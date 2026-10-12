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Τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, τις προοπτικές των τιμών και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων ανέλυσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), Γιάννης Αληγιζάκης, σε συνέντευξή του στη Χριστίνα Ρωμηού και στην εκπομπή Business Stories του newmoney.

Ο κ. Αληγιζάκης χαρακτήρισε θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ενώ αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους προκρίνεται η λύση των επιδοτήσεων αντί μιας μόνιμης μείωσης της φορολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, ασκώντας κριτική στη βιαστική και ανεπαρκώς προετοιμασμένη πράσινη μετάβαση.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αργό, αλλά και τα διυλιστήρια

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΕΠΕ, ένας από τους βασικούς λόγους που διατηρούν τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα είναι η ανεπάρκεια διυλιστικής δυναμικότητας.

Όπως εξήγησε, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ροές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, η διαθεσιμότητα του αργού δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει επάρκεια τελικών προϊόντων στην αγορά. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον αρκετά διυλιστήρια, ούτε ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός τους, για να επεξεργαστούν τις απαιτούμενες ποσότητες.

Ο κ. Αληγιζάκης συνέδεσε αυτή τη διαρθρωτική αδυναμία με τις επιλογές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη, επισημαίνοντας τις συνέπειες της ενεργειακής μετάβασης όταν αυτή προχωρά χωρίς την αναγκαία προετοιμασία.

Για την κερδοσκοπία και το πετρέλαιο θέρμανσης

Στη συνέντευξη τέθηκε επίσης το ερώτημα της κερδοσκοπίας στην αγορά καυσίμων, με τον πρόεδρο του ΣΕΕΠΕ να τοποθετείται για τις συνθήκες διαμόρφωσης των τιμών και τη λειτουργία της αγοράς.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις του για το πετρέλαιο θέρμανσης, λίγες ημέρες πριν την επίσημη διάθεσή του στους καταναλωτές.

Ο κ. Αληγιζάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου, τονίζοντας ότι η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ ανά λίτρο είναι σαφώς εφικτή.

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