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Η Άλις Γουόλτον, μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, είναι σήμερα η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο.

Τον Νοέμβριο του 2026, το Forbes υπολογίζει την περιουσία της σε περίπου 135 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της προέρχεται από τις μετοχές της Walmart που κληρονόμησε από τον πατέρα της.

Η οικογένεια Γουόλτον έχει ισχυρή παρουσία στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων των ΗΠΑ. Εκτός από την Άλις, τα αδέλφια της, Τζιμ και Ρομπ Γουόλτον, συγκαταλέγονται επίσης στους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας. Συνολικά, οκτώ άτομα που περιλαμβάνονται στη λίστα των 400 πλουσιότερων Αμερικανών του Forbes έχουν αποκτήσει την περιουσία τους χάρη στη συμμετοχή τους στη Walmart.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes τον Μάρτιο, η περιουσία της 77χρονης Γουόλτον αυξήθηκε κατά 33 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις έναν χρόνο, καθώς η μετοχή της Walmart ενισχύθηκε κατά 30%. Η ίδια κατατάσσεται πλέον στη 14η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων παγκοσμίως.

Παρά τον τεράστιο πλούτο και τη δημόσια προβολή της οικογένειάς τους, οι Γουόλτον διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους η Άλις Γουόλτον αξιοποιεί την περιουσία της, από τη συλλογή έργων τέχνης μεγάλης αξίας μέχρι την ίδρυση μιας ιατρικής σχολής.

Το 2025, η Γουόλτον ξεπέρασε τη Γαλλίδα κληρονόμο της L’Oréal, Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μάγιερς, στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο. Έκτοτε, διατηρεί την 1η θέση παραμένοντας η πλουσιότερη γυναίκα παγκοσμίως και το 2026.

Σε αντίθεση με τα αδέλφια της, Ρομπ και Τζιμ, η Άλις Γουόλτον δεν ασχολήθηκε ενεργά με τη διοίκηση της Walmart. Αντίθετα, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντός της στον χώρο της τέχνης, αποκτώντας με τα χρόνια τη φήμη μιας σημαντικής συλλέκτριας και υποστηρίκτριάς της.

Η αγάπη της για την τέχνη ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, σύμφωνα με αφιέρωμα του περιοδικού New Yorker. Όπως είχε αναφέρει η ίδια, σε ηλικία περίπου 10 ετών αγόρασε το πρώτο της έργο τέχνης: ένα αντίγραφο ενός πίνακα του Πικάσο, για το οποίο πλήρωσε περίπου 2 δολάρια.

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Trinity, στο Σαν Αντόνιο, το 1971, εργάστηκε για ένα σύντομο διάστημα στην οικογενειακή επιχείρηση, αναλαμβάνοντας τις αγορές παιδικών ενδυμάτων για τη Walmart, όπως είχε δηλώσει στο The New Yorker.

Η επαγγελματική της πορεία, ωστόσο, συνδέθηκε κυρίως με τον χρηματοοικονομικό τομέα. Το 1988 ίδρυσε την Llama Company, μια επενδυτική τράπεζα, σηματοδοτώντας την αρχή της δραστηριοποίησής της στον χώρο των επενδύσεων.

Στην προσωπική της ζωή, έχει παντρευτεί δύο φορές, αλλά και οι δύο γάμοι της κατέληξαν σε διαζύγιο.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα σημαντική ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης, στην οποία περιλαμβάνονται αυθεντικά έργα ορισμένων από τους σημαντικότερους Αμερικανούς καλλιτέχνες.

«Η συλλογή έργων τέχνης αποτέλεσε για μένα μια τεράστια πηγή χαράς και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την τέχνη και να εκφράσω την αγάπη μου γι’ αυτήν», είχε δηλώσει στο περιοδικό New Yorker το 2011.

Την ίδια χρονιά, εγκαινίασε το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Crystal Bridges, στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας, όπου παρουσίασε στο κοινό έργα από την προσωπική της συλλογή.

Η έδρα της Walmart βρίσκεται επίσης στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας. Σύμφωνα με αφιέρωμα του περιοδικού New Yorker, πριν ακόμη ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, το Crystal Bridges διέθετε τετραπλάσια χρηματοδότηση από το περίφημο Μουσείο Whitney της Νέας Υόρκης.

Το 2014, η Άλις Γουόλτον αγόρασε έναν πίνακα της Αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο’Κιφ έναντι 44,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκείνη την εποχή, επρόκειτο για το υψηλότερο ποσό που είχε καταβληθεί ποτέ για έργο τέχνης δημιουργημένο από γυναίκα καλλιτέχνιδα, σύμφωνα με την εφημερίδα Observer. Αργότερα, η Γουόλτον πρόσθεσε τον πίνακα στη συλλογή του μουσείου της στο Αρκάνσας, όπου και τον εξέθεσε.

Φέτος, το Μουσείο Crystal Bridges ολοκλήρωσε μια σημαντική επέκταση, η οποία αύξησε τους διαθέσιμους χώρους του κατά 50%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του μουσείου.

Η φιλανθρωπική της δράση

Η Άλις Γουόλτον έχει διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση φιλανθρωπικών σκοπών.

