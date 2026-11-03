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Με πωλήσεις που πλησιάζουν πλέον τα 100 εκατ. ευρώ, κέρδη σχεδόν 9 εκατ. ευρώ και περισσότερα από 42 εκατ. ευρώ στα ταμεία της, η Μουστάκας ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της. Στις 18 Νοεμβρίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου LEGO Certified Store στην οδό Μητροπόλεως, στην καρδιά της Αθήνας. Θα είναι το πρώτο αυτόνομο κατάστημα του δικτύου στην Ελλάδα, καθώς μέχρι σήμερα τα LEGO Stores λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα. Και πίσω από τη νέα κίνηση βρίσκεται και πάλι ο κ. Νίκος Μουστάκας, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσει τα πιστοποιημένα καταστήματα της δανέζικης εταιρείας στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η LEGO προχώρησε το 2025 στη σύσταση δικής της θυγατρικής στην Ελλάδα, αποκτώντας απευθείας εταιρική παρουσία στη χώρα. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνεργασία με τη Μουστάκας, η οποία διατηρεί την ευθύνη ανάπτυξης του δικτύου των LEGO Certified Stores. Αντίθετα, η επιλογή ενός αυτόνομου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία του διεθνούς brand στην ελληνική αγορά.

Για τον κ. Νίκο Μουστάκα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της οικογενειακής επιχείρησης, το νέο εγχείρημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία καταγράφει τις υψηλότερες πωλήσεις της ιστορίας της, έχοντας μάλιστα απαλλαγεί πλήρως από τον τραπεζικό δανεισμό της. Μια επίδοση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια αγορά η οποία καλείται να προσαρμοστεί σε μια δύσκολη δημογραφική πραγματικότητα, με τον αριθμό των παιδιών στην Ελλάδα να μειώνεται σταθερά.

Μια ανάσα από τα 100 εκατ. ευρώ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν την ισχυρή ανάπτυξη της Μουστάκας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της Γεώργιος Ν. Μουστάκας ΑΕΒΕ αυξήθηκε κατά 13,8%, στα 98,27 εκατ. ευρώ, από 86,35 εκατ. ευρώ το 2024. Μέσα σε μία διετία, μάλιστα, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά περίπου 29%, καθώς το 2023 είχαν διαμορφωθεί στα 76,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη καλύτερη είναι η εικόνα της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 11,41 εκατ. ευρώ, από 9,47 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 20,9%, στα 8,89 εκατ. ευρώ, έναντι 7,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύεται από βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Το μικτό περιθώριο ανέβηκε στο 44,01%, από 42,67% το 2024, ενώ το καθαρό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 9,05%, έναντι 8,52%. Έτσι, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία της με ταχύτερο ρυθμό από τον τζίρο της.

Εκείνο, πάντως, που ξεχωρίζει στον νέο ισολογισμό είναι η πλήρης εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού. Η Μουστάκας είχε συνάψει δύο δανειακές συμβάσεις με την Εθνική Τράπεζα, ύψους 5 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 και 8,75 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024, χωρίς εξασφαλίσεις. Οι συμβάσεις προέβλεπαν αποπληρωμή σε 17 ισόποσες δόσεις, ωστόσο η διοίκηση επέλεξε να εξοφλήσει πρόωρα το σύνολο των υποχρεώσεών της.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2025 αποπληρώθηκαν τραπεζικά δάνεια ύψους 13,66 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς η εταιρεία να μην εμφανίζει πλέον τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα, διατήρησε ταμειακά διαθέσιμα 42,4 εκατ. ευρώ, από 50,17 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η μείωση των διαθεσίμων αντανακλά, μεταξύ άλλων, και την απόφαση για την εξόφληση των δανείων, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές, στα 6,42 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 60,62 εκατ. ευρώ, από 52,33 εκατ. ευρώ, με τα συσσωρευμένα κέρδη να φτάνουν τα 57,91 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν μερίσματα 600.000 ευρώ, ενώ στην έκθεση διαχείρισης γίνεται αναφορά σε πρόταση για νέα διανομή κερδών, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό.

Η LEGO και η Μητροπόλεως

Η συνεργασία με τη LEGO έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά εγχειρήματα του κ. Μουστάκα πέρα από το δίκτυο που φέρει το οικογενειακό όνομα. Η ελληνική εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη των LEGO Certified Stores στη χώρα, δημιουργώντας ένα δίκτυο καταστημάτων μέσα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το νέο κατάστημα στην οδό Μητροπόλεως διαφοροποιείται από αυτή τη μέχρι σήμερα πορεία. Για πρώτη φορά, το δίκτυο των LEGO Certified Stores που αναπτύσσει η Μουστάκας αποκτά αυτόνομο κατάστημα, στην καρδιά της Αθήνας.

