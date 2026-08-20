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Το «Spider-Man: Brand New Day» γράφει ήδη ιστορία στο παγκόσμιο box office, κατακτώντας μια θέση σε ένα εξαιρετικά κλειστό κλαμπ κινηματογραφικών παραγωγών. Μέσα σε μόλις τρία Σαββατοκύριακα προβολής, η νέα περιπέτεια του Spider-Man κατάφερε να ξεπεράσει το εντυπωσιακό όριο των 2 δισ. δολαρίων σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Η νέα παραγωγή της Sony, με τον Tom Holland να επιστρέφει στον ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα, έχει συγκεντρώσει 785 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά των αγορών εκτός αυτής.

Οι διεθνείς εισπράξεις έχουν φτάσει τα 1,23 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό box office της ταινίας στα 2,022 δισ. δολάρια. Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της ταχύτητας με την οποία επιτεύχθηκε, καθώς χρειάστηκαν μόλις τρία κινηματογραφικά Σαββατοκύριακα.

Στο κλειστό κλαμπ των 2 δισ. δολαρίων

Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το «Spider-Man: Brand New Day» γίνεται μόλις η όγδοη ταινία στην ιστορία που καταφέρνει να ξεπεράσει τα 2 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες κινηματογραφικές εισπράξεις.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης παραμένει το «Avatar» με 2,9 δισ. δολάρια, ενώ ακολουθεί το «Avengers: Endgame» με περίπου 2,7 δισ. δολάρια.

Το «Avatar: The Way of Water» έχει συγκεντρώσει περίπου 2,3 δισ. δολάρια, ενώ το «Ne Zha 2» βρίσκεται στα 2,27 δισ. δολάρια. Ο «Τιτανικός» ακολουθεί με περίπου 2,2 δισ. δολάρια και το «Star Wars: The Force Awakens» με 2,07 δισ. δολάρια.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης το «Avengers: Infinity War», με παγκόσμιες εισπράξεις περίπου 2,03 δισ. δολαρίων. Με τα 2,022 δισ. δολάρια που έχει ήδη συγκεντρώσει, το νέο Spider-Man βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Και καθώς η προβολή του βρίσκεται ακόμη στις πρώτες εβδομάδες, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει η τελική εμπορική του επίδοση.

Ρεκόρ για την κινηματογραφική ιστορία του Spider-Man

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για ολόκληρο το κινηματογραφικό franchise του Spider-Man.

Οι προηγούμενες ταινίες με τον Tobey Maguire ή τον Andrew Garfield στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν το όριο του 1 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η εποχή του Tom Holland έχει αλλάξει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του κινηματογραφικού ήρωα, με το «Brand New Day» να ανεβάζει πλέον τον πήχη ακόμη περισσότερο και να μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Για τη Sony, η επίδοση αποτελεί παράλληλα μια ιδιαίτερα ισχυρή εμπορική επιβεβαίωση της αξίας του Spider-Man ως κινηματογραφικού brand. Η δυναμική στις διεθνείς αγορές είναι καθοριστική, καθώς περισσότερο από το 60% των μέχρι στιγμής εισπράξεων προέρχεται εκτός Βόρειας Αμερικής.

Με το φράγμα των 2 δισ. δολαρίων να έχει ήδη καταρριφθεί, το ερώτημα πλέον δεν είναι εάν το «Spider-Man: Brand New Day» αποτελεί blockbuster, αλλά πού θα σταματήσει η πορεία του στο παγκόσμιο box office και πόσο ψηλά θα βρεθεί τελικά στη λίστα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών.

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