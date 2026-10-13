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Υψηλότερες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προδιαγράφουν τα νεότερα στοιχεία του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, με την εκτιμώμενη αύξηση να διαμορφώνεται πλέον στο 2,8% και περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους να αναμένεται να δουν ενισχυμένες αποδοχές.

Οι αυξήσεις θα αποτυπωθούν για πρώτη φορά στις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί τον Νοέμβριο, με την κατάθεση του οριστικού Προϋπολογισμού.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το ύψος της αναπροσαρμογής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Από το νέο έτος καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, επιτρέποντας σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να εισπράττουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση, ακόμη και αν εξακολουθούν να διατηρούν θετική προσωπική διαφορά.

Πρόκειται για μια ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς η προσωπική διαφορά δεν θα λειτουργεί πλέον ως μηχανισμός απορρόφησης των αυξήσεων.

Πώς διαμορφώνεται η νέα αναπροσαρμογή

Το ποσοστό αύξησης των συντάξεων προκύπτει από τον συνδυασμό δύο βασικών οικονομικών μεγεθών: του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση τα επικαιροποιημένα μακροοικονομικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027, η προβλεπόμενη αύξηση αναθεωρείται προς τα πάνω, φτάνοντας περίπου στο 2,8%, έναντι χαμηλότερων αρχικών εκτιμήσεων.

Πάντως, το ποσοστό αυτό παραμένει προσωρινό. Η οριστική απόφαση θα βασιστεί στις οικονομικές προβλέψεις που θα ενσωματωθούν στον τελικό Προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Νοέμβριο του 2026.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το 2,8%, οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξής τους.

Από 22 έως 56 ευρώ τον μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα

Η αναπροσαρμογή κατά 2,8% μεταφράζεται σε διαφορετικά ποσά για κάθε συνταξιούχο, ανάλογα με τις σημερινές μικτές αποδοχές του.

Για μια κύρια σύνταξη 800 ευρώ, η μηνιαία αύξηση θα φτάσει τα 22,40 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο μικτό ποσό στα 822,40 ευρώ.

Στην περίπτωση σύνταξης 1.000 ευρώ, η αύξηση αντιστοιχεί σε 28 ευρώ τον μήνα, με τη νέα σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.028 ευρώ.

Αντίστοιχα, για σύνταξη 1.200 ευρώ, το μηνιαίο όφελος θα ανέλθει σε 33,60 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ θα φτάσει τα 42 ευρώ, δηλαδή 504 ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη 2.000 ευρώ θα έχουν αύξηση 56 ευρώ τον μήνα, που αντιστοιχεί σε 672 ευρώ μικτά ετησίως.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ποσά είναι μικτά. Το τελικό καθαρό όφελος που θα εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε συνταξιούχου θα εξαρτηθεί από τη φορολογική παρακράτηση και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ενδεικτικά, για κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ μικτά, η αύξηση των 28 ευρώ εκτιμάται ότι θα μεταφραστεί σε περίπου 22 ευρώ καθαρά τον μήνα, ανάλογα με τις επιμέρους κρατήσεις.

Τέλος στο «ψαλίδι» των αυξήσεων για 670.000 συνταξιούχους

Η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση στο σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων για το 2027.

Μέχρι πρόσφατα, όσοι συνταξιούχοι διατηρούσαν θετική προσωπική διαφορά δεν εισέπρατταν απαραίτητα την ετήσια αύξηση. Το ποσό μπορούσε να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή να μην αποτυπώνεται, εν μέρει ή συνολικά, στις καταβαλλόμενες αποδοχές.

Το καθεστώς άρχισε να μεταβάλλεται το 2026, όταν θεσπίστηκε η μη εφαρμογή συμψηφισμού στο 50% της αύξησης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο συμψηφισμός καταργείται στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 100% της ετήσιας αύξησης που τους αναλογεί.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι αφορά περίπου 671.000 έως 672.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν πλέον την αναπροσαρμογή να περνά απευθείας στο ποσό της σύνταξής τους.

Για σημαντικό αριθμό δικαιούχων, οι αυξήσεις υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 22 και 50 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών.

Πόσο έχουν ενισχυθεί οι συντάξεις από το 2023

Η προβλεπόμενη αύξηση του 2027 προστίθεται στις διαδοχικές αναπροσαρμογές που εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη τετραετία.

Ειδικότερα, οι κύριες συντάξεις αυξήθηκαν κατά 7,75% το 2023, κατά 3% το 2024 και κατά 2,4% τόσο το 2025 όσο και το 2026.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, η συνολική αύξηση για την περίοδο 2023-2026 προσεγγίζει το 16,4%.

Εφόσον προστεθεί και η νέα αναπροσαρμογή του 2027, η σωρευτική ενίσχυση των συντάξεων από το 2023 αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 19%-20%, ανάλογα με το τελικό ποσοστό αύξησης.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση των ονομαστικών συνταξιοδοτικών αποδοχών, αν και η πραγματική βελτίωση της αγοραστικής δύναμης εξαρτάται και από την πορεία των τιμών στην οικονομία.

Πάνω από 750 εκατ. ευρώ ο δημοσιονομικός λογαριασμός

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σε συνδυασμό με την πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημοσιονομικές παρεμβάσεις που προβλέπονται για το 2027.

Με βάση την προηγούμενη εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, η οποία στηριζόταν σε αύξηση 2,6%, το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος είχε υπολογιστεί σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Η αναθεώρηση της προβλεπόμενης αύξησης στο 2,8% συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, με το ακριβές ποσό να αναμένεται να προσδιοριστεί κατά την κατάθεση του τελικού σχεδίου τον Νοέμβριο.

Για τους συνταξιούχους, το βασικό ορόσημο παραμένει η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου στα τέλη Δεκεμβρίου 2026.

Από τότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς, με την προσωπική διαφορά να παύει να απορροφά τις ετήσιες αυξήσεις, επιτρέποντας στους δικαιούχους να εισπράττουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί στη σύνταξή τους.

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