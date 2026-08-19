Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι γεωπολιτικές κρίσεις και οι φυσικές καταστροφές έχουν την ενοχλητική συνήθεια να ταράζουν την Ευρώπη εν μέσω του καλοκαιριού, όταν οι πολιτικοί ηγέτες της Ένωσης βρίσκονται σε διακοπές, σύμφωνα με το Politico.

Αν και οι κυβερνήσεις της ηπείρου έχουν αποδείξει ότι είναι εξαιρετικά ικανές να λειτουργούν ακόμη και όταν οι ηγέτες τους βρίσκονται σε διακοπές, σε περίπτωση κρίσης, το να φαίνεται κανείς παρών μπορεί να έχει σχεδόν την ίδια σημασία με το να βρίσκεται πραγματικά εκεί.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρισκόταν λίγες ώρες πριν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, που θα διαρκούσαν αρκετές εβδομάδες, όταν 72.000 μετανάστες κατέληξαν στη Θέουτα στις 30 Ιουλίου. Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών ανέβαλε, όπως έπρεπε, τα σχέδιά του και ταξίδεψε στην παραθαλάσσια πόλη της Βόρειας Αφρικής, όπου προέβη σε τηλεοπτική ομιλία, απαντώντας στις επικρίσεις άλλων ηγετών της ΕΕ.

Όμως, μόλις η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρήθηκε υπό έλεγχο, ο Σάντσεθ επανέλαβε τις προγραμματισμένες διακοπές του σε μια κρατική βίλα στο νησί Λανθαρότε.

Η απόφασή του να πάρει άδεια, ακόμη και ενώ οι πολιτικές δονήσεις συνέχιζαν να ταράζουν την Ένωση, προκάλεσε κριτική από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, όπως ο Ελίας Μπεντόδο, αναπληρωτής γραμματέας του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος αυτή την εβδομάδα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «άνευ προηγουμένου εγωισμό» επειδή πήρε άδεια ενώ η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει δύσκολη.

Παράλληλα, τη στιγμή που έχουν ανασταλεί τα ταξίδια χωρίς διαβατήριο μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας και οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών επικρίνουν ανοιχτά τις πολιτικές του άλλου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραθερίζει σε μια άγνωστη αγροτική τοποθεσία.

Με τη διαμάχη για τη μετανάστευση να συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, η φον ντερ Λάιεν δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram — ζητώντας προτάσεις για ονόματα για δύο νεοσσούς που εκκολάφθηκαν από την κότα της, την «Chickeletta».

Παρά την ανάρτηση, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο POLITICO ότι η φον ντερ Λάιεν συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ολόκληρη την Ένωση και «παραμένει σε συνεχή επαφή με την ομάδα της στις Βρυξέλλες».

Ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις, όπως η φινλανδική, ανακοινώνουν δημοσίως πότε οι υπουργοί βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές και ποιοι από τους αναπληρωτές τους αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Ωστόσο, ακόμη και όταν υπάρχουν μηχανισμοί που διασφαλίζουν ότι οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν δραματικές καταστάσεις, οι αξιωματούχοι που βρίσκονται σε διακοπές κινδυνεύουν να φανούν σκληροί ή αδιάφοροι αν συνεχίσουν τις διακοπές τους εν μέσω κρίσης.

Η Ευαγγελίνα Πετρίδου, ειδική στη διαχείριση κρίσεων και καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Mid Sweden University, δήλωσε ότι διάφοροι παράγοντες καθορίζουν την ένταση της αντίδρασης απέναντι στην απουσία ενός ηγέτη κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. «Το αν η αντιπολίτευση αξιοποιεί το γεγονός ως όπλο, το αν πρόκειται για κυβέρνηση πλειοψηφίας ή μειοψηφίας και το αν υπάρχει θεσμός για τη διαχείριση της κρίσης που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τον συγκεκριμένο υπουργό ή δημόσιο λειτουργό», όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση.

Παραδείγματος χάρη, ανώτεροι Βρετανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον για «παραμέληση καθήκοντος» λόγω της απόφασής του να αναχωρήσει για διακοπές στο Σόμερσετ, ενώ οι δυνάμεις των Ταλιμπάν προχωρούσαν για να καταλάβουν την Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021. Ο υπουργός Εξωτερικών του, Ντομινίκ Ραμπ, δέχτηκε ακόμη μεγαλύτερη κριτική επειδή παρέμεινε σε διακοπές στην Κρήτη μέχρι και μετά την πτώση της αφγανικής πρωτεύουσας, σε μια στιγμή που οι βρετανικές δυνάμεις προσπαθούσαν απεγνωσμένα να εκκενώσουν τους πολίτες.

Αν και βρισκόταν επίσης σε διακοπές όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν δέχτηκε παρόμοια κριτική. Από το Φορτ ντε Μπρεγκανσόν, που χρησιμοποιεί παραδοσιακά ο αρχηγός του κράτους της Γαλλίας, απηύθυνε τηλεοπτική ομιλία προς τον λαό, η οποία ενίσχυσε την εντύπωση ότι η κυβέρνησή του είχε την κατάσταση υπό έλεγχο και έκανε ό,τι μπορούσε για να επαναπατρίσει τους πολίτες της.

Ο φόβος για αρνητικές αντιδράσεις οδηγεί πολλούς ηγέτες να ακυρώνουν τις διακοπές τους εν μέσω κρίσεων. Ο Κιρ Στάρμερ ακύρωσε τις οικογενειακές του διακοπές τον Αύγουστο του 2024, καθώς λάμβαναν χώρα διαδηλώσεις της ακροδεξιάς σε όλη την Αγγλία, ενώ ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο αρνήθηκε επίσης να πάρει άδεια, καθώς οι πυρκαγιές μάστιζαν τη χώρα πέρυσι.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν αναμένουν απαραίτητα από τους ηγέτες τους να θυσιάζουν τις διακοπές τους με το πρώτο σημάδι προβλήματος.

Μια δημοσκόπηση της Ipsos τον Ιούλιο του 2025 έδειξε ότι το 46% των Βρετανών θεωρούσε σημαντικό ο πρωθυπουργός να πάρει διακοπές, ενώ το 44% πίστευε ότι ο αρχηγός της κυβέρνησης θα έπρεπε να παίρνει περίπου τόσο χρόνο διακοπών όσο ο μέσος εργαζόμενος. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα — το 78% — δήλωσαν ότι ήταν σημαντικό ο πρωθυπουργός να είναι εύκολα προσβάσιμος ενώ βρίσκεται μακριά.

Οι πολιτικοί στην ηπειρωτική Ευρώπη ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν λιγότερη πίεση να θυσιάσουν τις διακοπές τους, δεδομένης μιας εργασιακής κουλτούρας στην οποία ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται ευρέως ως δικαίωμα.

Διαβάστε επίσης

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης (γραφήματα)

Αττική: Σαρωτικοί έλεγχοι με AI – Οι έξυπνες κάμερες καταγράφουν κάθε παράβαση σε πραγματικό χρόνο

SK Hynix: Προχωρά σε buyback $28,6 δισ. με «καύσιμο» την έκρηξη της AI

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