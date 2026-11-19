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Με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και την καλύτερη προετοιμασία τους για τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στον χώρο Castor Place στον Πειραιά, εκδήλωση στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, για την πρωτοβουλία U-Talent.

Η πρωτοβουλία U-Talent έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και πράσινων δεξιοτήτων σε νέους και νέες ηλικίας 15-24 ετών, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους και δημιουργώντας προοπτικές ουσιαστικής σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με τη UNICEF επικεντρώνεται στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων, οι οποίες αποτελούν σημαντικά εφόδια για την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

Το πρόγραμμα U-Talent υλοποιείται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας σύγχρονες και βιωματικές μεθόδους μάθησης, καθώς και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία της UNICEF.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Η επένδυση στους νέους και στις δεξιότητές τους αποτελεί επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Στη ΔΥΠΑ εργαζόμαστε συστηματικά, για να ενισχύσουμε τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους νέους σύγχρονα εφόδια και περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη UNICEF και την πρωτοβουλία U-Talent, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες απαραίτητες για την εργασία του αύριο. Στόχος μας είναι κάθε νέος και νέα να έχει πρόσβαση στις ευκαιρίες και τα εργαλεία που χρειάζεται, ώστε να διαμορφώσει με αυτοπεποίθηση το επαγγελματικό του μέλλον».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, η ΔΥΠΑ και η UNICEF επενδύουν στην ενδυνάμωση των νέων, στην ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία U-Talent εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της ΔΥΠΑ να αναβαθμίσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να προσφέρει στους νέους τα κατάλληλα εφόδια για το επαγγελματικό τους μέλλον.