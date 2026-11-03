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Σε πλήρως ψηφιακή διαδικασία μετατρέπεται η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου. Ο e-ΕΦΚΑ καταργεί τη χειρόγραφη υποβολή, θέτοντας σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει την απονομή των συντάξεων.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς γίνεται σταδιακά. Ήδη από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου οι ασφαλισμένοι καταθέτουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για σύνταξη γήρατος, ενώ από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται και για τις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Όπως διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ, η ψηφιοποίηση καλύπτει το σύνολο των σχετικών συνταξιοδοτικών παροχών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κύρια και την επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ βοήθημα, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η υπηρεσία αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ασφαλιστικού φορέα και αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών διαδικασιών, στη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και στη συντομότερη εξέταση των αιτημάτων τους.

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση

Για να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του ενδιαφερομένου με το Δημόσιο. Η αποχώρηση μπορεί να οφείλεται σε παραίτηση, συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας, σωματική ανικανότητα, αποστρατεία ή οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλέπει η νομοθεσία.

Οι αιτήσεις θα καταχωρίζονται μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του e-ΕΦΚΑ, με την είσοδο των ασφαλισμένων να πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή καταχώριση και αντιστοίχιση των προσωπικών δεδομένων, καθώς ενδεχόμενες αναντιστοιχίες μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στην ηλεκτρονική διαδικασία.

Εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα στην ταυτοποίηση, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Παράλληλα, παρέχεται εναλλακτική δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων εντός 15 ημερών, μέσω του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η προσκόμιση εκτυπωμένης προεπισκόπησης της ηλεκτρονικής αίτησης.