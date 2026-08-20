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Οι δείκτες της αγοράς για το κόστος δανεισμού προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας στις μεγάλες οικονομίες, καθώς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνήσεις εντείνουν τις πωλήσεις ομολόγων, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις χρηματιστηριακές αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Οι πραγματικές αποδόσεις είναι οι αποδόσεις που απαιτεί ένας επενδυτής ομολόγων πέραν του πληθωρισμού και αποτελούν σημαντικό δείκτη του πραγματικού κόστους δανεισμού για κυβερνήσεις και εταιρείες. Καθορίζονται συνήθως από τις προσδοκίες για την ανάπτυξη, τα επιτόκια και την προσφορά και ζήτηση χρήματος.

Οι πραγματικές αποδόσεις των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ, όπως μετρώνται από τα ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών, γύρω στο 3%, ενώ οι πραγματικές αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Βρετανίας και της Γερμανίας διαπραγματεύονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Επενδυτές και αναλυτές αναφέρουν ότι η ραγδαία αύξηση του δανεισμού από τις «hyperscalers» τεχνητής νοημοσύνης , σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν σημαντικές δαπάνες, αποτελεί βασικό παράγοντα που ωθεί τις αποδόσεις προς τα πάνω, καθώς οι αγοραστές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να συνεχίσουν να επενδύουν στον όγκο των ομολόγων που κατακλύζει τις αγορές.

Με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό να παραμένουν γενικά σταθερές παρά τη σύγκρουση με το Ιράν, η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων έχει ωθήσει προς τα πάνω τις ονομαστικές αποδόσεις σε όλο τον κόσμο τους τελευταίους μήνες.

Εταιρείες όπως η Alphabet, η Amazon και η Meta έχουν εκδώσει ομόλογα αξίας σχεδόν 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος, ποσό που ήδη υπερβαίνει το διπλάσιο των 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Υπάρχει ένας ανταγωνισμός για την προσέλκυση κεφαλαίων που είναι σχετικά άνευ προηγουμένου τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Βιβέκ Πολ, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής για το Ηνωμένο Βασίλειο στο BlackRock Investment Institute.

«Λόγω παραγόντων όπως η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η δυναμική έλλειψης κεφαλαίου επιταχύνεται και αυτό αντανακλάται στις αποδόσεις των ομολόγων», τόνισε.

Οι κυβερνήσεις συνεχίζουν επίσης να δανείζονται σε μεγάλο βαθμό. Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 6% του ΑΕΠ, ή 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, φέτος, της Γαλλίας στο 5% και της Βρετανίας στο 4%.

«Στην Ευρώπη, οι αμυντικές δαπάνες, η ενεργειακή ασφάλεια και οι επενδύσεις σε υποδομές αποτελούν σημαντικότερους παράγοντες από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη συγκεκριμένα», δήλωσε ο Αλ Κάτερμολ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Mirabaud Asset Management.

Οι αγορές προεξοφλούν επίσης αυξήσεις των επιτοκίων, οι οποίες, αν όλα τα άλλα παραμείνουν σταθερά, τείνουν να ωθούν προς τα πάνω τις πραγματικές αποδόσεις.

Ο Μαξ Κίτσον, στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών επιτοκίων στη Barclays, ανέφερε ότι η σχετικά ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Σημείωσε επίσης ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν αγοράζουν πλέον ομόλογα, κάτι που είχε συγκρατήσει τις αποδόσεις.

Οι πραγματικές αποδόσεις αποτελούν σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων και των εταιρειών, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό.

Εάν ένα ομόλογο έχει ονομαστική απόδοση 3% και ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι 2%, η πραγματική απόδοσή του είναι περίπου 1%. Μερικές φορές οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις ονομαστικές αποδόσεις, αλλά πρόσφατα οι πραγματικές αποδόσεις έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Θεωρητικά, οι υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις θα έπρεπε να μειώνουν τη σχετική ελκυστικότητα των μετοχών. Οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν καλύτερες αποδόσεις, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, από τα ομόλογα, ενώ οι μελλοντικές ταμειακές ροές φαίνονται λιγότερο ελκυστικές.

Μέχρι στιγμής, οι μετοχές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εν μέσω εντυπωσιακών εταιρικών κερδών και ανθεκτικών οικονομιών και έχουν περιορίσει τις ανησυχίες.

Η JPMorgan αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του S&P 500, ενώ τα στοιχεία της LSEG I/B/E/S έδειξαν ότι τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών blue-chip αναμένεται να αυξηθούν με τον ταχύτερο ρυθμό από τα τέλη του 2022.

Ο Ματ Κινγκ, ιδρυτής της Satori Insights, ήταν λιγότερο αισιόδοξος, αναφέροντας ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εξαντλούν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και θα στραφούν όλο και περισσότερο προς τον πιστωτικό τομέα, οπότε η άνοδος των πραγματικών επιτοκίων θα αρχίσει να γίνεται αισθητή.

«Αναμένουμε ότι οι πραγματικές αποδόσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως ότου περιορίσουν τη δανειοδότηση που τις τροφοδοτεί – καθώς και τη στροφή προς τον κίνδυνο που τροφοδοτεί την άνοδο των μετοχών», ανέφερε σε σημείωμά του.

Τα υψηλότερα κόστη δανεισμού, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, μπορούν επίσης, σε κάποιο σημείο, να οδηγήσουν τις εταιρείες και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη.

Ο Ασόκ Μπατία, διευθυντής επενδύσεων στη Neuberger, δήλωσε ότι οι πραγματικές αποδόσεις στις ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του 3%-4%, στο οποίο εκτιμά ότι θα υπάρξει αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη.

«Ωστόσο, το σημερινό επίπεδο αποτελεί προειδοποιητικό σήμα ότι η ανάπτυξη, αν και επί του παρόντος σταθερή στο 1,5% έως 2%, θα μπορούσε να αρχίσει να απειλείται».

Ο Μπατία δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, λόγω των ανησυχιών σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική, ενώ ο Κίτσον της Barclays ανέφερε ότι οι πραγματικές αποδόσεις ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι πολιτικοί δεν δείχνουν διάθεση να μειώσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

«Οι διαρθρωτικοί παράγοντες που υποκρύπτουν αυτές τις αυξήσεις στις αποδόσεις εξακολουθούν να υφίστανται», ανέφερε. «Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι θα εξαφανιστούν σύντομα», προσέθεσε ο Κίτσον σύμφωνα με το Reuters.

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