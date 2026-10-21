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Η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027 βρίσκει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση της ΔΥΠΑ με αυξημένο ενδιαφέρον, περισσότερες ειδικότητες και διευρυμένο δίκτυο σχολών σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά, το δίκτυο της ΔΥΠΑ αριθμεί 87 σχολές, αποτελούμενες από 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 ΠΕΠΑΣ Τουρισμού και 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Στις δομές αυτές φοιτούν σήμερα 13.708 μαθητές και σπουδαστές, ενώ στις ΕΠΑΣ λειτουργούν επιπλέον 6 Παραρτήματα.

Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι εγγραφές της 3ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης στις ΕΠΑΣ και στα νέα Παραρτήματα πραγματοποιούνται στις 7 και 8 Οκτωβρίου, ενώ στις ΠΕΠΑΣ η διαδικασία συνεχίζεται έως τις 18 Οκτωβρίου.

Ισχυρή άνοδος του ενδιαφέροντος για τις ΣΑΕΚ

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ΣΑΕΚ. Οι αιτήσεις μέσω gov.gr ανήλθαν φέτος σε 5.304, από 4.110 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 29,1%.

Σε αυτές προστέθηκαν 3.632 επιτυχόντες μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων να φτάσει τους 8.936 για 4.620 διαθέσιμες θέσεις. Αντιστοιχούν, δηλαδή, σχεδόν δύο υποψήφιοι για κάθε διαθέσιμη θέση.

Η αυξημένη ζήτηση δεν περιορίστηκε σε λίγες σχολές, καθώς 25 από τις 30 ΣΑΕΚ κατέγραψαν περισσότερες αιτήσεις μέσω gov.gr.

Στις 5 Οκτωβρίου ξεκίνησαν τα μαθήματα για 3.479 σπουδαστές του Α΄ εξαμήνου, οι οποίοι κατανέμονται σε 152 τμήματα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στις ΕΠΑΣ Μαθητείας. Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη έχουν ήδη φτάσει τις 4.874, αντιστοιχώντας στο 99% των περσινών εγγραφών, ενώ η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, το ποσοστό μετατροπής των αιτήσεων σε εγγραφές αυξήθηκε στο 72,1%, από 70,9% ένα χρόνο νωρίτερα.

Περισσότερες τεχνικές ειδικότητες και σύνδεση με επιχειρήσεις

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται και από την επέκταση των προσφερόμενων ειδικοτήτων. Στις ΕΠΑΣ προστέθηκαν έξι νέες ειδικότητες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από 35 σε 41.

Στις ΣΑΕΚ προσφέρονται ακόμη 10 νέες ειδικότητες, με τον συνολικό αριθμό να αυξάνεται από 41 σε 46.

Η αυξανόμενη προτίμηση των νέων για τεχνικά επαγγέλματα αποτυπώνεται και στις εγγραφές. Στην ειδικότητα «χειριστής μηχανημάτων έργου» οι μαθητές αυξήθηκαν από 11 σε 84, ενώ στους «τεχνίτες ψυκτικών και κλιματιστικών έργων» από 314 σε 361.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης στην ειδικότητα «υπάλληλος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας», όπου οι μαθητές αυξήθηκαν από 19 σε 47.

Κεντρικό στοιχείο της φετινής χρονιάς είναι η στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Πλήρη τμήματα δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Auto Hellas για την ειδικότητα «τεχνίτης αμαξωμάτων» στον Ρέντη και με την ΕΑΒ για την ειδικότητα «τεχνίτης μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών» στη Χαλκίδα, με 26 μαθητές σε κάθε τμήμα.

Στο Αιγάλεω, η ειδικότητα «χειριστής μηχανημάτων έργου», σε συνεργασία με την ΑΒΑΞ, έχει ήδη 21 μαθητές.

Παράλληλα, νέες ειδικότητες λειτουργούν σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΣΕ στον Ρέντη και με την ΕΛΒΑΛ στη Χαλκίδα, ενώ συνεχίζονται οι συνεργασίες με τη Pharmathen και την ONEX.

Μέσω αυτών των συνεργασιών, οι επιχειρήσεις παρέχουν θέσεις μαθητείας, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να συνδέσουν την εκπαίδευσή τους με πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τέσσερα νέα Παραρτήματα ΕΠΑΣ

Η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται και στην περιφέρεια, με τέσσερα νέα Παραρτήματα ΕΠΑΣ να λειτουργούν φέτος σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς.

Στο Στρατώνι η σχολή λειτουργεί σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, στο Καρπενήσι με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο Κρυονέρι με τη DEMO και στη Σίνδο με τον ΕΟΠΑΕ.

Η περιφερειακή διάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτυπώνεται και στην άνοδο των εγγραφών. Στην Κομοτηνή οι εγγραφές στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ αυξήθηκαν από 78 σε 152, στη Φλώρινα από 34 σε 92, στον Πύργο από 56 σε 91 και στην Τρίπολη από 30 σε 65.

Στις ΣΑΕΚ, οι αιτήσεις μέσω gov.gr στην Πάτρα αυξήθηκαν από 155 σε 329, ενώ στην Κηφισιά από 264 σε 405.

Erasmus+ και ευρωπαϊκή εμπειρία

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας των σχολών αφορά και την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Πολλές δομές της ΔΥΠΑ συμμετέχουν στο Erasmus+, προσφέροντας στους μαθητές και σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσα από τα προγράμματα αυτά μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και να γνωρίσουν διαφορετικά εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις προσθέτει έτσι μια διεθνή διάσταση στην επαγγελματική κατάρτιση, ενισχύοντας τα εφόδια των νέων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Προσωπικό και νέες θέσεις στις σχολές

Στις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ απασχολούνται συνολικά 1.432 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 1.282 εκπαιδευτικοί και 150 διοικητικοί.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών εκδόθηκε η 13η Συμπληρωματική Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικών, η οποία αφορά 481 θέσεις σε 34 περιοχές.

Παράλληλα, έχουν κατανεμηθεί 53 νέες θέσεις ΙΔΟΧ μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας των σχολών.

Η συνολική εικόνα της φετινής χρονιάς δείχνει μια σταδιακή μετατόπιση των νέων προς ειδικότητες με άμεση επαγγελματική προοπτική, ενώ η διεύρυνση των συνεργασιών με επιχειρήσεις επιχειρεί να περιορίσει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.