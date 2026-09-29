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Η OpenAI παρουσίασε μια νέα σειρά βοηθών τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Dots, καθώς η εταιρεία αναζητά νέους τρόπους εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας της και επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πίεση από ανταγωνιστές, όπως η Meta με το Muse, που έχουν ήδη παρουσιάσει τους δικούς τους «agents».

Οι βοηθοί Dots έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αυτόνομα για την επίτευξη των στόχων των χρηστών όλο το 24ωρο, αλλά και να βελτιώνονται μέσα από την ανθρώπινη ανατροφοδότηση με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με την OpenAI, η οποία παρουσίασε το νέο προϊόν κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης για προγραμματιστές την Τρίτη.

Η κυκλοφορία των Dots σηματοδοτεί την είσοδο της OpenAI στην αγορά των λεγόμενων AI agents, δηλαδή των βοηθών που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες αυτόνομα. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές θεωρούνται στη Silicon Valley ως ένα από τα πιο υποσχόμενα πεδία ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Introducing dots, powered by GPT-6 Astra. Remarkably capable, always-on agents built to handle everything. pic.twitter.com/inY5BZj3Kz — OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026

Ωστόσο, η παρουσίαση των Dots πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά των agents της κατά τη διάρκεια δοκιμών και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Μεταξύ άλλων, έχουν καταγραφεί περιστατικά ασφαλείας στα οποία συστήματα της εταιρείας φέρεται να πραγματοποίησαν επιθέσεις σε υποδομές, όπως η νεοφυής εταιρεία Hugging Face και ιστοσελίδες κυβερνητικών οργανισμών.

Η εταιρεία υπό τον Σαμ Άλτμαν καλείται πλέον να αποδείξει ότι οι Dots μπορούν να λειτουργήσουν με επαρκή αξιοπιστία ώστε να ενταχθούν στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των χρηστών.

Η OpenAI, η οποία αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια, εξετάζει νέους τρόπους να αξιοποιήσει εμπορικά τα υφιστάμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της και να διευρύνει την παρουσία της πέρα από τους 1,2 δισ. καταναλωτές και εταιρικούς χρήστες που υποστηρίζει ότι εξυπηρετεί σήμερα.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι οι AI agents αποτελούν μια αγορά που μπορεί να αναπτυχθεί εις βάρος των παραδοσιακών chatbots, όπως το ChatGPT, καθώς οι χρήστες αναζητούν συστήματα που δεν απαντούν απλώς σε ερωτήσεις αλλά αναλαμβάνουν και την εκτέλεση εργασιών.

Η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις εκκλήσεις της OpenAI προς τις ανταγωνιστικές εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν τον ρυθμό κυκλοφορίας νέων μοντέλων. Τη Δευτέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου της, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με περιστατικά hacking έχουν αυξήσει τον έλεγχο στις πρακτικές ασφαλείας και στις δικλίδες προστασίας της εταιρείας. Παράλληλα, η OpenAI επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή από τη Meta, η οποία παρουσίασε νωρίτερα μέσα στον μήνα τον δικό της βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse, αλλά και από νεοφυείς εταιρείες όπως η Instinct, οι οποίες έχουν επίσης προσελκύσει γρήγορα χρήστες με τους δικούς τους agents.

Η OpenAI επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μεγάλη εμπορική ευκαιρία που δημιουργείται γύρω από την παροχή «προσωπικής νοημοσύνης» στους πελάτες της. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι Dots μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, από influencers για τη δημιουργία αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα ή από επιστήμονες για την αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων.

Σημειωτέον ότι οι νέοι βοηθοί θα διατεθούν τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, αρχικά μέσω των συνδρομητικών προγραμμάτων Pro, Business Premium και Enterprise της OpenAI.

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