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Τρεις διαδοχικές πληρωμές μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα διαμορφώνουν το χρονοδιάγραμμα των συνταξιούχων ενόψει των Χριστουγέννων, με τις πιστώσεις να ξεκινούν από την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και να ολοκληρώνονται με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, στις οποίες αναμένεται να ενσωματωθεί η νέα ετήσια αύξηση.

Μετά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, ακολουθεί η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στις 25 και 27 Νοεμβρίου, ενώ η επόμενη καταβολή, που αφορά στις συντάξεις Ιανουαρίου, προγραμματίζεται νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω των εορτών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η αύξηση των συντάξεων για το 2027 αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2,8%, επηρεάζοντας τα μηνιαία εισοδήματα περίπου 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται στις 25 Νοεμβρίου

Η πρώτη από τις δύο ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου είναι η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά πρωτίστως τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά Ταμεία των μη μισθωτών.

Ειδικότερα, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Πρόκειται για τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί, ανεξάρτητα από το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς.

Στις 25 Νοεμβρίου καταβάλλονται επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για δικαιούχους που προέρχονται τόσο από τον χώρο των μισθωτών όσο και από εκείνον των μη μισθωτών.

Τα ποσά ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και να είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Η πληρωμή για ΙΚΑ, Δημόσιο και υπόλοιπα Ταμεία

Η δεύτερη ημερομηνία του προγράμματος είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, οπότε ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

Την ημέρα αυτή θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, με βασικότερο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ, καθώς και οι δικαιούχοι των υπόλοιπων εντασσόμενων ασφαλιστικών Ταμείων.

Ειδικότερα, η πληρωμή καλύπτει επίσης τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ, η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Κύριες συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Κύριες συντάξεις των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Κύριες συντάξεις των υπόλοιπων εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2027: Πότε αναμένονται οι πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα

Η τρίτη πληρωμή που αναμένουν οι συνταξιούχοι αφορά στις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καταβληθούν νωρίτερα, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν λάβει τα χρήματά τους πριν από τις γιορτές.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εργατολόγος Κάρδαρη, το επικρατέστερο χρονοδιάγραμμα τοποθετεί τις καταβολές μεταξύ 18 και 23 Δεκεμβρίου.

Στα ποσά αυτά αναμένεται να έχει προστεθεί και η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, η οποία, με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, διαμορφώνεται κοντά στο 2,8%.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τους συνταξιούχους, καθώς οι αυξήσεις του νέου έτους θα αποτυπωθούν ήδη στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν πριν από τα Χριστούγεννα.

Το 2,8% αποτελεί, πάντως, εκτίμηση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και όχι οριστικοποιημένο ποσοστό.

Πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι με αύξηση 2,8%

Το ύψος της αναπροσαρμογής αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν μεταφράζεται σε πραγματικό μηνιαίο εισόδημα.

Η εργατολόγος παρουσίασε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για συνταξιούχο που λαμβάνει σήμερα 1.000 ευρώ μεικτά.

Με αύξηση 2,8%, η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.028 ευρώ μεικτά, δηλαδή θα ενισχυθεί κατά 28 ευρώ τον μήνα πριν από τις κρατήσεις.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάστηκε, το σημερινό καθαρό ποσό της σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 908 ευρώ.

Με τη νέα αύξηση, το αντίστοιχο καθαρό ποσό εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 930 ευρώ, προσφέροντας στον δικαιούχο περίπου 22 ευρώ περισσότερα τον μήνα.

Σύνταξη Πριν από την αύξηση Με αύξηση 2,8% Μεικτό ποσό 1.000 € 1.028 € Καθαρό ποσό (ενδεικτικά) 908 € 930 € Μηνιαία καθαρή αύξηση — 22 €

Τα συγκεκριμένα καθαρά ποσά είναι ενδεικτικά, καθώς το τελικό όφελος κάθε δικαιούχου εξαρτάται από τις κρατήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύνταξής του.

Προσωπική διαφορά: Τι αλλάζει από το 2027

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους των αυξήσεων του νέου έτους αφορά στους συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά.

Τα προηγούμενα χρόνια, αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωναν ότι, παρά την ανακοίνωση αυξήσεων, το ποσό που έβλεπαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό παρέμενε αμετάβλητο.

Αυτό συνέβαινε επειδή η αύξηση συμψηφιζόταν με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά, μειώνοντας τη διαφορά χωρίς να οδηγεί απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού.

Όπως ανέφερε η κ. Κάρδαρη, από το 2027 η αναπροσαρμογή προβλέπεται να ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης, χωρίς να απορροφάται από την προσωπική διαφορά.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με την εργατολόγο, διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν όφελος από τις νέες αυξήσεις.

Συνολικά, οι αναπροσαρμογές εκτιμάται ότι αφορούν περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Γιατί αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης προς το τέλος του χρόνου

Πέρα από τις προγραμματισμένες πληρωμές, ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται και στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την κ. Κάρδαρη, αρκετοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποχώρησής τους από την εργασία πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Ένας από τους λόγους είναι η ανησυχία για ενδεχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς, που οδηγεί ορισμένους εργαζομένους να επιδιώκουν την κατοχύρωση της συνταξιοδότησής τους με τα δεδομένα που ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο τους τελευταίους μήνες κάθε χρονιάς, όταν περισσότεροι ασφαλισμένοι εξετάζουν εάν έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Γιατί όλο και περισσότεροι παραμένουν στην αγορά εργασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τάση συνέχισης της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Όπως επισήμανε η εργατολόγος, πολλοί ασφαλισμένοι που αποχωρούν στα 62 τους χρόνια, έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει πρόσθετο εισόδημα, ενώ ο επιπλέον χρόνος απασχόλησης μπορεί να αξιοποιηθεί και για μελλοντική προσαύξηση της σύνταξης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ασφαλιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, για τους εργαζόμενους συνταξιούχους προβλέπεται ειδική επιβάρυνση υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος.