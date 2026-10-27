Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την πορεία του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου, αλλά βρέθηκε χρόνια τώρα στα …σχοινιά, επανέρχεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Πρόκειται για την ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, τον κραταιό άλλοτε τεχνικό όμιλο του Παναγιώτη Πανούση, που μετά από μια πολυετή ανοδική διαδρομή εισήλθε σε μακρά και ολισθηρή «κατηφόρα».

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2025 η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, μετά από διάφορες περιπέτειες και οικονομικά προβλήματα, κηρύχθηκε σε πτώχευση, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο όρισε ως ημερομηνία παύσης πληρωμών τον Οκτώβριο του 2023.

Το νέο σφυρί

Παράλληλα, για την ερχόμενη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ένα ακόμη σφυρί σε βάρος της εταιρείας, με επισπεύδουσα αυτή τη φορά την σύνδικο πτώχευσης, δικηγόρο Ευδοκία Παπανδρέου.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο που βρίσκεται στον Δήμο Ιτέας Φωκίδος επί της συμβολής των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Δ. Πετρόπουλου συνολικής επιφάνειας 309,22 τ.μ., με την επ’ αυτού διώροφη οικία επιφάνειας 232,53 τ.μ. Αυτή αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 121,25 τ.μ. και πρώτο όροφο επιφάνειας 111,28 τ.μ.

Ωστόσο, το κτήριο είναι εγκαταλειμμένο και μη κατοικήσιμο, ενώ έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης του και χρήζει εκτεταμένων επισκευών.

Το οικόπεδο φέρει πρόσωπο μήκους 21,70 μέτρων επί της οδού Πετροπούλου και πρόσωπο μήκους 14,30 μέτρων επί της οδού Καραϊσκάκη, και είναι περιφραγμένο.

Περιήλθε στην υπό πτώχευση ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, μέσω συγχωνεύσεων και απορροφήσεων άλλων εταιρειών τον Αύγουστο του 2002.

Όπως σημειώνεται, είναι περιοχή αμιγούς κατοικίας της Ιτέας, σε κεντρικό σημείο της, σε απόσταση 182 μέτρων περίπου από την παραλία και 230 μέτρων από το εμπορικό κέντρο της πόλης.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 187.500 ευρώ.

Η άνοδος και η πτώση

Η πλούσια και περιπετειώδης ιστορία της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ έχει ως πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Πανούση που κατάφερε ιδιαίτερα στα χρόνια της χρηματιστηριακής «φούσκας» να καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 και μέχρι το 1985 ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, όπως των βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ, των αποχετευτικών έργων των πόλεων Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Ρεθύμνου και άλλων έργων οδοποιίας.

Στο διάστημα 1986-1993, συμμετείχε δυναμικά στην κατασκευή έργων, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Τρίπολης, ο Αυτοκινητόδρομος Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, καθώς και σε εγγειοβελτιωτικά και έργα του ΟΣΕ, της ΔΕΗ κλπ. Παράλληλα επέκτεινε τη δραστηριότητά της στον τομέα των ιδιωτικών και οικοδομικών έργων.

Σταθμός υπήρξε το 1994 όταν η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αντλώντας σημαντικού ύψους κεφάλαια, ενώ ο Π. Πανούσης προχώρησε στην εξαγορά άλλων προβληματικών εισηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών. Έναν χρόνο μετά απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο Η΄ τάξης, γεγονός που την πλάσαρε μεταξύ των ισχυρών ομίλων της εποχής.

Το 1997 ανέλαβε σημαντικά έργα, όπως η Παράκαμψη Λάρισας, τμήματα της Εγνατίας Οδού, τμήματα του Αεροδρομίου των Σπάτων, του νέου Αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η κατασκευή σήραγγας, χωματουργικών και λοιπών έργων στη νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης (περιοχή Πλαταμώνα- Λεπτοκαρυάς). Σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας 1994-1998 ανέπτυξε συνεργασία με μεγάλες ξένες τεχνικές εταιρείες.

Την ίδια περίοδο προχώρησε στην εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, όπως των κτηρίων, γραφείων και καταστημάτων του Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν. Η εταιρεία κατασκεύασε στο πλαίσιο αυτό το Πολιτεία business Center, σε αντάλλαγμα της αντιπαροχής με την οποία υλοποίησε το -παρακείμενο- νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Παράλληλα συνέχισε την κατασκευή άλλων σημαντικών έργων, όπως του νέου Αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Κορίνθου (τμήμα Μέγαρα-Κακιά Σκάλα και τμήμα Κινέττα-Άγιοι Θεόδωροι) του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κ.α.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το διάστημα 2005- 2006, ανέλαβε σημαντικές εργολαβίες στην Εγνατία Οδό, όπως και σύμβαση για τα έργα στο Πέταλο του Μαλιακού. Το 2007 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 21,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, χωρίς όμως να υπάρξει η προσδοκώμενη συνέχεια.

Κάπου εκεί αρχίζει και η σταδιακή πτώση της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, αφενός λόγω της αδυναμίας υλοποίησης ορισμένων έργων, όπως το καζίνο του Φλοίσβου, αφετέρου λόγω των υψηλών δανείων, της έλλειψης νέων έργων την περίοδο της κρίσης, αλλά και των οφειλών του Δημοσίου.

Έτσι, υποχρεώθηκε αρχικά να πουλήσει το 2010 το μεγάλο «ασημικό» της που δεν ήταν άλλο από το ποσοστό 9,8% στην Αττική Οδό, το οποίο κατέληξε στην Αγροτική Τράπεζα έναντι 113 εκατ. ευρώ. Ούτε αυτό όμως στάθηκε ικανό να την σώσει καθώς ακολούθησε η αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Στο «φόντο» αυτών των εξελίξεων υπήρξαν εμπλοκές με ορισμένες μετοχές «φούσκες» και με το παραδικαστικό κύκλωμα, αλλά ακόμη και σύλληψη του επικεφαλής της για οφειλές ύψους 7,9 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023, η εταιρεία είχε μηδενικό κύκλο εργασιών με τις συσσωρευμένες ζημιές να ανέρχονται σε 229,26 εκατ. ευρώ και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 212,78 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία επί χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τους πλειστηριασμούς, όπως των γραφείων της Πολιτεία business Center επί της λεωφόρου Μεσογείων, την περίοδο 2017-18, έκτασης στο βιομηχανικό πάρκο Ντρασέζα στην Αυλώνα, η οποία αποκτήθηκε από τον όμιλο Σαράντη, αλλά και γραφείων της στην Κηφισιά.