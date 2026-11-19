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Ζυγώνει η ώρα που ένα ακόμη ιστορικό όνομα της αγοράς θα βρεθεί αντιμέτωπο με το ηλεκτρονικό σφυρί. Πρόκειται για τη «Βαρβαρέσος», την εμβληματική νηματουργία με διαδρομή 118 ετών, που αποτελούσε μία από τις παλαιότερες, σημαντικότερες και λίγες εναπομείνασες επιχειρήσεις του πολύπαθου κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες μετρά μόνο απώλειες.

Ελληνική Υφαντουργία (ΕΛΥΦ), Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία (ΕΝΚΛΩ), Fieratex είναι ορισμένα μόνο από τα «βαριά ονόματα» που έπεσαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Η «Βαρβαρέσος» έπαψε τη λειτουργία της από τον Απρίλιο του 2024, ενώ ακολούθησε η εμπλοκή με τους πλειστηριασμούς.

Ο αρχικός είχε προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου 2025, με τιμή πρώτης προσφοράς 7.110.180 ευρώ και επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος και διαχειρίστρια πληρωμών των ομολογιούχων δανειστών. Αυτός ο πλειστηριασμός, ωστόσο, ανεστάλη.

Όπως αποκάλυψε πρώτο το newmoney, ο επόμενος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς 5.891.000 ευρώ και επισπεύδουσα την DoValue Greece ως διαχειρίστρια της Frontier II Issuer DAC. Βεβαίως, μέχρι τότε είναι ενδεχόμενο η διαδικασία να οδηγηθεί και πάλι σε αναστολή.

Η μακρά ιστορία

Η Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ιδρύθηκε το 1974 με βάση την «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Κλωστήρια – Βαφεία Ναούσης Γρηγόριος Βαρβαρέσος και Σια ΕΠΕ», που προϋπήρχε από το 1964, ενώ η αφετηρία δραστηριοποίησης της οικογένειας στον κλάδο βρίσκεται στο μακρινό 1908, με το πρώτο κλωστήριό της στη Νάουσα.

Κατά τη μακρά διαδρομή της η εταιρεία έζησε περιόδους «δόξας», αλλά και έντονων προβλημάτων. Η είσοδος, ωστόσο, της χώρας στην παρατεταμένη οικονομική κρίση την οδήγησε σε αδιέξοδο, καθιστώντας απαραίτητη την εξεύρεση συμμάχου.

Παρά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, τον εξαγωγικό προσανατολισμό και το ισχυρό brand name της, οι όποιες προσπάθειες και συζητήσεις με επενδυτικά funds δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στα μεγάλα προβλήματα ήρθε να προστεθεί και μια πυρκαγιά, τον Ιανουάριο του 2018, που λόγω των καταστροφών στο μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό προκάλεσε απώλεια μέρους της παραγωγής και καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα για τη χρήση του 2022, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 7,03 εκατ. ευρώ, με λειτουργικές ζημίες (EBITDA) 5,69 εκατ. ευρώ και τελικές ζημίες 8,57 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,47 εκατ. ευρώ έναντι 4,46 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022, μειωμένος κατά 66,95%, και τελικά αποτελέσματα ζημίες 4,54 εκατ. ευρώ.

Τη Μεγάλη Δευτέρα 30 Απριλίου 2024 η διοίκηση ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας επ’ αόριστον της κλωστοϋφαντουργίας και την απόλυση των εναπομεινάντων εργαζομένων.

Η εξέλιξη διέψευσε τις ελπίδες ότι θα μπορούσε, έστω και την τελευταία στιγμή, να βρεθεί μια λύση, καθώς είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για την πιθανή είσοδο επενδυτή που θα έδινε το «φιλί της ζωής». Τελικά, όμως, οι όποιες επαφές υπήρξαν δεν οδήγησαν σε συμφωνία, επιβεβαιώνοντας τους φόβους όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, της οποίας η «Βαρβαρέσος» υπήρξε συστατικό στοιχείο και παράγοντας ανάπτυξης επί δεκαετίες.

Τι βγαίνει στο σφυρί

Το βιομηχανικό συγκρότημα της Βαρβαρέσος αναπτύσσεται στην περιοχή του Στενήμαχου Νάουσας, στη θέση «Ξηρότοπος» ή «Κουρί», σε έκταση συνολικής επιφάνειας βάσει τίτλων κτήσης 116.801,21 τ.μ. και βάσει νεότερου τοπογραφικού διαγράμματος 119.005,35 τ.μ.

Εντός του γηπέδου υφίσταται συγκρότημα κτηρίων-εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας/νηματουργίας που αποτελείται από:

Α) Κτήριο Εργοστασίου (χρήση χώρος παραγωγής – γραφεία – βοηθητικοί χώροι), με κύριους χώρους παραγωγής εμβαδού περίπου 6.624 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους εμβαδού περίπου 1.393,50 τ.μ. Σημειώνεται ότι έχει γίνει προσθήκη κατ’ επέκταση επιπλέον 190,50 τ.μ. περίπου βοηθητικών χώρων. Τμήμα των βοηθητικών χώρων του κτηρίου, εμβαδού περίπου 750,00 τ.μ., στεγάζουν τα γραφεία της διεύθυνσης.

