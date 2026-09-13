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Η έντονη δημογραφική πίεση και η συνεχής αύξηση του προσδόκιμου ζωής επαναφέρουν δυναμικά στον ευρωπαϊκό διάλογο το ζήτημα της παράτασης του εργασιακού βίου. Ενώ η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά σε σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, η Ελλάδα διατηρεί αμετάβλητο το ισχύον πλαίσιο τουλάχιστον έως το 2027.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, ενώ το 2024 ο μέσος όρος αποχώρησης από την εργασία ήταν τα 64,7 έτη για τους άνδρες και τα 63,9 για τις γυναίκες, για όσους εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας τα όρια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 66,4 και 65,9 έτη αντίστοιχα.

Πολλές χώρες έχουν ήδη νομοθετήσει την άμεση σύνδεση των ορίων με το προσδόκιμο ζωής:

Δανία, Εσθονία & Ιταλία : Οι μακροπρόθεσμες προβολές ανεβάζουν το γενικό όριο στα 74 έτη για τη Δανία (από 67 σήμερα), στα 71 για την Εσθονία και στα 70 για την Ιταλία.

: Οι μακροπρόθεσμες προβολές ανεβάζουν το γενικό όριο στα 74 έτη για τη Δανία (από 67 σήμερα), στα 71 για την Εσθονία και στα 70 για την Ιταλία. Τσεχία, Σλοβενία & Ισπανία: Έχουν ήδη θεσπίσει τη σταδιακή μετάβαση στο 67ο έτος της ηλικίας, αυξάνοντας παράλληλα και τα απαιτούμενα χρόνια εισφορών για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Τι ισχύει στην Ελλάδα – Γιατί δεν αλλάζουν τα όρια το 2027

Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο συνταξιοδότησης μέσω του e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερό:

Πλήρης σύνταξη : Στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες) ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες).

: Στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες) ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες). Μειωμένη σύνταξη: Στα 62 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, όπου αυτό προβλέπεται.

Παρότι το ελληνικό σύστημα προβλέπει την επαναξιολόγηση των ορίων ανά τριετία με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ξεκαθάρισε ότι τα απολογιστικά δεδομένα δεν δικαιολογούν καμία αύξηση για το 2027. Τα πραγματικά δημογραφικά στοιχεία της χώρας αποκλίνουν από τις αυστηρές προβολές των ευρωπαϊκών εκθέσεων (Ageing Reports), παρέχοντας ασφάλεια στους εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Το στοίχημα των επόμενων γενεών

Παρά τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, η μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα παραμένει υψηλή για τους νεότερους εργαζόμενους. Για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος χωρίς την άμεση αύξηση των ορίων, η κυβέρνηση εστιάζει στην αύξηση της απασχόλησης —όπου ήδη 270.000 συνταξιούχοι εργάζονται δηλωμένα—, στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ωστόσο, καθώς η Ευρώπη γερνά, η συζήτηση για τα όρια ηλικίας αναμένεται να επανέλθει στο μέλλον.

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