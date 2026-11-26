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Νωρίτερα από το συνηθισμένο αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς η καταβολή της ενίσχυσης για τον Δεκέμβριο του 2026 προγραμματίζεται να προηγηθεί των Χριστουγέννων.

Η επίσπευση της πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ έχει στόχο να διευκολύνει οικονομικά τα ευάλωτα νοικοκυριά, επιτρέποντάς τους να καλύψουν βασικές ανάγκες κατά την εορταστική περίοδο, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν τις τελευταίες ημέρες του έτους.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η καταβολή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία πληρωμής.

Αντί της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2026, που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, τα χρήματα αναμένεται να διατεθούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η προθεσμία που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Παρά την αναμενόμενη επίσπευση της πληρωμής, υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση του Δεκεμβρίου.

Η αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και να έχει εγκριθεί.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν αρκεί απλώς να πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος. Πρέπει επίσης να διαθέτουν ενεργή εγκεκριμένη αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη πληρωμή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους λαμβάνουν ήδη το επίδομα, αλλά η προηγούμενη έγκρισή τους έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, όσοι είχαν έγκριση που έληξε στο διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026 οφείλουν να μεριμνήσουν για την ανανέωσή της, εφόσον δεν έχουν ήδη προχωρήσει στη σχετική διαδικασία.

Εάν δεν υπάρχει νέα εγκεκριμένη αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, υπάρχει κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί η καταβολή του Δεκεμβρίου.

Γιατί μπορεί να διακοπεί προσωρινά η ενίσχυση

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται βάσει έγκρισης με διάρκεια έξι μηνών. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου διαστήματος, απαιτείται νέα αίτηση, ώστε να επανεξεταστεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να έχουν μεταβληθεί στοιχεία που επηρεάζουν το δικαίωμα λήψης της παροχής, όπως το εισόδημα ή η σύνθεση του νοικοκυριού.

Η παράλειψη της ανανέωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ενδιαφερόμενος χάνει οριστικά τη δυνατότητα να λαμβάνει το επίδομα.

Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή διακοπή των πληρωμών, μέχρι να ολοκληρωθεί η υποβολή και η έγκριση νέας αίτησης.

Για τον λόγο αυτό, οι υφιστάμενοι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως την ημερομηνία λήξης της έγκρισής τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Πόσα χρήματα καταβάλλονται – Το ανώτατο ποσό

Το ύψος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος δεν είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την οικονομική κατάσταση κάθε νοικοκυριού.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο αριθμός των μελών της οικογένειας, η σύνθεση του νοικοκυριού και τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

Το ανώτατο συνολικό εγγυημένο ποσό φτάνει τα 972 ευρώ τον μήνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο και δεν αντιστοιχεί στην ενίσχυση που καταβάλλεται υποχρεωτικά σε κάθε δικαιούχο.

Παράλληλα, η παροχή διαθέτει συγκεκριμένες δικλίδες προστασίας για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι η οικονομική στήριξη θα παραμείνει διαθέσιμη για την κάλυψη των βασικών αναγκών των δικαιούχων.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι περιμένουν την πληρωμή

Η σημαντικότερη κίνηση για όσους αναμένουν την ενίσχυση του Δεκεμβρίου είναι να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν ενεργή και εγκεκριμένη αίτηση.

Εάν η ισχύς της προηγούμενης έγκρισης έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως νέα αίτηση, με κρίσιμη ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία και εξακολουθούν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αναμένεται να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Δεκεμβρίου.

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή εορταστική περίοδο είναι η αναμενόμενη μεταφορά της ημερομηνίας πληρωμής πριν από τα Χριστούγεννα.

Η οριστική ημερομηνία καταβολής θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πότε ακριβώς θα έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα.