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Σε ψηφιακή εποχή περνά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής μερίσματος για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου και τους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς τίθεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα χειρόγραφη διαδικασία.

Όπως ανακοίνωσε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ασφαλισμένων.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα πραγματοποιείται σταδιακά, με διαφορετικές ημερομηνίες ενεργοποίησης ανάλογα με την κατηγορία της αίτησης. Η ηλεκτρονική διαδικασία καλύπτει τόσο τις αιτήσεις απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης όσο και εκείνες που αφορούν την εφάπαξ παροχή και το μέρισμα του ΜΤΠΥ.

Οι δύο ημερομηνίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το Ταμείο, η νέα πλατφόρμα ενεργοποιείται σε δύο στάδια, ανάλογα με τον λόγο συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα:

Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Η διαδικασία αφορά την κύρια σύνταξη, την επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την απονομή μερίσματος από το ΜΤΠΥ.

Από τις 9 Νοεμβρίου 2026 ενεργοποιείται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων λόγω θανάτου ασφαλισμένου, επίσης για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και μέρισμα ΜΤΠΥ.

Με την ολοκλήρωση της σταδιακής ενεργοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πραγματοποιούν την υποβολή των σχετικών αιτημάτων ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση της παλαιάς χειρόγραφης αίτησης.

Πώς υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ενδιαφερομένου με την υπηρεσία στην οποία εργαζόταν.

Οι ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.e-efka.gov.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET για την ταυτοποίησή τους.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν είναι η εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ → Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ → Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης Εφάπαξ Παροχής και ΜΤΠΥ → Είσοδος στην υπηρεσία.

Αφού ολοκληρωθεί η είσοδος στην πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το είδος της αίτησης που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του.

Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει την «Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος», εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση λόγω συμπλήρωσης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Η επιλογή της κατάλληλης αίτησης εξαρτάται από τον λόγο αποχώρησης από την υπηρεσία, όπως παραίτηση, απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας, συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή απομάκρυνση για πειθαρχικούς λόγους, καθώς και από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Τι γίνεται εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθότητα των προσωπικών στοιχείων των ασφαλισμένων, καθώς τυχόν ασυμφωνίες στα μητρώα μπορούν να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Όπως διευκρινίζει το ΜΤΠΥ, σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Η διόρθωση πραγματοποιείται στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε τα καταχωρισμένα δεδομένα να συμφωνούν με τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή.

Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στο αρμόδιο Τμήμα Μητρώου του e-ΕΦΚΑ εντός 15 ημερών, έχοντας μαζί τους την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων ταυτοποίησης που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την είσοδο ή την καταχώριση της αίτησης.

Τι ακολουθεί μετά την ηλεκτρονική υποβολή

Η ολοκλήρωση της αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι τελειώνουν αυτομάτως και όλες οι διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για την απονομή της συνταξιοδοτικής παροχής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ταμείου, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία λύθηκε η υπαλληλική σχέση.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία αναλαμβάνει να συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση του ασφαλισμένου.

Πρόκειται για το e-ΔΑΥΚ/ΔΑΥΚ ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση και τις προβλεπόμενες διοικητικές απαιτήσεις.

Τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στη συνέχεια στο ΜΤΠΥ ή στον e-ΕΦΚΑ, κατά περίπτωση, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να προχωρήσει η εξέταση του φακέλου και η έκδοση της αντίστοιχης απόφασης.

Επομένως, παρότι η αρχική αίτηση πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά, παραμένει απαραίτητη η συνεργασία του ασφαλισμένου με την υπηρεσία από την οποία αποχώρησε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι για βοήθεια

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, έχουν προβλεφθεί διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας ανάλογα με τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Ειδικότερα, για τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr.

Αντίστοιχα, για ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και την εξέταση των αιτημάτων, παρέχεται υποστήριξη μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555.

Οι ασφαλισμένοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Πολιτών» και «Ερωτήματα».

Η νέα διαδικασία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο να περιοριστούν οι χειρόγραφες αιτήσεις και να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων των πρώην δημοσίων υπαλλήλων.