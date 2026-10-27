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Ένα δίμηνο με αυξημένες πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς διαμορφώνεται για τους συνταξιούχους, καθώς μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζονται τρεις διαφορετικές καταβολές. Εκτός από τις συντάξεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένουν και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Το χρονοδιάγραμμα ξεκινά από τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, και ολοκληρώνεται μέσα στον Νοέμβριο με την καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα και της πρόσθετης ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι ημερομηνίες διαφέρουν ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο, ενώ για ορισμένες πληρωμές εκκρεμεί ακόμη η επίσημη ανακοίνωση του ακριβούς χρονοδιαγράμματος.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται στις 23 και 27 Οκτωβρίου

Η πρώτη φάση καταβολών αφορά τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026, με την επίσημη ημερομηνία πληρωμής για την πρώτη ομάδα δικαιούχων να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μέσω ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη φάση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με τις πιστώσεις να αναμένονται από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, εξαιτίας της ενδιάμεσης αργίας.

Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Την ίδια ημέρα, στις 29 Οκτωβρίου, προβλέπεται και η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα στέγασης.

Ξεχωριστή ημερομηνία έχει οριστεί για τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων, οι οποίες θα καταβληθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ: Πότε αναμένεται η καταβολή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς το ποσό αυξάνεται φέτος στα 400 ευρώ καθαρά, έναντι 300 ευρώ το 2025.

Η πληρωμή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις 30 Νοεμβρίου, αποτελώντας μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης.

Βασικό κριτήριο για τη συγκεκριμένη παροχή αποτελεί η ηλικία του δικαιούχου, με το γενικό όριο να διαμορφώνεται στα 65 έτη.

Ωστόσο, για ορισμένες κατηγορίες προβλέπονται διαφορετικά ηλικιακά όρια, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την ένταξή τους στο μέτρο.

Η αύξηση της ενίσχυσης κατά 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά προσθέτει ένα επιπλέον ποσό στον προϋπολογισμό των δικαιούχων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πληρωμές το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Ο κύκλος των καταβολών ολοκληρώνεται με τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν νωρίτερα από την έναρξη του μήνα που αφορούν.

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, οι καταβολές τοποθετούνται στο διάστημα 25 έως 27 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ακριβής ημερομηνία πληρωμής, επομένως το τελικό χρονοδιάγραμμα παραμένει υπό επιβεβαίωση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνταξιούχοι θα έχουν μέσα σε λίγες εβδομάδες διαδοχικές πιστώσεις, ενώ όσοι δικαιούνται την πρόσθετη ενίσχυση θα λάβουν και το ποσό των 400 ευρώ.

Οι βασικές ημερομηνίες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον είναι συνεπώς η 23η και η 27η Οκτωβρίου για την εμφάνιση των συντάξεων Νοεμβρίου, το διάστημα 25-27 Νοεμβρίου για τις αναμενόμενες συντάξεις Δεκεμβρίου και η περίοδος έως τις 30 Νοεμβρίου για την ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Για τις πληρωμές που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση των ημερομηνιών, προκειμένου να γνωρίζουν πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.