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Οι επενδυτές τοποθέτησαν κεφάλαια στις ευρωπαϊκές μετοχές με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι επιχειρήσεις κατάφεραν να απορροφήσουν τις επιπτώσεις του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ και να ενισχύσουν με ταχύ ρυθμό την κερδοφορία τους, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Goldman Sachs Research.

Οι διεθνείς επενδυτές αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη πίσω από τις ισχυρές εισροές του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τη Σάρον Μπελ, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της Goldman Sachs Research. Κατά την εκτίμησή της, μεγάλο μέρος αυτής της στροφής οφείλεται στην επιθυμία των επενδυτών να διαφοροποιήσουν περισσότερο τα χαρτοφυλάκιά τους.

Την ίδια περίοδο, οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Stoxx 600 αύξησαν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 14%, καταγράφοντας έτσι μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την Μπελ, καταρρίπτει την αντίληψη ότι η Ευρώπη αποτελεί μια αγορά που χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικά ασθενή αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας.

«Η κυρίαρχη αφήγηση ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να δημιουργήσει αύξηση κερδών έρχεται ολοένα και περισσότερο σε αντίθεση με τα δεδομένα», επισημαίνει. Όπως προσθέτει, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή στο πρώτο εξάμηνο κινείται με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό.

«Κρυφός πρωταθλητής» η ευρωπαϊκή αγορά

Παρότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ έχουν περιορίσει σημαντικά τις ροές πετρελαίου και έχουν οδηγήσει στα ύψη τις ενεργειακές τιμές, η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά εξελίσσεται σε έναν «κρυφό πρωταθλητή», υποστηρίζει η ανάλυση.

Για το λόγο αυτό, η Goldman Sachs αναβάθμισε την πρόβλεψή της για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή των εταιρειών του Stoxx 600 για το σύνολο του 2026 στο 15%, από 10% προηγουμένως.

Η Σάρον Μπελ στέκεται, μάλιστα, σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν ξεπεράσει σε επιδόσεις τους αντίστοιχους τομείς άλλων αγορών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες από το 2022 έχουν καταγράψει σημαντικά καλύτερη επίδοση από τις αμερικανικές τεχνολογικές υπερδυνάμεις της ομάδας των «Υπέροχων Επτά».

Η συνολική εικόνα είναι ενδεικτική της αλλαγής των συσχετισμών. Ο Stoxx 600 έχει αποδώσει 54% από τον Ιανουάριο του 2025, έναντι απόδοσης 34% για τον αμερικανικό S&P 500, με βάση στοιχεία έως τις 13 Αυγούστου και υπολογισμό σε δολάρια.

Η κινεζική πρόκληση για την Ευρώπη

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προέρχεται, πάντως, από την Κίνα.

Οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό και, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των κινεζικών εταιρειών σε άλλες διεθνείς αγορές, ασκούν πιέσεις στη γερμανική μεταποίηση και σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα χημικά.

Παρόλ’αυτά η Μπελ προειδοποιεί ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να υπερεκτιμούν τον αντίκτυπο της εξαγωγικής ισχύος της Κίνας στο σύνολο της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εταιρειών στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των φαρμάκων και των τηλεπικοινωνιών δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχες πιέσεις στις τιμές από τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ανταγωνισμού με τους Κινέζους εξαγωγείς αντιπροσωπεύουν πλέον μικρότερο μέρος της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς της ηπείρου.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, για παράδειγμα, αντιστοιχούν σήμερα σε μόλις 1% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές υποτιμούν πόσο πολύ έχει αλλάξει η σύνθεση του δείκτη», αναφέρει η ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας. «Τεράστια τμήματα της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς είτε δεν επηρεάζονται είτε προστατεύονται είτε είναι απίθανο να επηρεαστούν από τις κινεζικές εξαγωγές για αρκετό καιρό ακόμη».

Πώς επηρεάζει το ενεργειακό σοκ τις μετοχές

Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου λειτουργούν ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη και μπορούν να περιορίσουν τα κέρδη συγκεκριμένων κλάδων.

Ωστόσο, η ίδια εξέλιξη ευνοεί τη μεγάλη πετροχημική βιομηχανία της Ευρώπης, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλους συναφείς κλάδους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι εταιρείες εμπορευμάτων αντιπροσώπευσαν περίπου το ήμισυ της συνολικής αύξησης των κερδών του Stoxx 600 φέτος.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική επιφύλαξη που έχει να κάνει με τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. «Εάν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας διατηρηθούν και αρχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση, τότε ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις θα διευρυνθεί», προειδοποιεί η Μπελ.

Ισχυρή βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων

Παρότι η κερδοφορία των ευρωπαϊκών εταιρειών εξακολουθεί να υπολείπεται εκείνης των αμερικανικών, οι επιχειρήσεις της ηπείρου έχουν βελτιώσει σημαντικά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), καθώς τα περιθώρια κέρδους έχουν αυξηθεί και οι επαναγορές μετοχών έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση αυτή διαδραματίζει και η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών τραπεζών, έπειτα από την παρατεταμένη περίοδο εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που χαρακτήρισε τα χρόνια της πανδημίας.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες θεματικές αλλαγές, όπως η αύξηση των δαπανών για την Άμυνα, τις υποδομές, τον εξηλεκτρισμό και τα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων βρίσκεται μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια υψηλότερα από την αντίστοιχη των κινεζικών εταιρειών.

Γιατί η οικονομία και οι αγορές δεν πάντα κινούνται μαζί

Ένα ακόμη λάθος που κάνουν συχνά οι επενδυτές, σύμφωνα με την Goldman Sachs, είναι ότι ταυτίζουν τη σχετικά αδύναμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Στην πραγματικότητα, μόλις το 40% των εσόδων των εταιρειών του Stoxx παράγεται στην ευρωπαϊκή εγχώρια αγορά. Το υπόλοιπο προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό, με περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων να προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική.

Ακόμη και στο μέτωπο της οικονομικής ανάπτυξης, πάντως, η Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέπληξαν θετικά το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% και 0,9% αντίστοιχα.

«Η οικονομία έχει αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτική απέναντι στα πρόσφατα σοκ απ’ όσο περίμεναν πολλοί», καταλήγει η ανάλυση της Goldman Sachs.

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