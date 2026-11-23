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Τέσσερις παρεμβάσεις που ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων ενεργοποιούνται σταδιακά έως τις αρχές του 2027, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο και τις υπόλοιπες αλλαγές να αποτυπώνονται στις συντάξεις του νέου έτους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, οι αυξήσεις των συντάξεων για το 2027, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η αναπροσαρμογή των κλιμακίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Οι αυξήσεις του Ιανουαρίου αναμένεται να φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου, καθώς οι συντάξεις προκαταβάλλονται.

Ενίσχυση 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους

Η αρχή γίνεται με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, η οποία αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, κυρίως συνταξιούχους, αλλά και άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Φέτος προβλέπεται διεύρυνση του μέτρου στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, με την προσθήκη περίπου 270.000 δικαιούχων. Το ίδιο ποσό προβλέπεται και για συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Ως πιθανή ημερομηνία πληρωμής αναφέρεται η 23η Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί.

Αυξήσεις συντάξεων κοντά στο 3% το 2027

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις τοποθετούν την αύξηση στο 2,8%, ενώ, ανάλογα με την εξέλιξη του πληθωρισμού, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσεγγίσει το 3%.

Ενδεικτικά, για συνταξιούχο με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.086 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται σε περίπου 284 ευρώ καθαρά ετησίως.

Εφόσον είναι δικαιούχος και της ενίσχυσης του Νοεμβρίου, το συνολικό όφελος θα μπορούσε να φτάσει τα 684 ευρώ, με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Προσωπική διαφορά: Αυξήσεις για 620.000 συνταξιούχους

Στους σημαντικότερους ωφελημένους των νέων ρυθμίσεων περιλαμβάνονται περίπου 620.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Μετά τον περιορισμό της προσωπικής διαφοράς που εφαρμόστηκε το 2026, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή της ως μηχανισμού συμψηφισμού των ετήσιων αυξήσεων.

Έτσι, οι συνταξιούχοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα μπορούν να λαμβάνουν την αύξηση που τους αναλογεί, χωρίς αυτή να απορροφάται από την προσωπική διαφορά.

Νέα κλιμάκια στην Εισφορά Αλληλεγγύης

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά περίπου 450.000 συνταξιούχους που υπάγονται στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Από τον Ιανουάριο προβλέπεται αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων της ΕΑΣ, ώστε η ετήσια αύξηση των συντάξεων να μη μεταφέρει αυτομάτως δικαιούχους σε υψηλότερο κλιμάκιο εισφοράς.

Σήμερα, η ΕΑΣ επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.468 ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 3% και φτάνουν έως 14% για τις υψηλότερες συντάξεις.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Στο μεταξύ, οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΝΑΤ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.