Η συνεργασία αυτή είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κ. Νίκος Μουστάκας στο Business Stories τον Ιανουάριο του 2025. Εξηγώντας τις απαιτήσεις της δανέζικης εταιρείας και τη σημασία που δίνει στις λεπτομέρειες, είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Κι εμάς, όμως, μας αρέσει η λεπτομέρεια».

Η φράση αυτή περιγράφει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο, διατηρώντας προσωπική επαφή με τα καταστήματα, τους ανθρώπους της εταιρείας και την επιλογή των προϊόντων.

Από το Περιστέρι

Η ιστορία της Μουστάκας ξεκινά αρκετές δεκαετίες πριν από την ανάπτυξη του σημερινού δικτύου. Ο πατέρας του σημερινού επικεφαλής, κ. Γιώργος Μουστάκας, δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή πλαστικών παιχνιδιών, συνεχίζοντας μια οικογενειακή ενασχόληση με το αντικείμενο που είχε τις ρίζες της στην προηγούμενη γενιά.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι συνθήκες στην ελληνική παραγωγή παιχνιδιών άρχισαν να αλλάζουν, η οικογένεια στράφηκε στο λιανεμπόριο, με αφετηρία ένα κατάστημα στο Περιστέρι. Ήταν μια επιλογή που καθόρισε τη μετέπειτα πορεία της επιχείρησης και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα ελληνικά δίκτυα καταστημάτων παιχνιδιών.

Ο κ. Νίκος Μουστάκας μεγάλωσε μέσα στην επιχείρηση και εξακολουθεί να διατηρεί μια ιδιαίτερα προσωπική σχέση με τη λειτουργία της. Στη συνέντευξή του στο Business Stories είχε περιγράψει τις επισκέψεις στα καταστήματα, την επαφή με τους πελάτες και τα ταξίδια στις διεθνείς εκθέσεις παιχνιδιών, όπου παρακολουθεί τις νέες τάσεις και επιλέγει προϊόντα.

«Το σίγουρο είναι ότι δεν με τρώει το γραφείο», είχε πει, δίνοντας μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο ασκεί τη διοίκηση.

Στην ίδια συζήτηση είχε σταθεί και σε μια διαφορετική πλευρά της επιχειρηματικής δραστηριότητας: στο γεγονός ότι παιδιά που κάποτε επισκέπτονταν τα καταστήματα Μουστάκας με τους γονείς τους επιστρέφουν σήμερα με τα δικά τους παιδιά.

«Είναι πολύ ωραίο, είναι μαγικό να μεγαλώνεις γενιές παιδιών!», είχε αναφέρει, μιλώντας για τη συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης και τη σχέση που έχει αναπτύξει με το καταναλωτικό κοινό.

Η προσήλωση στο παιχνίδι παραμένει βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής του. Αντί να επεκτείνεται σε άσχετες κατηγορίες προϊόντων, η Μουστάκας επιμένει στην εξειδίκευση, επενδύοντας στην ποικιλία, στα μεγάλα καταστήματα και στην εμπειρία των επισκεπτών. Ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η διοίκηση αξιοποίησε ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων για να ενισχύσει επιλεκτικά το δίκτυό της.

Το στοίχημα της υπογεννητικότητας

Η επιμονή στο παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα όπου οι γεννήσεις μειώνονται και η δημογραφική συρρίκνωση αλλάζει σταδιακά τις προοπτικές ολόκληρων κλάδων της κατανάλωσης.

Ο κ. Μουστάκας είχε αναγνωρίσει στη συνέντευξή του ότι η υπογεννητικότητα αποτελεί πρόκληση για την αγορά. Είχε επισημάνει, ωστόσο, ότι οι οικογένειες με λιγότερα παιδιά τείνουν να δαπανούν περισσότερα για το καθένα, κάτι που επιτρέπει στην αγορά παιχνιδιών να διατηρεί τη δυναμική της παρά τη μείωση του παιδικού πληθυσμού.

Για τη Μουστάκας, η απάντηση βρίσκεται στη διαρκή ανανέωση της προϊοντικής γκάμας, στην ανάπτυξη του δικτύου και στη δημιουργία καταστημάτων που αποτελούν προορισμό για τις οικογένειες. Το κατάστημα στο River West, με την τσουλήθρα που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα παιδιά, είναι χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης του 2025, η εταιρεία διαθέτει 26 καταστήματα, εκ των οποίων το ένα είναι ιδιόκτητο και τα υπόλοιπα λειτουργούν με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης. Οι αγορές παγίων στη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε 1,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν στα 37,36 εκατ. ευρώ, από 33,18 εκατ. ευρώ το 2024, ακολουθώντας την άνοδο της δραστηριότητας.

Αυξήθηκε σημαντικά και η απασχόληση. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων έφτασε τους 756 το 2025, από 663 το 2024, μια αύξηση 14%, με το συνολικό κόστος προσωπικού να διαμορφώνεται στα 13,42 εκατ. ευρώ, έναντι 11,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.