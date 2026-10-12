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Ο Jamie Bell, ένας 18χρονος φοιτητής από το Νότιο Λονδίνο, κατάφερε να μετατρέψει ένα εφηβικό χόμπι σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση.

Μέσω της εταιρείας του, JTB Collectables, που δραστηριοποιείται στο eBay, ο Bell καταγράφει πλέον ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 400.000 δολάρια. Κατά την τελευταία φορολογική χρήση, τα καθαρά του κέρδη ανήλθαν σε σχεδόν 68.000 δολάρια, αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα για αγορά αποθέματος, ταχυδρομικά τέλη και αμοιβές λογιστικών υπηρεσιών. Η επιχείρησή του σημείωσε πρόσφατα νέο ρεκόρ, όταν κατάφερε να πουλήσει 90 κιλά (200 λίβρες) μινιφιγούρες Lego Star Wars σε μία μόνο διαδικτυακή δημοπρασία, η οποία προσέλκυσε 65 προσφορές και έκλεισε στα 30.000 δολάρια. Τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητάς του αναφέρθηκαν από την Kennedy News and Media και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό People.

Η έναρξη της επιχείρησης από το παιδικό υπνοδωμάτιο

Ο Bell εντόπισε την επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά μεταχειρισμένων Lego στην ηλικία των 13 ετών. Αρχικά αγόραζε και πουλούσε μικρά σετ, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για μαζικές συλλογές. Πολλοί μικρότεροι έμποροι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα κεφάλαια ή την πρόσβαση για να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες αποθέματος, κι έτσι ο Bell αποφάσισε να γίνει ο βασικός τους προμηθευτής, αγοράζοντας μεγάλες παρτίδες και πουλώντας τες στη συνέχεια χονδρικώς.

Η ραγδαία ανάπτυξη της δραστηριότητας κατέστησε απαραίτητη την επαγγελματική διαχείριση των οικονομικών του από πολύ νωρίς, αναγκάζοντάς τον να προσλάβει λογιστή ήδη από την ηλικία των 16 ετών. Παράλληλα, ο όγκος των εμπορευμάτων κατέλαβε σημαντικό μέρος του οικογενειακού του σπιτιού, όπου αποθηκεύει το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος σε μεγάλες χαρτόκουτες στο πάτωμα. Στη διοικητική μέριμνα και τη συσκευασία των δεμάτων συμβάλλει και ο πατέρας του, αν και ο ίδιος ο Bell διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης.

Όγκος πωλήσεων 100 κιλών μηνιαίως και η αγορά συλλεκτών

Σήμερα, ο Bell μεταπωλεί περίπου 100 κιλά (220 λίβρες) προϊόντων Lego κάθε μήνα. Το μοντέλο της επιχείρησης χωρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Μαζικές μικτές παρτίδες: Πωλούνται χονδρικώς σε άλλους μεταπωλητές που αναζητούν προσιτό απόθεμα για να το διαθέσουν στη συνέχεια μεμονωμένα.

Σπάνια τεμάχια και μινιφιγούρες: Διατίθενται απευθείας σε σοβαρούς συλλέκτες με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bell, το πελατολόγιό του αποτελείται κατά 60% από άλλους μεταπωλητές και κατά 40% από συλλέκτες. Η αύξηση της ζήτησης από ενήλικες συλλέκτες για παλαιότερες και δυσεύρετες φιγούρες έχει ενισχύσει σημαντικά τις τιμές στις διαδικτυακές δημοπρασίες, όπου οι προσφορές της τελευταίας στιγμής αυξάνουν συχνά το τελικό τίμημα κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Η ιστορική δημοπρασία των 30.000 δολαρίων

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη πώληση της JTB Collectables πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026, όταν μια συλλογή 90 κιλών με μινιφιγούρες Lego Star Wars συγκέντρωσε 65 προσφορές και πουλήθηκε για 30.000 δολάρια. Οι φωτογραφίες της δημοπρασίας αποτύπωσαν χιλιάδες μικρά φιγουράκια απλωμένα στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας των γονιών του, λίγο πριν ταξινομηθούν και συσκευαστούν. Η συγκεκριμένη συναλλαγή απέδειξε την υψηλή αξία που μπορούν να αποκτήσουν οι εξειδικευμένες συλλογές, προσφέροντας παράλληλα στον Bell τη δυνατότητα να συνδυάζει σταθερό εισόδημα από τις μαζικές πωλήσεις και υψηλές αποδόσεις από τα σπάνια κομμάτια.

Προτεραιότητα στην εκπαίδευση και το μέλλον

Παρά την οικονομική επιτυχία, ο Bell δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μεταπώληση. Σχεδιάζει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει Ιστορία, βλέποντας την επιχείρηση ως μέσο δημιουργίας κεφαλαίου και οικονομικής ασφάλειας. Αντί να διοχετεύει τα κέρδη σε πολυτελείς δαπάνες, αποταμιεύει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του με στόχο την αγορά της πρώτης του κατοικίας και την εξασφάλιση επαγγελματικής σταθερότητας στο μέλλον.

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