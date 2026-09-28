Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια εβδομάδα με αρκετούς «επώνυμους» πλειστηριασμούς, αλλά και με… μυστήρια είναι αυτή του ξεκινά από σήμερα. Και τούτο καθώς, εκτός από τις περιπτώσεις των «αναρτημένων», των «έτοιμων προς διενέργεια» ή εκείνων που οδηγούνται «σε αναστολή», υπάρχει και ένας αριθμός όπου εμφανίζεται η ένδειξη «τεχνική αδυναμία».

Παρά ταύτα περί τους 1.500 πλειστηριασμούς αναμένεται να διενεργηθούν από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η Soukos Robots

Σχεδόν τρία χρόνια από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η Soukos Robots βρέθηκε αντιμέτωπη με πλειστηριασμό για τις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα, απειλείται και πάλι με το… ηλεκτρονικό σφυρί.

Ο νέος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτέμβριου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει αναστολή, κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Επισπεύδουσα είναι η Intrum και – όπως σημειώνεται – η κατάσχεση επιβλήθηκε για 400.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσας απαίτησης.

Πρόκειται ένα αγροτεμάχιο-γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δ,Δ, Κουλουρίου, (9ο χιλ, ΠΕΟ Λάρισας – Θεσσαλονίκης) του Δήμου Λάρισας, συνολικής έκτασης 38.467 τ.μ.

Πάνω στο ενιαίο γήπεδο υπάρχει κτισμένο και λειτουργεί βιομηχανικό – βιοτεχνικό συγκρότημα που περιλαμβάνει:

– Βιοτεχνικό κτήριο: Πρόκειται για κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο αναπτύσσεται σε ισόγειο (υπόγειο), Α όροφο, Β όροφο και Δώμα και περιλαμβάνει ανά στάθμη: Ισόγειο (υπόγειο) επιφάνειας βάσει της οικοδομικής άδειας 1.465 τ.μ. το οποίο έχει επεκταθεί αυθαίρετα κατά 535 τ.μ. δημιουργώντας επιφάνεια συνόλου 2.000 τ.μ., Α όροφο (ισόγειο) επιφάνειας βάσει της οικοδομικής άδειας 980,90 τ.μ. ο οποίος έχει επεκταθεί αυθαίρετα κατά 563,31 τ.μ. δημιουργώντας επιφάνεια συνόλου 1.544,21 τ.μ. Στον Α΄ όροφο υφίστανται χώρος υποδοχής, λογιστήριο και γραφεία.

Ακόμη, Β΄ όροφο (Α΄ όροφος) βάσει της οικοδομικής άδειας 253,50 τ.μ. ο οποίος έχει επεκταθεί αυθαίρετα δημιουργώντας επιφάνεια συνόλου 530,83 τ.μ. Στο Β΄ όροφο υφίστανται γραφεία και χώροι συσκέψεων.

Ο Γ΄ όροφος (Δώμα) έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα και έχει επιφάνεια 130 τ.μ. όπου υφίστανται δύο αίθουσες τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, το κτήριο έχει τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση από την προβλεπόμενη στην οικοδομική άδεια.

Αναφέρεται επίσης ότι το ισόγειο (υπόγειο) έχει καλυφθεί πλήρως από τα νερά του καιρικού φαινομένου Daniel έχοντας υποστεί σημαντικές ζημιές. Το επίπεδο του Α΄ ορόφου (ισογείου) υπέστη επίσης ζημιές σε μικρότερο ωστόσο βαθμό.

– Ισόγειο κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδό 195 τ.μ. το οποίο είναι αυθαίρετο και έχει χρήση μηχανουργείου.

– Διώροφο κτήριο με υπόγειο: Πρόκειται για διώροφο κτήριο με υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδό υπογείου 150 τ.μ. και Α ορόφου 300 τ.μ. το οποίο έχει ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια και είναι αυθαίρετο. Το κτήριο είναι ημιτελές με ποσοστό ολοκλήρωσης στο 60%.

– Κτήριο φυλακίων: Πρόκειται για δύο ισόγεια κτήρια με εμβαδόν 14 τ.μ. και περίπου 50 τ.μ. τα οποία είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και βρίσκονται στην είσοδο του βιοτεχνικού κτηρίου και ένα ισόγειο εμβαδού 14 τ.μ. στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου.

– Μεταλλικό κτήριο: Αναπτύσσεται όπισθεν του βιοτεχνικού κτηρίου έχει εμβαδό περίπου 600 τ.μ. και είναι μεταλλικό με επικάλυψη / πλαγιοκάλυψη φύλλων κυματοειδούς λαμαρίνας.

