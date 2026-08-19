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Η δεξαμενή των ευρωπαϊκών εταιρειών που θεωρούνται υποψήφιες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) έχει συρρικνωθεί σημαντικά φέτος, παρά το γεγονός ότι το «παράθυρο» για νέες εισαγωγές παραμένει ανοιχτό. Πάντως, το επόμενο μεγάλο κύμα των IPOs στην Ευρώπη αναμένεται να τροφοδοτήσουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Morningstar, που επικαλείται στοιχεία της PitchBook που είναι από τις κορυφαίες εταιρίες παροχής δεδομένων και αναλύσεων για τις ιδιωτικές αγορές, η ευρωπαϊκή αγορά των IPO δείχνει ότι ένας ευνοϊκός συνδυασμός χαμηλής μεταβλητότητας, υποστηρικτικών αποτιμήσεων και σταθερής πολιτικής επιτοκίων έχει συμβάλει θετικά στον αριθμό των νέων εισαγωγών.

Μέχρι στιγμής φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 87 εισαγωγές εταιρειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ ο αριθμός των IPO κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 28,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, όμως, η δεξαμενή των δυνητικών νέων εισαγωγών έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό. Μόλις 223 εταιρείες στην Ευρώπη θεωρείται πλέον ότι έχουν υψηλή πιθανότητα να προχωρήσουν σε IPO, αριθμός μειωμένος κατά 40,2% σε σχέση με τις 373 επιχειρήσεις που είχαν καταγραφεί στις προβλέψεις της PitchBook για το 2025.

Ακόμη πιο περιορισμένος είναι ο αριθμός των εταιρειών που βρίσκονται πολύ κοντά στην είσοδό τους στις δημόσιες αγορές. Μόλις 10 επιχειρήσεις έχουν πιθανότητα άνω του 90% να πραγματοποιήσουν IPO, έναντι 32 πριν από έναν χρόνο.

Επιπλέον, η συνδυασμένη αποτίμηση αυτών των εταιρειών ανέρχεται περίπου στα 232 δισ. ευρώ, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αντιστοιχεί σε μία μόνο επιχείρηση: τη γνωστή βρετανική fintech Revolut, η αποτίμηση της οποίας τοποθετείται στα 200 δισ. ευρώ.

Η σύνθεση της εναπομείνασας δεξαμενής υποψηφίων για IPO παραμένει σε γενικές γραμμές παρόμοια με εκείνη του 2025. Ωστόσο, οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των πιθανών νέων εισαγωγών, όπως και οι επιχειρήσεις στους κλάδους της βιοτεχνολογίας και των φαρμάκων.

Αξιοσημείωτη υποχώρηση στον αριθμό των υποψηφίων καταγράφηκε επίσης στη Γερμανία, καθώς και στον ευρωπαϊκό κλάδο του λογισμικού.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς IPO ενδέχεται, ωστόσο, να βρίσκεται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ένα τρίτο των υποψηφίων για εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με την PitchBook, στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα 72 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αποτελούν υποψήφιες για IPO, εκ των οποίων επτά εμφανίζουν πιθανότητα 90% ή μεγαλύτερη να εισαχθούν στις δημόσιες αγορές.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βάσει αποτίμησης δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων η ρομποτική και τα drones στον αμυντικό τομέα, τα Big Data, η κυβερνοασφάλεια, η αγροτική τεχνολογία και το fintech.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή δεξαμενή των υποψήφιων AI εταιρειών για IPO. Συγκεκριμένα, το 37,5% των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που θεωρούνται υποψήφιες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο εδρεύει στη Βρετανία.

Ακολουθεί η Γαλλία με 18,1% και η Γερμανία με 8,3% των συνολικών υποψηφίων.

Η PitchBook εκτιμά ότι το μερίδιο των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στη δεξαμενή των μελλοντικών IPO θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο ωριμάζει το ευρωπαϊκό οικοσύστημα AI.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η επόμενη γενιά ευρωπαϊκών IPO είναι πιθανό να έχει πολύ πιο έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα σε σύγκριση με την προηγούμενη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται σε βασική πηγή νέων εταιρειών για τα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Πάντως, σε γενικές γραμμές οι ευρωπαϊκές αγορές θα συνεχίσουν να βρίσκονται πολύ πίσω από τη Wall Street όσον αφορά το τεχνολογικό αποτύπωμα τους, κυρίως δε, στον ανερχόμενο κλάδο της AI.

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