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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ταχύτατα τον τρόπο λειτουργίας του TikTok Shop, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για χιλιάδες δημιουργούς περιεχομένου που βασίζουν το εισόδημά τους στις πωλήσεις προϊόντων μέσω της πλατφόρμας. Brands αλλά και ο ίδιος ο αλγόριθμος του TikTok στρέφονται ολοένα περισσότερο σε βίντεο με AΙ influencers και εικόνες προϊόντων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί κυρίως μια ιδιαίτερη κατηγορία δημιουργών, όσους δεν διαθέτουν εκατομμύρια ακόλουθους ή ισχυρό προσωπικό brand, αλλά παράγουν συνεχώς σύντομα βίντεο με μοναδικό στόχο να προωθήσουν προϊόντα μέσω του προγράμματος affiliate του TikTok Shop.

Οι «σιωπηλοί πωλητές» του TikTok

Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί δεν είναι διάσημοι influencers όπως ο MrBeast, ούτε οι λεγόμενοι micro influencers που έχουν δημιουργήσει μια πιστή κοινότητα. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους που έχουν μετατρέψει το TikTok Shop σε μια δεύτερη πηγή εισοδήματος, δημοσιεύοντας συνεχώς βίντεο αγορών με στόχο να κερδίζουν προμήθειες από τις πωλήσεις.

Το περιεχόμενό τους κατακλύζει το feed, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής καταναλωτικής ζήτησης, όπως η Black Friday και η Cyber Monday. Μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου οι δημιουργοί δημοσίευσαν περίπου 10 εκατομμύρια βίντεο αγορών. Ο ιδρυτής της εταιρείας social commerce Socialscale.ai, Φάμπιαν Ούβεχαντ, παρομοιάζει αυτά τα βίντεο με «τις μικρές διαφημιστικές πινακίδες που βλέπει κανείς στην άκρη του δρόμου χωρίς να τις προσέχει ιδιαίτερα».

Η τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφει εύκολα

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να αναπαράγει και να προσαρμόζει εύκολα τα τυποποιημένα βίντεο αυτών των δημιουργών. Τα περισσότερα ακολουθούν παρόμοια σενάρια, προβάλλοντας εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας, προσφορές ή σύντομα χρονικά παράθυρα αγοράς. Τα βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται ολοένα συχνότερα στο TikTok μέσω του αυτοματοποιημένου διαφημιστικού συστήματος GMV Max, το οποίο τα προωθεί στους χρήστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικερδή.

Σύμφωνα με το Business Insider, ένας δημιουργός αποκλειστικά AI βίντεο κατάφερε να πραγματοποιήσει πωλήσεις προϊόντων αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Η αυξανόμενη παρουσία τέτοιου περιεχομένου αρχίζει ήδη να αλλάζει τη συνολική εικόνα και εμπειρία του TikTok Shop. Μάλιστα, εργαζόμενος της πλατφόρμας δήλωσε ότι το θέμα αποτελεί πλέον «καυτό ζήτημα» και στο εσωτερικό της εταιρείας.

Brands δημιουργούν εκατοντάδες βίντεο χωρίς creators

Σύμφωνα με τρεις ειδικούς του μάρκετινγκ που δραστηριοποιούνται στο TikTok Shop, αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν πολλές διαφορετικές εκδοχές ενός βίντεο influencer που είχε ήδη αποδώσει καλά. Άλλες επιχειρήσεις δημοσιεύουν εκατοντάδες βίντεο κάθε μήνα, χωρίς να πληρώνουν δημιουργούς ή να τους αποστέλλουν δωρεάν προϊόντα για δοκιμή. Οι συνθετικοί influencers και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω AI εξαπλώνονται πλέον με ταχύτητα στην πλατφόρμα. Ωστόσο, η χρήση τους δεν είναι πάντοτε καλοδεχούμενη.

Η χρήση AI influencers έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μέρος του κοινού. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες εταιρείες επιλέγουν να μην αξιοποιήσουν καθόλου τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Η Wall Street Journal αποκάλυψε πρόσφατα ότι η SharkNinja, γνωστή για τις ηλεκτρικές σκούπες και τις συσκευές παρασκευής ροφημάτων, απαγόρευσε στους συνεργαζόμενους creators να χρησιμοποιούν AI στο πλαίσιο του προγράμματος affiliate της.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Social Tale, Άσλεϊ Ράιτ, επισημαίνει ότι ορισμένα brands είναι απόλυτα θετικά απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον αυξάνει τις πωλήσεις. Άλλα, όμως, φοβούνται ότι μπορεί να πλήξει τη φήμη τους. Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προτιμούν πραγματικούς δημιουργούς με αναγνωρίσιμο κοινό, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος και όχι μια άμεση πώληση.