– Αμφιθέατρο: Πρόκειται για κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με κερκίδες και χώρο σκηνής της οποίας το εμβαδόν είναι 300 τ.μ.

– Ελικοδρόμιο: Επίσης υφίσταται ελικοδρόμιο εμβαδού 52 τ.μ. καθώς και μεταλλικό υπόστεγο θέσεων στάθμευσης.

Το γήπεδο είναι περιφραγμένο τμηματικά με μαντρότοιχο χαμηλού ύψους και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Στην ανατολική του πλευρά υπάρχει ηλεκτροκίνητη μεταλλική θύρα εισόδου οχημάτων. Τμήμα ακάλυπτου χώρου είναι διαμορφωμένο με ασφαλτόστρωση για την καλύτερη κίνηση και στάθμευση των οχημάτων. Επιπλέον, εντός του γηπέδου υφίστανται έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και κλειστού κυκλώματος ασφαλείας.

Η τιμή πρώτης προφοράς έχει οριστεί σε 1.418.000 ευρώ.

Η ιστορία της

Η Soukos Robots, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Σούκο, έχει καταφέρει να καινοτομήσει παράγοντας από αμυντικά συστήματα και συναφή εξοπλισμό μέχρι περιβαλλοντικά συστήματα (επεξεργασίας αποβλήτων κ.α.) καθώς και μηχανήματα βιομηχανικών εφαρμογών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο «βιογραφικό» της ιδρύθηκε το 1979 και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λάρισας.

Βασική στρατηγική της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας, εφαρμοσμένων στη βιομηχανία και το περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, εδώ και δεκαετίες έχει ανοίξει το δρόμο για την εισαγωγή και χρήση υψηλής τεχνολογίας σε ποικίλες εφαρμογές και με δεκάδες «πατέντες» στο ενεργητικό της.

Παρά ταύτα, μετά τις διαδοχικές κρίσεις βρέθηκε μπροστά σε μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Το ακίνητο του Τσιάρτα

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να διενεργηθεί και ο νέος πλειστηριασμός για το ακίνητο του Βασίλη Τσιάρτα στο Μαρούσι. Αυτός έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εκτός εάν υπάρξει αναστολή, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Η περιπέτεια του πρώην διεθνούς επιθετικού με τα σφυριά ξεκίνησε το 2018 και οκτώ χρόνια μετά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη…

Στο τελευταίο «επεισόδιο» το σφυρί είχε προγραμματιστεί για τις 29 Απριλίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς 809.000 ευρώ, αλλά υπήρξε αναστολή, κατόπιν ανακοπής που άσκησε η επισπεύδουσα Cepal. Η οποία αιτήθηκε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσής όσον αφορά την εκτίμηση της αγοραίας αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς (στις 809.000 ευρώ). Το δικαστήριο έκρινε ουσιαστικά βάσιμη την ανακοπή και την έκανε τελικά δεκτή, ορίζοντας ως νέα τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 1.316.000 ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά 507.000 ευρώ.

Με αυτή την τιμή χτύπησε το ηλεκτρονικό σφυρί στις 22 Ιουλίου, αλλά η διαδικασία ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Ο νέος πλειστηριασμός στις 2 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς στα 1.316.000 ευρώ.

Το ακίνητο

Αφορά την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 645 τ.μ. και κατά το κτηματολογικό φύλλο 652 τ.μ., μετά της επ’ αυτού οικίας, που βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου στη θέση «Νέα Φιλοθέη» της περιοχής «Καλογρέζα» και επί της οδού Νεαπόλεως.

Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί με βάση τις σχετικές άδειες μονοκατοικία σε τρεις στάθμες και με θέσεις στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων στο υπόγειο της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης (του Ιουνίου 2025) και με βάση εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για μονοκατοικία τριών επιπέδων, ήτοι υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος. Κατόπιν προσεγγιστικής εμβαδομέτρησης μέσω των αεροφωτογραφιών της υπηρεσίας Google Maps, η επιφάνεια ανά επίπεδο ανέρχεται σε 150 τ.μ. περίπου. Για το επίπεδο του υπογείου γίνεται η παραδοχή ότι η επιφάνεια του είναι ίση με των δύο υπερκείμενων ορόφων και περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου βοηθητικούς χώρους για τις ανάγκες της κατοικίας. Βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και της εξωτερικής εικόνας της μονοκατοικίας, λαμβάνεται κατά παραδοχή ως έτος κατασκευής το έτος 2005.

