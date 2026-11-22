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Η παραγωγή πλαστικών σωλήνων, αλλά και ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ένας τομέας της αγοράς που γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά και έντονο ανταγωνισμό με την παρουσία εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων.

Υπάρχουν βεβαίως πολλές διαβαθμίσεις σε ποιότητα, πιστότητα και επίπεδο παροχής υπηρεσιών ώστε να ξεχωρίζουν οι καλύτεροι.

Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται η Σωλήν ΑΒΕΕ, μια εταιρεία που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια διαρκούς συμμετοχής, κατέχοντας ηγετική θέση στον συγκεκριμένο τομέα.

Ποιότητα και εξωστρέφεια

Ξεκίνησε και εξελίχθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση, η οποία μέσα από διαδοχικές επενδύσεις και επεκτάσεις κατάφερε να κατοχυρωθεί για την παροχή αξιόπιστων ποιοτικών προϊόντων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων με πλαστικούς σωλήνες, εξαρτήματα και ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία ενσωματώνουν καινοτόμα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων αγορών καθώς εξάγει σε 40 χώρες σε όλον τον κόσμο, καλύπτοντας έτσι πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου της.

Με ετήσια παραγωγή άνω των 2.800 τόνων, σύγχρονες παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 17.500 τ.μ. εντός οικοπέδου έκτασης 35.000 τ.μ. στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, έδρα και γραφεία στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, όπου στεγάζονται ακόμη showroom και κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι, τρία σημεία διανομής στην Ελλάδα (Αθήνα, Βόλος, Θεσσαλονίκη) και ιδιόκτητο στόχο οχημάτων αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η αφετηρία και η εξέλιξη

Ολα ξεκίνησαν το 1986, όταν ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός Πέτρος Μπλάτζας προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας με έδρα στην Αθήνα, ενώ ολοκλήρωσε επένδυση που αφορούσε κτιριακή εγκατάσταση 1.500 τ.μ. στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Την ίδια χρονιά γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που κατασκευάζει σωλήνες πολυβουτυλενίου, με την εμπορική ονομασία Flexitherm (Pb-1).

To 1988, ακολουθώντας τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, επενδύει στην παραγωγή σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Retiflex (PEX-b) με τη μέθοδο των σιλανίων, που μέχρι και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα προϊόντα της, με τις περισσότερες πιστοποιήσεις από διεθνή ινστιτούτα.

Τα επόμενα χρόνια κατοχυρώνει την ανοδική της πορεία με συνεχείς επεκτάσεις και προσθήκες νέων προϊόντων, όπως τους σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP-R), με την εμπορική ονομασία Solisan, καθώς και εξαρτήματα θερμοκόλλησης, ενώ εγκαθιστά τρεις νέες γραμμές παραγωγής. Στη συνέχεια προστέθηκαν στην γκάμα της ο σωλήνας από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο δεύτερης γενιάς Aquaflex (PE80) για μεταφορά κρύου πόσιμου νερού υπό πίεση, το σύστημα Groundtherm που αποτελείται από σωλήνα με πτυχές και εξαρτήματα σύνδεσης, κατάλληλο για θέρμανση θερμοκηπίων, σωλήνες άρδευσης κ.ά.

Το 1996, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια λειτουργίας, η Σωλήν εγκατέστησε δεύτερη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης, εμβαδού 3.000 τ.μ., πλησίον του εργοστασίου της.

Ακόμη, το 2000 λάνσαρε το καινοτόμο σύστημα παροχής ζεστού και κρύου νερού Saniflex, κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Στη συνέχεια εμπλουτίζει την γκάμα σωλήνων με φραγμό οξυγόνου πέντε στρώσεων, ενώ το 2002-2003 κατασκευάζει τον πολυστρωματικό σωλήνα Noxy-AL για τις ανάγκες της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Στο ίδιο μοτίβο ακολουθούν ο πολυστρωματικός σωλήνας αλουμινίου, ο πλαστικός σωλήνας μεταφοράς ζεστού νερού κ.ά. Την περίοδο 2009-2011 γίνεται επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκό πάρκο στην οροφή του κτιρίου στον Βόλο. Τα τελευταία χρόνια η Σωλήν έχει διευρύνει την εξαγωγική δραστηριότητά της προς 40 ξένες αγορές, μεταξύ των οποίων σε Αμερική, Καναδά, Κίνα, Σκανδιναβία, Αγγλία, χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, τη Σρι Λάνκα και το Αζερμπαϊτζάν.