Ο Άνις Νταλάλ, στέλεχος της εταιρείας social commerce Third, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο δοκιμών. «Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να διαπιστώσουμε τι λειτουργεί και τι όχι. Στη συνέχεια επενδύουμε σε πραγματικούς δημιουργούς για τις ιδέες που αποδίδουν καλύτερα», αναφέρει.

«Αν μια ιδέα αποδίδει καλά με έναν συνθετικό δημιουργό, πιθανότατα θα αποδώσει ακόμη καλύτερα με έναν πραγματικό άνθρωπο», προσθέτει. Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, η μεγαλύτερη πρόκληση για τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης παραμένει η ποιότητά τους. Πολλά χαρακτηρίζονται από αφύσικες κινήσεις, συνθετικές φωνές και εικόνες που θυμίζουν περισσότερο ψηφιακά avatars παρά πραγματικούς ανθρώπους.

Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια AI influencer με καλοχτενισμένα ξανθά μαλλιά τραβάει το ύφασμα μιας μπλούζας για να δείξει την ελαστικότητά του. Σε άλλα βίντεο, προϊόντα χρησιμοποιούνται με τρόπους που μοιάζουν να παραβιάζουν τους νόμους της φυσικής. Οι χρήστες εντοπίζουν συχνά τα προβλήματα, ακόμη και όταν δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.

«Πρώτη φορά βλέπω πράσινο γρασίδι να καίγεται έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι χαζή», έγραψε ένας χρήστης κάτω από βίντεο όπου χρησιμοποιούνταν φλόγιστρο για την απομάκρυνση ζιζανίων. «Είναι καλό, αλλά όχι τόσο καλό», σχολίασε κάποιος άλλος.

Κίνδυνοι για την αξιοπιστία της αγοράς

Η δυνατότητα του TikTok να διατηρεί ένα ελκυστικό περιβάλλον περιεχομένου θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην πλατφόρμα. Από την είσοδό του στην αμερικανική αγορά το 2023, το TikTok Shop εξελίχθηκε σε σημαντικό παίκτη. Σύμφωνα με προβλέψεις της EMARKETER, οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 23 δισ. δολάρια μέσα στο 2026.

Παρότι εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια πωλήσεων που αναμένεται να πραγματοποιήσει η Amazon φέτος, το μεγάλο πλεονέκτημα του TikTok παραμένει το δίκτυο δημιουργών περιεχομένου. Η διατήρηση της ποιότητας της αγοράς, όμως, γίνεται ολοένα δυσκολότερη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Νοέμβριο, ο επικεφαλής της ομάδας διακυβέρνησης και εμπειρίας του TikTok Shop, Νικολάς Βάλντμαν, είχε δηλώσει στο Business Insider ότι ορισμένοι απατεώνες πωλητές χρησιμοποιούσαν γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα που διαφήμιζαν προϊόντα τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν.

Νομικές προκλήσεις

Τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να δημιουργήσουν και νομικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον δικηγόρο που ειδικεύεται στη διαφήμιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο Ρόμπερτ Φρόιντ, εκτός από τον κίνδυνο παραπλάνησης σχετικά με τις δυνατότητες ενός προϊόντος, ενδέχεται να παραβιάζονται και οι κανόνες της ομοσπονδιακής επιτροπής εμπορίου των ΗΠΑ.

Οι κανονισμοί απαιτούν τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε διαφημίσεις να εκφράζουν ειλικρινείς προσωπικές απόψεις και πραγματικές εμπειρίες. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά πολύ πιο εύκολη τη μαζική παραγωγή παραπλανητικού περιεχομένου, είτε αυτό γίνεται σκόπιμα είτε όχι. Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν όταν χρησιμοποιούν συνθετικούς χαρακτήρες στις διαφημίσεις τους.

Το TikTok αναφέρει στις οδηγίες του προς τους πωλητές ότι η χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπεται, αρκεί τα βίντεο να επισημαίνονται κατάλληλα, να μην παραπλανούν σχετικά με τα προϊόντα, να μην μιμούνται πραγματικά πρόσωπα και να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το μέλλον ίσως ανήκει στην AI

Παρά τις αντιδράσεις, αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι όσο η τεχνολογία βελτιώνεται, όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρείες θα υιοθετούν περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. «Γιατί να ξοδέψει μια εταιρεία τόσο χρόνο, χρήμα και προσπάθεια για τη δημιουργία περιεχομένου από χρήστες όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει με το ένα δέκατο του κόστους;» διερωτάται ο ιδρυτής της Socialscale.ai, Φάμπιαν Ούβεχαντ. «Πρόκειται για μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία», καταλήγει.

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