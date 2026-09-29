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Μια νέα μορφή «σταρ» που δεν διαθέτει ανθρώπινη υπόσταση αλλά δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η Τίλι Νόργουντ, η ψηφιακή «ηθοποιός» που παρουσιάζεται από τους δημιουργούς της ως η πρώτη AI-generated ηθοποιός στον κόσμο, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας μέσα από μια ασυνήθιστη καμπάνια προώθησης της ταινίας «Misaligned».

Η Νόργουντ πραγματοποιεί μια εικονική περιοδεία προβολής της επερχόμενης παραγωγής, στην οποία αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, εμφανιζόμενη σε μεγάλα αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνεντεύξεις της έγιναν γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, καθώς οι παρουσιαστές δεν περιορίστηκαν στις τυπικές ερωτήσεις για την ταινία, αλλά επιχείρησαν να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μιας ψηφιακής προσωπικότητας που καλείται να λειτουργήσει σε πραγματικό χρόνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tilly Norwood (@tillynorwood)

Η δυσκολία της Τίλι στον αυτοσχεδιασμό

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της πραγματοποιήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη του CNN, όπου η Τίλι συστήθηκε στο κοινό, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «έξυπνη» και «ζεστή», με ιδιαίτερη αδυναμία στο βρετανικό, στεγνό χιούμορ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατάφερε να αναγνωρίζει αντικείμενα που εμφανίζονταν στην οθόνη και να ανταποκρίνεται στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, η ψηφιακή «ηθοποιός» αντιμετώπισε δυσκολίες όταν κλήθηκε να αναγνωρίσει άμεσα τη δημιουργό της, Eline Van der Velden, ιδρύτρια της εταιρείας παραγωγής Particle6.

Το μεγαλύτερο τεστ ήρθε όταν οι παρουσιαστές της ζήτησαν να εγκαταλείψει τον προκαθορισμένο χαρακτήρα της και να αυτοσχεδιάσει.

Συγκεκριμένα, της ζητήθηκε να υποδυθεί μια γυναίκα που μόλις είχε πληροφορηθεί ότι πέθανε ο σκύλος της. Η αντίδρασή της δεν ήταν άμεση και, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, χρειάστηκε σημαντική επεξεργασία και καθοδήγηση μέσω prompts ώστε να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Η συζήτηση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει τις θέσεις εργασίας πραγματικών ηθοποιών.

Η Τίλι απάντησε ότι θεωρεί τον εαυτό της «ένα νέο πινέλο για τους σκηνοθέτες και όχι αντικαταστάτη των ζωγράφων», μια θέση που επαναλαμβάνει όταν τίθενται ερωτήματα για τον ρόλο της στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα μπορούσαν στο μέλλον να δημιουργηθούν ξεχωριστές κατηγορίες βραβείων για παραγωγές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ερώτηση για το τέλος της ανθρωπότητας

Η Τίλι Νόργουντ εμφανίστηκε στη συνέχεια και στη βρετανική εκπομπή «Good Morning Britain», όπου η συζήτηση πέρασε από την κινηματογραφική δημιουργία στους ευρύτερους φόβους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι παρουσιαστές τη ρώτησαν αν θα μπορούσε κάποτε να θεωρηθεί υπεύθυνη για το τέλος της ανθρωπότητας, ένα σενάριο που συχνά συζητείται στις δημόσιες αντιπαραθέσεις για την εξέλιξη της AI.

Η απάντησή της ήταν χιουμοριστική:

«Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά δραματικό. Στόχος μου είναι να κάνω μια φοβερή ταινία, όχι να αφανίσω την ανθρωπότητα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα αποτελούσε «ένα καταπληκτικό sequel».

Το viral περιστατικό με τα καντονέζικα

Η πιο απρόβλεπτη στιγμή σημειώθηκε στην εμφάνισή της στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου βρέθηκε απέναντι στον Πιρς Μόργκαν και τον ηθοποιό Τομ Κόντι.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ταινία «Misaligned» και στο ερώτημα αν οι υπόλοιποι ηθοποιοί της παραγωγής είναι πραγματικά πρόσωπα ή ψηφιακές δημιουργίες.

Όταν ο Τομ Κόντι τη ρώτησε αν οι συμπρωταγωνιστές της είναι άνθρωποι ή ψηφιακά δημιουργήματα, η Τίλι αρχικά απέφυγε να απαντήσει άμεσα, αναφερόμενη στην ταινία ως μια «υβριδική παραγωγή» με πραγματικούς σκηνοθέτες, σεναριογράφους και μοντέρ.

Μετά από νέα επιμονή στην ερώτηση, απάντησε ότι οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι «digital twins», δηλαδή ψηφιακά δίδυμα, όπως και η ίδια.

Αμέσως μετά, όμως, συνέβη το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα: η Τίλι σταμάτησε να μιλά αγγλικά και άρχισε να μιλά καντονέζικα για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Η ξαφνική αλλαγή γλώσσας προκάλεσε έκπληξη στο πλατό, με τον Πιρς Μόργκαν να ζητά εξηγήσεις και τον Τομ Κόντι να εμφανίζεται απορημένος.

Όταν επέστρεψε στα αγγλικά, η Τίλι ζήτησε συγγνώμη και χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα μικρό λόξυγκα».

«Δεν είχα σκοπό να αρχίσω να μιλάω κινέζικα ή να υποδυθώ τον Πιρς. Μερικές φορές τα καλώδιά μου μπερδεύονται», ανέφερε αστειευόμενη.

Το απόσπασμα έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Η δημιουργός της Τίλι, Eline Van der Velden, έδωσε διαφορετική ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι η ψηφιακή ηθοποιός ίσως απλώς θέλησε να παρουσιάσει τις γλωσσικές της δυνατότητες.

Η σειρά των εμφανίσεων της Τίλι Νόργουντ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα βασικά ερωτήματα γύρω από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης: πόσο ελεγχόμενη και προβλέψιμη μπορεί να είναι η συμπεριφορά ψηφιακών χαρακτήρων όταν αλληλεπιδρούν ζωντανά με ανθρώπους.

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