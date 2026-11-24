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Σε μόνιμο πρόγραμμα πανελλαδικής εφαρμογής μετατρέπεται ο «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η υπηρεσία επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να επιλέγουν τα ίδια το πρόσωπο που θα τα υποστηρίζει στις καθημερινές τους ανάγκες, από την προσωπική φροντίδα και τις μετακινήσεις έως την εργασία, τις σπουδές και την κοινωνική συμμετοχή, ενισχύοντας την ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως τις 12 Ιανουαρίου 2027 για να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr. Την ίδια ώρα, όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο πιλοτικό πρόγραμμα και δεν έχουν ακόμη δηλώσει ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας μπορούν να υποβάλουν τη σχετική δήλωση συναίνεσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η μονιμοποίηση του προγράμματος εξασφαλίζει τη συνέχιση της υποστήριξης των υφιστάμενων δικαιούχων, ενώ παράλληλα ανοίγει τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη την επικράτεια. Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη είναι κάθε άτομο με αναπηρία να έχει τον έλεγχο των προσωπικών του επιλογών και της καθημερινότητάς του, αποφασίζοντας ποιος θα το υποστηρίζει και με ποιον τρόπο θα οργανώνει τη ζωή του.

Η υπουργός επισήμανε ότι η πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση και στις μετακινήσεις με μεγαλύτερη αυτονομία αποτελεί ουσιαστική διάσταση της ανεξάρτητης διαβίωσης. Με τη λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού, πρόσθεσε, ενδυναμώνεται η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να καθορίζουν τα ίδια την πορεία τους, τονίζοντας ότι «η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα».

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ποια είναι τα κριτήρια

Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας από 16 έως 67 ετών. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τους όρους εφαρμογής, η συμμετοχή μπορεί να συνεχιστεί έως την ηλικία των 75 ετών.

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ’ όρου ζωής, με ποσοστό τουλάχιστον 67% για την κύρια πάθηση, ή πιστοποιημένη απόλυτη αναπηρία. Παράλληλα, εφαρμόζεται ετήσιο εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος, ανάλογα με τα μέλη και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και η προθεσμία για τις νέες αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου 2027, στις 23:59. Η ένταξη των νέων ωφελουμένων πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Στη συνέχεια ακολουθεί εξατομικευμένη αξιολόγηση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης κάθε συμμετέχοντος.

Τι πρέπει να κάνουν οι ήδη ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία που έχουν ήδη ενταχθεί στην πιλοτική εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η δυνατότητα συνέχισης της συμμετοχής χωρίς νέα αξιολόγηση αφορά σε δύο κατηγορίες ωφελουμένων:

– Όσους είχαν λάβει εγκεκριμένες υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας για τουλάχιστον 60 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου 2026.

– Όσους, στις 24 Ιουλίου 2026, είχαν τόπο κατοικίας σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.

Οι δικαιούχοι που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες καλούνται να καταθέσουν δήλωση συναίνεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο μόνιμο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Για τους συγκεκριμένους ωφελούμενους δεν απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης, γεγονός που διασφαλίζει τη συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προσωπικής υποστήριξης.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ένταξη στον Προσωπικό Βοηθό δεν επηρεάζει το δικαίωμα λήψης αναπηρικών επιδομάτων, συντάξεων ή άλλων προβλεπόμενων κοινωνικών παροχών. Οι δικαιούχοι μπορούν, επομένως, να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις συγκεκριμένες ενισχύσεις παράλληλα με τις υπηρεσίες του προγράμματος.

Τόσο οι νέες αιτήσεις συμμετοχής όσο και οι δηλώσεις συναίνεσης των υφιστάμενων ωφελουμένων κατατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.