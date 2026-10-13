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Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,27 δισ. ευρώ, που επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο συνδυάζει αυξήσεις αποδοχών, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, με τελικό στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, την ετήσια αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων και την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Παράλληλα, προωθούνται φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνες οικογένειες και επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ προβλέπονται αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους στο Δημόσιο.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού και περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμός 2,6% και νέα μείωση της ανεργίας

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις του προσχεδίου αποτυπώνουν την προσδοκία για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται από το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% το 2026, πριν επιταχυνθεί στο 2,3% το 2027.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει στο 3,8% το 2026, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027.

Η αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού, καθώς επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και το πραγματικό όφελος από τις αυξήσεις των εισοδημάτων.

Θετικές είναι και οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, συνεχίζοντας την πορεία αποκλιμάκωσης.

Οι προβλέψεις αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το πακέτο εισοδηματικών και φορολογικών παρεμβάσεων του νέου προϋπολογισμού.

Κατώτατος μισθός: Από τα 920 στα 960 ευρώ και στη συνέχεια στα 1.000 ευρώ

Σημαντική θέση στον κυβερνητικό σχεδιασμό κατέχει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με ορίζοντα την επίτευξη του στόχου των 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να ακολουθήσει την εξής πορεία:

920 ευρώ, στο σημερινό επίπεδο.

960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.

1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028.

Εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, η αύξηση από τα 920 στα 1.000 ευρώ θα αντιστοιχεί σε 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συνδέεται και με τις αποδοχές στο Δημόσιο, καθώς προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, οι αλλαγές δεν περιορίζονται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αλλά επεκτείνονται και στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου.

Συντάξεις: Ετήσιες αυξήσεις και πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Στο ασφαλιστικό σκέλος του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η συνέχιση των ετήσιων αυξήσεων στις κύριες συντάξεις, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων.

Παράλληλα, προβλέπεται η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία μέχρι σήμερα επηρέαζε το ύψος των πραγματικών αυξήσεων που λάμβανε μέρος των συνταξιούχων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές του σχεδιασμού, καθώς αποσκοπεί στην άρση των διαφοροποιήσεων που προέκυπταν από τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Το τελικό δημοσιονομικό αποτύπωμα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παρεμβάσεων θα αποσαφηνιστούν κατά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μειώνεται στο 50% η προκαταβολή φόρου

Σημαντική φορολογική αλλαγή προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το 2027.

Η παρέμβαση στοχεύει στον περιορισμό της άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο ρευστότητας στους επαγγελματίες.

Η προκαταβολή φόρου αποτελεί ποσό που καταβάλλεται έναντι της φορολογικής υποχρέωσης της επόμενης χρήσης. Επομένως, η μείωσή της επηρεάζει κυρίως το ύψος της πληρωμής κατά την εκκαθάριση και όχι τον βασικό φορολογικό συντελεστή.

Πρόκειται για μέτρο που εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού των επιβαρύνσεων της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τέλος επιτηδεύματος: Κατάργηση για επιχειρήσεις στην περιφέρεια

Στις παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα περιλαμβάνεται η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος το 2027 για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση του σταθερού φορολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Παράλληλα, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και το εύρος εφαρμογής της κατάργησης αναμένεται να προσδιοριστούν στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο.

Αγρότες: Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ

Ξεχωριστή πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για τους οποίους σχεδιάζεται μηδενικός φόρος σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των παραγωγών και στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης του αγροτικού τομέα.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες ρευστότητας.

Η εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από τις τελικές διατάξεις που θα εξειδικεύσουν το νέο φορολογικό καθεστώς.

Τρίτεκνες οικογένειες: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ

Στο επίκεντρο των οικογενειακών παρεμβάσεων βρίσκονται και οι τρίτεκνες οικογένειες, για τις οποίες προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ από το 2027.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η αλλαγή αφορά περίπου 87.000 τρίτεκνες οικογένειες.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα μέτρων στήριξης των οικογενειών.

ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση σε ακόμη 131 οικισμούς

Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολογία ακινήτων, με επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε ακόμη 131 οικισμούς.

Το πληθυσμιακό όριο για την εφαρμογή του μέτρου αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας τον αριθμό των περιοχών που μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς.

Η παρέμβαση εντάσσεται στις πολιτικές στήριξης της κατοικίας και της περιφέρειας, με στόχο την ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων στους επιλέξιμους οικισμούς.

Τα ακριβή κριτήρια απαλλαγής θα καθοριστούν από τις σχετικές εφαρμοστικές διατάξεις.

Ασφαλιστικές εισφορές: Νέα μείωση από τον Απρίλιο του 2027

Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής τον Απρίλιο του 2027.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, μέσω του περιορισμού των κρατήσεων.

Παράλληλα, η μείωση των εισφορών αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας.

Το ακριβές όφελος για κάθε εργαζόμενο θα εξαρτηθεί από το ύψος των αποδοχών του και τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί η μείωση.

Δημόσιο: Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του προσχεδίου για τους δημοσίους υπαλλήλους αφορά την καθιέρωση μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Η πρώτη καταβολή σχεδιάζεται για τον Δεκέμβριο του 2027, εφόσον η ρύθμιση οριστικοποιηθεί και τεθεί σε εφαρμογή.

Το μέτρο προβλέπεται να λειτουργήσει ως πρόσθετη ετήσια εισοδηματική ενίσχυση, πέραν των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη αύξηση αποδοχών έως 80 ευρώ τον μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, στο πλαίσιο των αναπροσαρμογών που συνδέονται με την πορεία του κατώτατου μισθού.

Οι δύο παρεμβάσεις διαμορφώνουν το βασικό σκέλος του σχεδιασμού για την ενίσχυση των εισοδημάτων στο Δημόσιο.

Το στοίχημα του 2027: Ενίσχυση εισοδημάτων με δημοσιονομική σταθερότητα

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 επιχειρεί να συνδυάσει εισοδηματικές ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις με τη διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων, οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και οι στοχευμένες παρεμβάσεις για οικογένειες, αγρότες και επιχειρήσεις αποτελούν τους βασικούς άξονες του πακέτου των 2,27 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το τελικό όφελος για τα νοικοκυριά θα εξαρτηθεί τόσο από την εφαρμογή των μέτρων όσο και από την πορεία των τιμών, με τον πληθωρισμό να προβλέπεται ότι θα παραμείνει στο 2,6% το 2027.

Καθώς πρόκειται ακόμη για προσχέδιο, τα μέτρα και τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά την οριστικοποίηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

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