Το κυρίως βιομηχανοστάσιο είναι κτήριο ενιαίου χώρου, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές πλαγιοκαλύψεις από βιομηχανικό πάνελ. Η επικάλυψη συντελείται με μεταλλική στέγη με πάνελ. Στα γραφεία, ο φέρων οργανισμός είναι οπλισμένου σκυροδέματος, οι εξωτερικές τοιχοπληρώσεις επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή και η επικάλυψη συντελείται με την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Οι βοηθητικοί χώροι (χώροι κλιματισμού, μηχανοστάσια κ.τ.λ.) είναι επίσης κατασκευασμένοι με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές πλαγιοκαλύψεις από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή.

Β) Κτήριο Αποθήκης Έτοιμων Προϊόντων. Σύμφωνα με την άδεια, έχει εμβαδόν περίπου 2.500 τ.μ. Διαπιστώθηκε πως έχει μετατραπεί σε χώρο παραγωγής και χώρο συσκευασίας.

Πρόκειται για κτήριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, με πλαγιοκαλύψεις από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, τα δάπεδα είναι βιομηχανικού τύπου, τα κουφώματα μεταλλικά με διπλούς υαλοπίνακες. Η επικάλυψη του κτηρίου γίνεται με μεταλλική στέγη και βιομηχανικά πάνελ, ενώ υπάρχει και εσωτερική ψευδοροφή.

Γ) Κτήριο Αποθήκης Πρώτων Υλών με εμβαδόν περίπου 2.500 τ.μ. Κατά την οικοδομική άδεια προβλεπόταν το κτήριο να έχει χρήση αποθήκευσης πρώτων υλών, ωστόσο σήμερα στεγάζει τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Δ) Κτήριο Εργοστασίου (χρήση χώρος παραγωγής – βοηθητικοί χώροι), το οποίο έχει ισόγειο χώρο παραγωγής εμβαδού περίπου 8.832 τ.μ. και ισόγειους βοηθητικούς χώρους κάλυψης περίπου 1.971,20 τ.μ. (αποθήκη αντ/κών, χώρος κλιματισμών, χώρος διαχ/σης φυρών κ.ά.).

Διαπιστώθηκε ότι στο κτηριακό τμήμα των βοηθητικών χώρων υπάρχει υπόγειο και όροφος, βοηθητικής χρήσης αγνώστου εμβαδού. Το εμβαδόν των στάθμεων αυτών φαίνεται να είναι περίπου 1.500 τ.μ.

Πρόκειται για κτήριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλαγιοκαλύψεις από μεταλλικό πάνελ και δάπεδο βιομηχανικού τύπου. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες χωρισμού των βοηθητικών χώρων από τους χώρους παραγωγής είναι πυράντοχες. Η επικάλυψη του κτηρίου επιτυγχάνεται με μεταλλική στέγη με βιομηχανικό πάνελ, ενώ στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί ψευδοροφή.

Ε) Κτήριο Αποθήκης Έτοιμων Προϊόντων το οποίο αναγέρθηκε καθ’ επέκταση και σε επαφή με το κτήριο του εργοστασίου. Αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 1.315,24 τ.μ. περίπου και ισόγειο εμβαδού περίπου 1.415,64 τ.μ.

Πρόκειται για κτήριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλαγιοκαλύψεις από μεταλλικό πάνελ, το δάπεδό του είναι βιομηχανικού τύπου και τα κουφώματα μεταλλικά. Οι τοιχοποιίες του υπογείου είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η επικάλυψη του κτηρίου γίνεται με μεταλλική στέγη επί μεταλλικών ζευκτών και βιομηχανικά πάνελ.

ΣΤ) Κτήριο Αποθήκης Πρώτων Υλών με εμβαδόν περίπου 1.224,88 τ.μ.

Πρόκειται για κτήριο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιίες μέχρι ένα ορισμένο ύψος από οπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια βιομηχανικού πάνελ επί μεταλλικής κατασκευής. Τα δάπεδα είναι βιομηχανικού τύπου και η επικάλυψη συντελείται με μεταλλική στέγη και βιομηχανικά πάνελ.

Ζ) Κτήριο Αποθήκης Πρώτων Υλών με εμβαδόν περίπου 2.078,28 τ.μ. (όμοιο με το προηγούμενο).

Πέραν των παραπάνω, έχουν ανεγερθεί χώροι αναμονής οδηγών και διάδρομος σύνδεσης εργοστασίων συνολικού εμβαδού περίπου 77,61 τ.μ., κτήριο κλιματισμού εμβαδού περίπου 129,50 τ.μ., καθώς και κτήρια κλιματισμού, υγραντήρας και υποσταθμός συνολικού εμβαδού περίπου 566,65 τ.μ.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης είναι περιφραγμένο με τοιχία σκυροδέματος και μεταλλικούς πασσάλους με συρματόπλεγμα, ενώ το τμήμα του γηπέδου περιμετρικά των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι ασφαλτοστρωμένο.