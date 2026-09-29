Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική κρίση δεν θα εξελιχθεί σε κάποιο ερευνητικό εργαστήριο, αλλά στην καθημερινότητα των κοινωνιών: στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στις ανάγκες για νερό και στην αντοχή των ενεργειακών δικτύων.

Την ώρα που ο κόσμος επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή του από τα ορυκτά καύσιμα και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, η νέα τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για ενέργεια, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάπτυξη της AI προχωρά με ταχύτητα που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητη. Πίσω όμως από κάθε νέα εφαρμογή, κάθε μοντέλο και κάθε ψηφιακή υπηρεσία βρίσκονται τεράστιες υποδομές: data centers γεμάτα ισχυρούς επεξεργαστές, οι οποίοι λειτουργούν συνεχώς και απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού, αλλά και νερού για τα συστήματα ψύξης.

Τα data centers μετατρέπονται σε νέους ενεργειακούς καταναλωτές

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο ΟΗΕ, τα data centers καταναλώνουν ήδη εκατοντάδες τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, ενώ η κατανάλωσή τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2030, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους κλάδους της οικονομίας.

Το ζήτημα έχει πλέον περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Τα κέντρα δεδομένων αντιστοιχούν ήδη περίπου στο 2,5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ισχύς τους εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Η ενεργειακή απαίτηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί έτσι ένα νέο δίλημμα για τις κυβερνήσεις: πώς θα στηρίξουν την τεχνολογική ανάπτυξη χωρίς να αυξήσουν τις πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στους στόχους για μείωση των εκπομπών.

Η Ευρώπη επιχειρεί να βάλει κανόνες στην ενεργειακή κατανάλωση της AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να προλάβει τις εξελίξεις, προτείνοντας κανόνες που θα υποχρεώνουν τα data centers να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή και υδατική τους αποδοτικότητα.

Στόχος είναι να αυξηθεί η διαφάνεια γύρω από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών που στηρίζουν την ψηφιακή οικονομία και να δημιουργηθούν κίνητρα για πιο αποδοτικές τεχνολογίες.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ολοένα περισσότερη υπολογιστική ισχύ, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια και ψύξη.

Η σύγκρουση έχει ήδη ξεκινήσει στις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συζήτηση έχει ήδη μεταφερθεί από τα κυβερνητικά γραφεία και τα συνέδρια στις τοπικές κοινωνίες.

Στη Silicon Valley, κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν στην επέκταση νέων εγκαταστάσεων τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας ανησυχίες για την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, αλλά και για την πίεση που ασκείται στις τοπικές υποδομές.

Τα νέα data centers αποτελούν πλέον έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτές ενέργειας, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες τους χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω τα ενεργειακά συστήματα.

Τα «πλανητικά όρια» πιέζονται ακόμη περισσότερο

Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι ο πλανήτης διαθέτει ολοένα μικρότερο περιθώριο ασφαλείας απέναντι στις περιβαλλοντικές πιέσεις.

Νέα έκθεση ομάδας περίπου 60 ερευνητών υποστηρίζει ότι επτά από τα εννέα «πλανητικά όρια» έχουν ήδη ξεπεραστεί, μεταξύ των οποίων εκείνα που αφορούν:

την κλιματική αλλαγή,

τη βιοποικιλότητα,

το γλυκό νερό,

την οξίνιση των ωκεανών.

Τα ευρήματα ενισχύουν την ανησυχία ότι η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη θα πρέπει να συνδυαστεί με αυστηρότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κλίμα συνεχίζει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα

Η πίεση δεν αφορά μόνο τη μελλοντική αύξηση της ενεργειακής ζήτησης. Η σημερινή εικόνα του κλίματος παραμένει ήδη ιδιαίτερα ανησυχητική.

Ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο El Niño στον Ειρηνικό έχει συνδεθεί με θερμοκρασίες-ρεκόρ, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις των επιστημόνων για νέα ακραία θερμά έτη.

Η συνύπαρξη δύο μεγάλων παγκόσμιων μετασχηματισμών – της επιτάχυνσης της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάγκης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής – δημιουργεί ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί η τεχνολογία, αλλά και αν οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές μπορούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό.

Διαβάστε ακόμη:

Economist: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τα πάει καλύτερα από ό,τι νομίζουμε

Κυβέρνηση και διυλιστήρια ρίχνουν €0,40 το πετρέλαιο θέρμανσης

Παπούτσια τρεξίματος: Από τις Ελβιέλες της ελληνικής αλάνας στη βιομηχανία δισεκατομμυρίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