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Αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις περίπου 2,5 εκατ. δικαιούχων, νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβάνει για το 2027 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι παρεμβάσεις επηρεάζουν τόσο τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα όσο και τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2027 θα περάσει και στις αποδοχές του Δημοσίου.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τις νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.

Δύο βήματα για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ έως το 2028, από 920 ευρώ σήμερα, ενώ με την προσμέτρηση των τριετιών μπορεί να διαμορφώνεται έως τα 1.300 ευρώ.

Για να επιτευχθεί ο στόχος προβλέπονται δύο διαδοχικές αυξήσεις. Η πρώτη θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο του 2027 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2028.

Για το 2027, το επικρατέστερο εύρος της αύξησης είναι 40 έως 50 ευρώ, γεγονός που θα οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στα 960 ή 970 ευρώ. Με την επόμενη αναπροσαρμογή, στις αρχές του 2028, προβλέπεται να φτάσει στα 1.000 ευρώ.

Η αύξηση δεν περιορίζεται στους μισθούς, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά από επιδόματα και παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και οι αμοιβές για υπερωριακή εργασία.

Μειώνονται ξανά οι ασφαλιστικές κρατήσεις

Από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται παράλληλα νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα των κρατήσεων υπέρ ΔΥΠΑ.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης, το οποίο θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ για το 2028.

Μετά τη νέα μείωση, το συνολικό ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών θα υποχωρήσει στο 34,66%, εκ των οποίων 12,87% θα βαρύνει τον εργαζόμενο και 21,79% τον εργοδότη.

Η αλλαγή μεταφράζεται σε μικρότερες κρατήσεις για τους εργαζομένους και ταυτόχρονα σε περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Αύξηση και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα περάσει και στο Δημόσιο. Από την 1η Απριλίου 2027, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να αυξηθούν οριζόντια κατά 40 ή 50 ευρώ, ανάλογα με το τελικό ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται σε μόνιμη βάση επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης εκτιμάται στα 433 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό ποσό που θα καταλήγει στους δικαιούχους θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με παράγοντες όπως τα χρόνια υπηρεσίας, η ηλικία, το εισόδημα και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

Τι φέρνει η αύξηση 2,8% στις συντάξεις

Για περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχους, το 2027 φέρνει αύξηση 2,8%. Τα νέα ποσά θα πιστωθούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, καθώς θα περιλαμβάνονται στις συντάξεις Ιανουαρίου.

Το δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων υπολογίζεται σε 807 εκατ. ευρώ για το 2027.

Το τελικό καθαρό όφελος θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και την παρακράτηση φόρου.

Παραδείγματα: Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι

Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα 1.230 ευρώ μικτά και 1.078,10 ευρώ καθαρά θα έχει αύξηση περίπου 34 ευρώ στα μικτά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μικτή σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.264 ευρώ, ενώ το καθαρό ποσό θα φτάσει στα 1.103,06 ευρώ. Το ετήσιο καθαρό όφελος υπολογίζεται σε 299,52 ευρώ.

Για σύνταξη 1.575 ευρώ μικτά και 1.296,50 ευρώ καθαρά, η αύξηση θα είναι περίπου 44 ευρώ. Η νέα μικτή σύνταξη θα ανέλθει στα 1.619 ευρώ και η καθαρή στα 1.327 ευρώ, με το ετήσιο καθαρό κέρδος να φτάνει περίπου στα 374 ευρώ.

Στην περίπτωση σύνταξης 2.626 ευρώ μικτά και 1.892 ευρώ καθαρά, η αύξηση υπολογίζεται στα 74 ευρώ. Το μικτό ποσό θα ανέλθει περίπου στα 2.699 ευρώ και το καθαρό στα 1.938,18 ευρώ, προσφέροντας ετήσιο καθαρό όφελος 544,32 ευρώ.

Τέλος στον «κόφτη» της προσωπικής διαφοράς

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά στην οριστική κατάργηση του περιορισμού της προσωπικής διαφοράς.

Περίπου 671.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έλαβαν φέτος μόνο το μισό της προβλεπόμενης αύξησης, θα δικαιούνται από το 2027 και στο εξής ολόκληρη την ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Η αλλαγή διευρύνει ουσιαστικά τον αριθμό των συνταξιούχων που θα βλέπουν την ετήσια αναπροσαρμογή να περνά απευθείας στο καταβαλλόμενο ποσό.

Διπλό όφελος για 2,2 εκατ. συνταξιούχους

Πριν ακόμη εφαρμοστεί η αύξηση του 2027, περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι προβλέπεται να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Η παροχή επεκτείνεται σε μόνιμη βάση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, καθώς και σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Έτσι, για μεγάλο αριθμό συνταξιούχων το εισοδηματικό όφελος θα είναι διπλό: αρχικά με την καταβολή των 400 ευρώ και στη συνέχεια με τη μόνιμη αύξηση 2,8% στη σύνταξή τους.

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