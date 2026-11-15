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Η ηλεκτρονική αίτηση αποτελεί πλέον την αφετηρία για τη διεκδίκηση συνταξιοδοτικών παροχών λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν ολοκληρώνεται με την είσοδο στην πλατφόρμα: απαιτείται σωστή ταυτοποίηση, επιλογή της κατάλληλης παροχής και διαβίβαση των υπηρεσιακών εγγράφων από τον αρμόδιο φορέα, ώστε ο φάκελος να προχωρήσει προς εξέταση.

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη διαδικασία. Η αλλαγή εντάσσεται στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και αποσκοπεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην απλούστευση της διαχείρισης των αιτημάτων και στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους. Για τους αιτούντες, ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο η ορθότητα των στοιχείων όσο και οι ενέργειες που ακολουθούν την υποβολή.

Οι παροχές και η είσοδος στην υπηρεσία

Η ψηφιακή διαδικασία καλύπτει αιτήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή, καθώς και για παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέγει τον τύπο αίτησης που αντιστοιχεί στην παροχή την οποία διεκδικεί, ακολουθώντας τη σχετική διαδρομή μέσα στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται από τον ιστότοπο www.e-efka.gov.gr, με ταυτοποίηση μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Από την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», ο χρήστης μεταβαίνει στην κατηγορία «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» και επιλέγει την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Στη συνέχεια επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και τον κατάλληλο τύπο αιτήματος. Στο γενικό πλαίσιο της πλατφόρμας, η οριστική υποβολή συνδέεται με την προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Οι περιπτώσεις παραίτησης, ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας ή αποστρατείας αφορούν στις αντίστοιχες διαδικασίες αποχώρησης και δεν πρέπει να συγχέονται με την αίτηση λόγω θανάτου.

Η ταυτοποίηση και η προθεσμία διόρθωσης

Πιθανό εμπόδιο στην ολοκλήρωση της αίτησης αποτελεί η αδυναμία ταυτοποίησης των προσωπικών στοιχείων. Εάν εμφανιστεί τέτοιο ζήτημα, απαιτείται επικαιροποίηση των καταχωρίσεων στα σχετικά μητρώα. Η διόρθωση των στοιχείων αποτελεί απαραίτητο βήμα για να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία και να μην παραμείνει το αίτημα σε εκκρεμότητα.

Η επικαιροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, Ε.Μ.Επ. Εναλλακτικά, προβλέπεται προσέλευση στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ στον τόπο κατοικίας, εντός 15 ημερών, με την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Η προεπισκόπηση και το αποδεικτικό υποβολής εξυπηρετούν διαφορετικά στάδια. Η πρώτη προσκομίζεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος ταυτοποίησης, ενώ το δεύτερο εκδίδεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή και χρησιμοποιείται στις επόμενες υπηρεσιακές ενέργειες. Η διάκριση βοηθά τον αιτούντα να γνωρίζει ποιο έγγραφο χρειάζεται κάθε φορά.

Η διαδρομή του φακέλου μετά την υποβολή

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής και το καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού του σχετικού φορέα. Ακολούθως, η υπηρεσία συμπληρώνει το e-ΔΑΥΚ/ΔΑΥΚ, δηλαδή το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, ή το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Η ίδια υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαβίβαση της αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπηρεσιακά έγγραφα. Ανάλογα με την παροχή, ο φάκελος αποστέλλεται στον e-ΕΦΚΑ, για τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα, ή στο ΜΤΠΥ, στη Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα.

Για κάθε αίτηση απαιτείται το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο. Η ηλεκτρονική καταχώριση, επομένως, δεν υποκαθιστά τη συγκρότηση του φακέλου. Η εξέταση και η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης ή άλλης προβλεπόμενης πράξης προϋποθέτουν τη διαβίβαση των αναγκαίων στοιχείων στον αρμόδιο φορέα.

Για διαδικαστικές και διοικητικές διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν χωρίς χρέωση στο 1555 ή ψηφιακά μέσω του 1555.gov.gr. Για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του www.mtpy.gr, ανάλογα με το αντικείμενο του ερωτήματος.