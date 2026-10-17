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Αυξήσεις της τάξης του 2,8% στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπονται για τους συνταξιούχους, ωστόσο τα επιπλέον χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος των αποδοχών τους και τις κρατήσεις που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Παρότι το ποσοστό της αναπροσαρμογής θα είναι ενιαίο, η πραγματική ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος δεν θα είναι ίδια για όλους. Αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση υπολογίζεται επί του μικτού ποσού της σύνταξης και όχι επί των καθαρών αποδοχών που λαμβάνει κάθε μήνα ο δικαιούχος.

Ειδικότερα, από το ποσό που θα προκύψει μετά την αύξηση θα εξακολουθήσουν να αφαιρούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ο φόρος εισοδήματος, όπου αυτός επιβάλλεται. Κατά συνέπεια, το καθαρό ποσό της αύξησης που θα φτάσει στην τσέπη των συνταξιούχων θα είναι μικρότερο από εκείνο που προκύπτει από τον αρχικό υπολογισμό του 2,8%.

Σε σχετικά ευνοϊκότερη θέση αναμένεται να βρεθούν οι συνταξιούχοι με χαμηλές μηνιαίες αποδοχές, οι οποίοι δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος λόγω του ύψους του φορολογητέου εισοδήματός τους. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, μεγαλύτερο μέρος της ονομαστικής αύξησης θα μεταφερθεί στο τελικό πληρωτέο ποσό, καθώς η βασική παρακράτηση που θα περιορίζει το όφελος θα αφορά την υγειονομική περίθαλψη.

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι με μεσαίες και υψηλότερες συντάξεις ενδέχεται να διαπιστώσουν μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική και την καθαρή αύξηση. Όσο αυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επίδραση των φορολογικών κρατήσεων στο τελικό ποσό που καταβάλλεται.

Επομένως, δύο συνταξιούχοι που θα λάβουν την ίδια ποσοστιαία αύξηση μπορεί να δουν διαφορετική μεταβολή στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους, τόσο σε απόλυτα ποσά όσο και ως ποσοστό του εισοδήματός τους.

Το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από το ύψος της μικτής σύνταξης, τις ασφαλιστικές και φορολογικές παρακρατήσεις, καθώς και τη συνολική φορολογική εικόνα κάθε δικαιούχου.