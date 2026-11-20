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Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη στην επιχείρηση Σκλαβενίτης, προβλέποντας μισθολογικές αυξήσεις και πρόσθετες παροχές για 36.800 εργαζομένους. Η συμφωνία, η οποία είναι η πέμπτη κατά σειρά, περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του βασικού μισθού, αναγνώριση περισσότερων ετών προϋπηρεσίας, ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και οικονομική στήριξη εργαζομένων με παιδιά που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλαδικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης Ε.Υ. Σκλαβενίτης, η νέα σύμβαση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των αποδοχών και των εργασιακών συνθηκών. Το Σωματείο επισημαίνει ότι η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις δεν αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και γενικότερα στο εμπόριο.

Αυξήσεις μισθών και νέος βασικός στα 1.100 ευρώ

Μία από τις βασικότερες προβλέψεις της νέας σύμβασης αφορά τις αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού. Ειδικότερα, προβλέπεται μεσοσταθμική μισθολογική αύξηση 4,85% για τους εργαζομένους στα καταστήματα, ενώ για το 99% του συνόλου των εργαζομένων η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώνεται στο 4,37%.

Για τους εργαζομένους των οποίων οι αποδοχές βρίσκονται κοντά στον βασικό μισθό των 1.000 ευρώ, η μισθολογική ενίσχυση φτάνει έως και το 8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Σωματείο.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός της επιχείρησης αυξάνεται κατά 100 ευρώ, από τα 1.000 στα 1.100 ευρώ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το νέο ποσό βρίσκεται πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, ο οποίος αναφέρεται στα 920 ευρώ.

Νέα μισθολογικά κλιμάκια για την προϋπηρεσία

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας, καθώς η νέα συλλογική σύμβαση προσθέτει δύο επιπλέον μισθολογικά κλιμάκια, με στόχο την οικονομική επιβράβευση των εργαζομένων που διαθέτουν πολυετή παρουσία στην επιχείρηση.

Τα ποσά που προβλέπονται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας διαμορφώνονται ως εξής:

20 έτη προϋπηρεσίας: 100 ευρώ

25 έτη προϋπηρεσίας: 150 ευρώ

30 έτη προϋπηρεσίας: 200 ευρώ

35 έτη προϋπηρεσίας: 250 ευρώ

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύεται η μισθολογική αναγνώριση της εμπειρίας και της μακροχρόνιας προσφοράς των εργαζομένων.

Αυξάνονται τα οικογενειακά επιδόματα

Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις στις παροχές που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση του προσωπικού, προβλέποντας διαφορετικά ποσά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα οικογενειακά επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής:

Έγγαμοι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά: 60 ευρώ

Εργαζόμενοι με ένα παιδί: 80 ευρώ

Εργαζόμενοι με δύο παιδιά: 100 ευρώ

Εργαζόμενοι με τρία ή περισσότερα παιδιά: 140 ευρώ

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αποσκοπούν στην πρόσθετη οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Πρόσθετες αυξήσεις 3% και 4% για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων

Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον μισθολογική προστασία για όσους εργαζομένους δεν επωφελούνται από τις υπόλοιπες αυξήσεις και αναπροσαρμογές.

Ειδικότερα, όσοι λαμβάνουν αποδοχές έως 1.400 ευρώ προβλέπεται να λάβουν αύξηση 4%, ενώ για εργαζομένους με αποδοχές από 1.400 έως 2.100 ευρώ προβλέπεται αύξηση 3%.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενεργοποιείται εφόσον δεν προκύπτει μισθολογική αύξηση από τις υπόλοιπες διατάξεις της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Εφάπαξ ενίσχυση 200 ευρώ για παιδιά εργαζομένων που εισάγονται σε ΑΕΙ

Στις νέες παροχές περιλαμβάνεται και οικονομική ενίσχυση για οικογένειες εργαζομένων των οποίων τα παιδιά ξεκινούν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα, καθιερώνεται εφάπαξ παροχή 200 ευρώ για τα παιδιά εργαζομένων που επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, αποτελώντας μια πρόσθετη οικονομική διευκόλυνση για τις οικογένειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες φοίτησης και διαμονής σε διαφορετική πόλη.