Μέχρι σήμερα, έχει συνεισφέρει περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε φιλανθρωπικά ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένειά της. Σύμφωνα με το Forbes, τα συγκεκριμένα ιδρύματα είχαν διαθέσει συνολικά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαιά τους έως το 2024.

Το 2017, το Walton Family Charitable Support Foundation προσέφερε 120 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, με σκοπό τη δημιουργία Σχολής Καλών Τεχνών.

Παράλληλα, η Γουόλτον έχει ιδρύσει τον δικό της φιλανθρωπικό οργανισμό, το Alice L. Walton Foundation, ο οποίος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, στηρίζει πρωτοβουλίες στους τομείς της τέχνης, της εκπαίδευσης και της υγείας, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε σχετικές δράσεις και προγράμματα.

Η Άλις Γουόλτον έχει διαθέσει σημαντικά ποσά και για τη στήριξη πολιτικών προσώπων και κομμάτων στις ΗΠΑ.

Στο παρελθόν, έχει χρηματοδοτήσει κυρίως Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους και πολιτικές επιτροπές που στηρίζουν το κόμμα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Forbes, το 2016, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προσέφερε 353.400 δολάρια στο Hillary Victory Fund. Πρόκειται για μια κοινή επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων που στήριζε την προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον, καθώς και άλλους υποψηφίους των Δημοκρατικών.

Στις εκλογές του 2026, η Γουόλτον ενίσχυσε οικονομικά Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όπως ο Μπιλ Κάσιντι και ο Τομ Κότον, αλλά και τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Χίκενλουπερ. Τα στοιχεία προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή των ΗΠΑ και συγκεντρώθηκαν από το FundVoter.

Το 2014, η Γουόλτον αγόρασε επίσης ένα πολυτελές διαμέρισμα δύο επιπέδων στην Park Avenue της Νέας Υόρκης, έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το διαμέρισμα ανήκε στον εκλιπόντα χρηματοδότη Κρίστοφερ Χ. Μπράουν και διαθέτει 52 μεγάλα παράθυρα, από τα οποία προσφέρεται θέα στο Σέντραλ Παρκ και στην πόλη. Στους χώρους του περιλαμβάνονται, επίσης, μια αίθουσα ψυχαγωγίας με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και μια βιβλιοθήκη, σύμφωνα με το Business Insider.

Για αρκετά χρόνια, η Γουόλτον ασχολούνταν και με την εκτροφή αλόγων στο Τέξας. Ωστόσο, το 2015 ανακοίνωσε ότι ήθελε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο μουσείο Crystal Bridges, περιορίζοντας τις υπόλοιπες δραστηριότητές της.

«Έχω αναλάβει πάρα πολλά πράγματα και θέλω πλέον να επικεντρωθώ σε λιγότερα», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Fort Worth Star-Telegram το 2017. Όπως εξήγησε, είχε ήδη κατοικία στο Φορτ Γουόρθ και σκόπευε να εγκατασταθεί μόνιμα στην πόλη.

Το 2017, πούλησε το ράντσο της, με την ονομασία «Rocking W», στο Μίλσαπ του Τέξας, χωρίς να γίνει γνωστό το τελικό τίμημα. Το ακίνητο είχε αρχικά διατεθεί προς πώληση έναντι 19,75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στη συνέχεια η ζητούμενη τιμή μειώθηκε στα 16,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2015, η Γουόλτον έθεσε προς πώληση ακόμη ένα μεγάλο ακίνητό της στο Τέξας, το ράντσο «Fortune Bend Ranch», το οποίο εκτείνεται σε περίπου 4.416 στρέμματα. Η αρχική τιμή πώλησης είχε οριστεί στα 28,7 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στη συνέχεια μειώθηκε στα 22,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η ίδρυση ιατρικής σχολής και οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία

Το 2021 ιδρύθηκε η Ιατρική Σχολή Alice L. Walton, με στόχο την εκπαίδευση νέων γιατρών.

Η σχολή δέχθηκε τους πρώτους 48 φοιτητές το 2025, ενώ το 2026 υποδέχθηκε ακόμη 48, σχηματίζοντας τη δεύτερη τάξη της. Οι φοιτητές αυτοί δεν χρειάζεται να καταβάλουν δίδακτρα, ενώ το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για όσους γίνουν δεκτοί στη σχολή τα επόμενα τρία χρόνια.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολής, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σε περιοχές που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως οι αγροτικές κοινότητες του Αρκάνσας και των γειτονικών πολιτειών, αλλά και άλλες περιοχές.

Παράλληλα, το Alice L. Walton Foundation συνεργάζεται με τον οργανισμό Mercy για τη δημιουργία ενός νέου συγκροτήματος υγειονομικής περίθαλψης στο Μπέντονβιλ. Το πρώτο κτίριο του συγκροτήματος θα είναι ένα κέντρο εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, έκτασης περίπου 65.868 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2029.

Επιπλέον, η Γουόλτον, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς της, συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενός νέου πανεπιστημίου στο Μπέντονβιλ, με επίκεντρο τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).

Η έναρξη της λειτουργίας του και η υποδοχή των πρώτων φοιτητών προγραμματίζονται για το 2029. Όπως συμβαίνει και με την Ιατρική Σχολή Alice L. Walton, οι φοιτητές των πρώτων ετών θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν χωρίς να καταβάλλουν δίδακτρα.

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