Σύμφωνα με παλαιότερες εκθέσεις, η οικία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 316,54 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 199,25 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 184,67 τ.μ.. Το υπόγειο περιλαμβάνει 4 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθήκες, Garage 86,04 τ.μ, μηχανοστάσιο, πλυντήριο-σιδερωτήριο, λινοθήκη, W.C., Lift, σκάλα ανόδου κ.α..Το ισόγειο περιλαμβάνει την είσοδο του κτηρίου, καθιστικό, γραφείο, τραπεζαρία, W.C., Lift, σκάλα και τρείς ημιϋπαίθριους χώρους.

Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει το δώμα, δύο υπνοδωμάτια, ξενώνα, Dressing Room, ξενώνα, τρία λουτρά, Sauna, σκάλα, Lift, W.C., δώμα, Master bedrοom, ημιϋπαίθριο χώρο, λουτρό και δύο ξύλινες πέργκολες. Επίσης υφίσταται και πισίνα.

Ο Βασίλης Τσιάρτας απέκτησε το ακίνητο τον Δεκέμβριο του 2001, την περίοδο που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, από τη Σεβίλλη.

Η «τεχνική αδυναμία»

Στις λίστες αυτής της εβδομάδας υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου εμφανίζεται η ένδειξη «Τεχνική αδυναμία». Κάτι που οφείλεται στο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη πολλές περιπτώσεις.

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney, το πρόβλημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι όταν έληγε η πρώτη σειρά πλειστηριασμών που ξεκινούν στις 10 το πρωί. Αυτό αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις με λίγες εξαιρέσεις για τις οποίες η διάρκεια είναι τέσσερις ώρες, δηλαδή μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Βεβαίως όταν ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο προσελκύει ενδιαφέρον και τα «χτυπήματα» συνεχίζονται, δίνονται παρατάσεις ανά 5 λεπτά.

Αρκετές φορές μάλιστα η παράταση διαρκεί μια ώρα ή και παραπάνω, ανάλογα με τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα η τιμή κατακύρωσης να ξεπερνά σημαντικά την τιμή πρώτης προσφοράς.

Λόγω της διακοπής, όμως, τινάχθηκε στον αέρα το σύστημα, με τις περιπτώσεις που ακόμη βρίσκονταν σε εξέλιξη να μένουν σε εκκρεμότητα.

Έτσι, όσοι πλειστηριασμοί δεν συγκέντρωσαν ενδιαφέρον ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών, όπως προβλέπεται. Επίσης για όσους εκδηλώθηκε περιορισμένο ενδιαφέρον, δόθηκε η εντύπωση ότι πρόλαβαν να λήξουν πριν προκύψει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 31 Ιουλίου 2026, με θέμα «Διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών που διακόπηκαν στις 29-7-2026 και ώρα 11:45 για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.» αναφερόταν ότι:

-Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 966 παρ.4 ΚΠολΔ, οι πλειστηριασμοί που διακόπηκαν στις 29-7-2026 και ώρα 11:45 για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., ετέθησαν σε κατάσταση «Τεχνική Αδυναμία» και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συνεχίζονται δε με εντολή του εκάστου επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης.

-Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν από τη διακοπή παραμένουν ισχυρές, οι καταβληθείσες εγγυήσεις συμμετοχής δεν επιστρέφονται και δεν είναι δυνατή η συμμετοχή νέων πλειοδοτών.

-Η συνέχιση των πλειστηριασμών αυτών δεν μπορεί να λάβει χώρα το μήνα Αύγουστο, καθώς το μήνα Αύγουστο δεν διενεργούνται πλειστηριασμοί (άρθρο 959 παρ.8 ΚΠολΔ).

-Οι πλειστηριασμοί αυτοί, θα συνεχιστούν με τον ίδιο μοναδικό κωδικό και με επεξεργάσιμο μόνο το πεδίο της ημερομηνίας διεξαγωγής του νέου πλειστηριασμού. Δεδομένου ότι η παρ. 4 του άρθρου 966 ΚΠολΔ προβλέπει ανάρτηση/αναγγελία ως μορφή δημοσιότητας και ελλείψει άλλης σχετικής πρόβλεψης στις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η ανάγκη τήρησης άλλου τρόπου δημοσιότητας. Άλλωστε η συνέχιση των πλειστηριασμών που διακόπηκαν κατά τα ανωτέρω αφορά μόνον τα προ της διακοπής συμμετέχοντα σε αυτούς πρόσωπα.

Διαβάστε ακόμη

Κατοικίες Bugatti: Από τα υπερ-αυτοκίνητα στα υπερ-ακίνητα

Από τη χλιδή, στη φυλακή: Οι 5 μεγιστάνες στο επίκεντρο του σκανδάλου που συγκλονίζει την Τουρκία (pics)

«Μην αντιμετωπίζετε τους πάντες το ίδιο» – Η μέθοδος ηγεσίας που λειτουργεί

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