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Η απόφαση για συνταξιοδότηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ή για παραμονή στην εργασία έως το 2027 μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές διαφορές. Το τι συμφέρει κάθε ασφαλισμένο εξαρτάται κυρίως από τα χρόνια ασφάλισης, τις συντάξιμες αποδοχές και τη δυνατότητα συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων έχουν ιδιαίτερο λόγο να εξετάσουν την άμεση έξοδο, όσοι έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, όσοι σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται ως συνταξιούχοι και όσοι βρίσκονται ήδη εκτός αγοράς εργασίας.

Αντίθετα, η αναμονή έως το 2027 μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο συμφέρουσα για εργαζόμενους με 35 έως 39 χρόνια ασφάλισης, καθώς σε αυτό το διάστημα τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται σημαντικά.

Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη αύξηση των συντάξεων κατά 2,8% έως 2,9% το 2027 δεν αποτελεί από μόνη της λόγο αναβολής, καθώς προβλέπεται να ωφεληθούν και οι επιλέξιμοι συνταξιούχοι που θα έχουν αποχωρήσει έως το τέλος του 2026.

Ποιους συμφέρει η συνταξιοδότηση το 2026

Ασφαλισμένοι με 40 χρόνια ασφάλισης: Μετά την 40ετία, η ετήσια προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης μειώνεται από 2,55% σε 0,50%. Για ασφαλισμένο με μέσες συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, ένα επιπλέον έτος προσθέτει περίπου 7,50 ευρώ μεικτά τον μήνα στην ανταποδοτική σύνταξη. Η άμεση έξοδος μπορεί επομένως να είναι προτιμότερη, εφόσον έχει θεμελιωθεί δικαίωμα.

Όσοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται: Το ισχύον καθεστώς επιτρέπει, κατά κανόνα, την καταβολή ολόκληρης της σύνταξης παράλληλα με το εισόδημα από εργασία, με τις προβλεπόμενες εισφορές και τον ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ. Έτσι, η συνταξιοδότηση δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Άνεργοι και ασφαλισμένοι με προαιρετική ασφάλιση: Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η αναμονή μπορεί να σημαίνει απώλεια μηνιαίων καταβολών, χωρίς αντίστοιχο όφελος από επιπλέον χρόνο ασφάλισης.

Ιδιαίτερη εξέταση χρειάζονται και οι παλαιοί ασφαλισμένοι με μεταβατικά όρια ηλικίας, όπως δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία έως το 2010–2012, γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2026 μπορούν να εξετάσουν την αποχώρηση, ανάλογα με τις ειδικές διατάξεις που τους αφορούν.

Ποιοι κερδίζουν αν περιμένουν έως το 2027

Η παραμονή στην εργασία μπορεί να αποδώσει περισσότερο για όσους βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Από τα 35 έως τα 40 χρόνια, ένα πρόσθετο έτος μπορεί να αυξήσει το ποσοστό αναπλήρωσης κατά 2,50 έως 2,55 ποσοστιαίες μονάδες. Με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, η αύξηση μπορεί να φτάσει περίπου τα 38 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ενώ για αποδοχές 2.000 ευρώ προσεγγίζει τα 51 ευρώ.

Επιπλέον, αναμονή μπορεί να συμφέρει όσους δικαιούνται μόνο μειωμένη σύνταξη το 2026, αλλά συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης το 2027. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποφεύγεται η μόνιμη μείωση στο εθνικό τμήμα της σύνταξης, η οποία μπορεί να φτάσει έως το 30%.

Τρία παραδείγματα με ποσά

1. Ασφαλισμένος 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης

Με μέσες συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, η σύνταξη υπολογίζεται περίπου στα 1.197 ευρώ μεικτά το 2026. Με υποθετική αύξηση 2,8%, θα διαμορφωνόταν στα 1.230,54 ευρώ το 2027.

Εάν αποχωρήσει το 2026, θα μπορεί να εισπράξει συνολικά περίπου 14.766 ευρώ σε 12 μηνιαίες συντάξεις μέσα στο 2027. Ωστόσο, το ποσό αυτό πρέπει να συγκριθεί με τον μισθό που θα λάμβανε εάν παρέμενε στην εργασία.

2. Εργαζόμενος με 38 χρόνια ασφάλισης

Με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές, η σύνταξη υπολογίζεται περίπου στα 1.120,52 ευρώ μεικτά το 2026.

Εάν συνεχίσει να εργάζεται και συμπληρώσει 39 χρόνια, το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται από 44,91% σε 47,46%, προσθέτοντας περίπου 38,25 ευρώ μεικτά τον μήνα στο ανταποδοτικό μέρος, πριν από αναπροσαρμογές.

3. Ελεύθερος επαγγελματίας με 40ετία

Ένας επαγγελματίας που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις μπορεί να αποχωρήσει το 2026 και να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, εισπράττοντας ταυτόχρονα σύνταξη και επαγγελματικό εισόδημα, με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ασφαλισμένοι

Πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης χρειάζεται να επιβεβαιωθούν ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, τα ένσημα και τυχόν περίοδοι διαδοχικής ασφάλισης μέσω των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί εάν συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών ετών, ιδιαίτερα όταν υπολείπεται μικρό διάστημα για τη συμπλήρωση της 40ετίας.

Στον τελικό υπολογισμό πρέπει να συνυπολογιστούν η φορολογία, οι αποδοχές από ενδεχόμενη συνέχιση της εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η βασική διαφορά είναι ότι μετά την 40ετία η πρόσθετη ασφαλιστική απόδοση περιορίζεται αισθητά, ενώ πριν από αυτήν ένα ακόμη έτος εργασίας μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά τη μελλοντική σύνταξη.