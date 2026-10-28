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Η Airbnb ανακοίνωσε την εισαγωγή μιας νέας προαιρετικής ασφάλισης για την προστασία των ταξιδιωτών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η οποία προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων για τις ημέρες κατά τις οποίες σημειώνονται βροχοπτώσεις στη διάρκεια της διαμονής τους. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες από χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Ειδικότερα, οι χρήστες της Airbnb που πραγματοποιούν κρατήσεις για διαμονή στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία μπορούν να επιλέξουν την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διαδικασία της κράτησής τους. Η ασφάλιση αφορά τόσο ταξίδια εντός της χώρας κατοικίας όσο και ταξίδια στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να παρέχεται για όλους τους προορισμούς. Την καταβολή των αποζημιώσεων αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία Chubb, με τα ποσά να κυμαίνονται από 50 έως 1.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η βροχόπτωση στον τόπο διαμονής φτάνει τουλάχιστον τα 1,5 χιλιοστά ανά ώρα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο απαιτούμενος αριθμός ωρών βροχόπτωσης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης, διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα. Όπως δήλωσε ο Τζάστιν Μπράους, διευθυντής στρατηγικών συνεργασιών, AirCover και ασφαλίσεων της Airbnb, η βροχή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ένα ταξίδι που οι επισκέπτες σχεδίαζαν και περίμεναν με ανυπομονησία, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο να καθορίσει συνολικά την εμπειρία τους. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την Chubb και την εισαγωγή της νέας ασφαλιστικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να ανακτούν μέρος της αξίας του ταξιδιού τους όταν βρέχει, περιορίζοντας τον χρόνο που αφιερώνουν στη διαχείριση της αναστάτωσης και επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν περισσότερο τη διαμονή τους.

Από την πλευρά του, ο Ρούμπεν Ριβέρο, επικεφαλής του τμήματος ταξιδιωτικής ασφάλισης της Chubb, ανέφερε ότι στόχος της συνεργασίας με την Airbnb ήταν η δημιουργία μιας ασφαλιστικής κάλυψης για καιρικά φαινόμενα που λειτουργεί αυτόματα, χωρίς να απαιτούνται έντυπα, τηλεφωνικές επικοινωνίες ή αναμονή για την επιβεβαίωση της αποζημίωσης. Όπως εξήγησε, όταν η βροχόπτωση ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο ενεργοποίησης της ασφάλισης, ο ταξιδιώτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση και την αντίστοιχη αποζημίωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα παραμετρικό ασφαλιστικό προϊόν, σχεδιασμένο με βάση τις σύγχρονες ταξιδιωτικές ανάγκες, το οποίο χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, διαφάνεια και αυτοματοποιημένη λειτουργία. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάθεση της νέας υπηρεσίας στους επισκέπτες της Airbnb σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες.