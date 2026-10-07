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Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεννόηση με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχει αποφασίσει οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις να καταβάλλονται μόνιμα την ίδια ημερομηνία.

Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα πιστωθούν στους δικαιούχους ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που εφαρμόζεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρωμές των συντάξεων αναμένεται να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τις ημερομηνίες που θα ίσχυαν υπό κανονικές συνθήκες.

Το χρονοδιάγραμμα εξακολουθεί να ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες για τις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Μη μισθωτοί

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του e-ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο 2026 θα καταβληθούν για σχεδόν 2,7 εκατ. μη μισθωτούς τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα:

Ο ΟΑΕΕ θα πληρώσει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Το ΕΤΑΑ μη Μισθωτών θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Οι συντάξεις του ΕΦΚΑ για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, θα καταβληθούν επίσης τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για τους μη μισθωτούς όσο και για τους μισθωτούς.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Μισθωτοί

Για σχεδόν 1,7 εκατ. μισθωτούς, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Το Δημόσιο θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την ίδια ημέρα.

Το ΝΑΤ και το ΚΕΑΝ θα πληρώσουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις επίσης την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα πληρώσουν τους δικαιούχους την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Η ΔΕΗ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ο ΟΤΕ θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

Οι συνταξιούχοι, όπως συμβαίνει συνήθως, θα μπορούν να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Κατά συνέπεια, για την πληρωμή της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Για τις συντάξεις που καταβάλλονται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.

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