής και αναπηρίας.

Αντί ένας μισθός να καθορίζεται με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία και την απόδοση, η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει τους εργοδότες στο να ανταμείβουν την αντίληψη που έχουν για την αξία ενός εργαζομένου και τις διαπραγματευτικές του ικανότητες.

Η Recruitment and Employment Confederation τάχθηκε υπέρ της πρωτοβουλίας, καλώντας τους υπεύθυνους προσλήψεων να μην υποβάλλουν τέτοιες ερωτήσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργοδότες θα απαγορεύεται να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το ιστορικό των μισθών τους, στο πλαίσιο των νέων κανόνων που εφαρμόζονται σταδιακά σε ολόκληρη την Ένωση, όπως μεταδίδει το BBC.

Αντίθετα, τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης επικεντρώνονται στην υποχρέωση των εργοδοτών να δημοσιεύουν πληροφορίες για τον μισθό στις αγγελίες εργασίας.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος απάντησης;

Όταν διεκδικείς μια νέα θέση εργασίας, μπορείς να αποκαλύψεις τον τρέχοντα μισθό σου, εφόσον το επιθυμείς.

Ορισμένοι άνθρωποι που μίλησαν στο BBC News στους δρόμους του Λονδίνου ανέφεραν ότι θα απαντούσαν με έναν διογκωμένο μισθό, ώστε να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδοχές στην επόμενη θέση τους.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι από το να πει κανείς ψέματα σε μια συνέντευξη μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτεροι από το πιθανό όφελος.

Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να αποκαλύψεις τον μισθό σου εάν δεν το επιθυμείς.

Η Ραντ αναφέρει ότι ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να προτιμήσουν να παρουσιάσουν τις μισθολογικές τους προσδοκίες ή να εξηγήσουν ποιο θεωρούν ότι είναι το εύρος αποδοχών που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση.

Οι εταιρείες προσλήψεων συχνά προτείνουν στους υποψηφίους να εστιάζουν στις δεξιότητες και την εμπειρία τους, ώστε αυτές να αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των αποδοχών και όχι το ιστορικό των προηγούμενων μισθών τους.

Η Σάζια Ετζάζ, διευθύντρια εκστρατειών της Recruitment and Employment Confederation, συμβουλεύει τους υποψηφίους να αντιμετωπίζουν τις ερωτήσεις για τις αποδοχές με «ρεαλισμό αλλά και αυτοπεποίθηση».

«Οι υποψήφιοι μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάδειξη της αξίας που προσφέρουν, στα οφέλη που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ίδιους και να προσέλθουν στη συνέντευξη γνωρίζοντας τα επίπεδα αμοιβών που ισχύουν στην αγορά», αναφέρει.

«Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει την έρευνά τους σχετικά με τους μισθούς και μπορούν να εξηγήσουν τη συνεισφορά που θα έχουν στην επιχείρηση βρίσκονται στην ισχυρότερη θέση για να εξασφαλίσουν το κατάλληλο πακέτο αποδοχών».

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