Χριστίνα Μπλάτζα: «Το όραμά μας να εξελιχθούμε σε ολοκληρωμένο πάροχο engineering solutions»

Το «business stories» είχε μια αναλυτική συνομιλία με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Σωλήν ΑΒΕΕ Χριστίνα Μπλάτζα, η οποία αναφέρεται στην ιστορική διαδρομή και τη σημερινή δυναμική της εταιρείας, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες παραγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και στα σχέδιά της για το μέλλον.

business stories: Η Σωλήν συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια. Πώς ξεκίνησε και ποιους σταθμούς θα ξεχωρίζατε ως πιο σημαντικούς σε αυτή τη διαδρομή;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΖΑ: Η Σωλήν ξεκίνησε το 1986 από τον πατέρα μας Πέτρο Μπλάτζα, με αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σωλήνων. Σε μια διαδρομή 40 χρόνων υπάρχουν σίγουρα πολλοί σημαντικοί σταθμοί. Θα ξεχώριζα το 1996, όταν κατασκευάσαμε τη δεύτερη παραγωγική μονάδα 3.000 τ.μ., προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση.

Το 1997-1999 διευρύναμε την γκάμα μας, αποκτήσαμε τις πρώτες διεθνείς πιστοποιήσεις και ξεκινήσαμε τις εξαγωγές. Το 2003 αρχίσαμε την παραγωγή πολυστρωματικού σωλήνα αλουμινίου, αποτελώντας για πολλά χρόνια τη μοναδική ελληνική εταιρεία με αυτή τη δυνατότητα.

Ακόμη, αναπτύξαμε σωλήνες με φραγμό οξυγόνου, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Το 2009 επεκταθήκαμε σε νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ., ενώ το 2011 εγκαταστήσαμε στην οροφή του φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 300 kW. Το 2021 προσθέσαμε στην παραγωγική μας δραστηριότητα τη μόνωση από διογκωμένο πολυαιθυλένιο.

Σήμερα βρισκόμαστε ίσως στην πιο σημαντική σελίδα τής μέχρι τώρα ιστορίας μας, υλοποιώντας δύο επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ. Κάθε φορά η αγορά μάς έδειχνε το επόμενο βήμα και φροντίζαμε να είμαστε έτοιμοι.

b.s.: Πότε εισέρχεστε εσείς στη ζωή της οικογενειακής επιχείρησης και ποιες είναι πρώτες αναμνήσεις σας;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Η εταιρεία ήταν πάντα μέρος της ζωής μας, κυριολεκτικά μεγαλώσαμε μαζί της. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που είδα την παραγωγή ως παιδί και το δέος που ένιωσα.

Πάντα θαύμαζα τον πατέρα μου για το μυαλό του και όσα έχει καταφέρει και νομίζω πως αυτός ο θαυμασμός με κινητοποίησε μεγαλώνοντας να διαβάζω, να ρωτάω και να συμμετέχω. Ενα καλοκαίρι στα φοιτητικά μου χρόνια δούλεψα στον ποιοτικό έλεγχο και εκεί κατάλαβα ότι η βιομηχανία με συναρπάζει πραγματικά. Το 2007, αμέσως μετά την αποφοίτησή μου, ξεκίνησα στην έδρα μας στην Αθήνα, εκπαιδεύτηκα και πέρασα απ’ όλα τα τμήματα.

Το 2015 ανέλαβα ως διευθύνουσα σύμβουλος και σήμερα διοικώ την εταιρεία μαζί με τον αδελφό μου Πλούταρχο, που είναι γενικός διευθυντής. Θεωρώ πολύτιμο ότι γνώρισα την επιχείρηση από κάθε πλευρά. Ξέρω την καθημερινότητα κάθε τμήματος και πόσο σημαντική είναι η συμβολή κάθε ανθρώπου στην κοινή μας προσπάθεια.

Οι δραστηριότητες και η δυναμική

b.s.: Ποιες είναι σήμερα οι δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Παράγουμε πλαστικούς και σύνθετους σωλήνες και έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα ενδοδαπέδιας, αλλά και κλασικής θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει πολυστρωματικούς σωλήνες αλουμινίου, PEX-b, PE-RT, PP-R και Pb, απλούς, με φραγμό οξυγόνου, σε σπιράλ, με μόνωση, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης. Παράλληλα, μαζί με τα δικά μας προϊόντα, αναπτύσσουμε συνεργασίες private label με διεθνείς πελάτες.

b.s.: Η ανοδική πορεία της εταιρείας είναι συνυφασμένη με σημαντικές επενδύσεις. Ποιες από αυτές άλλαξαν το προφίλ και το εκτόπισμά της;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Κάθε επένδυση ήταν απάντηση σε μια νέα ανάγκη της αγοράς και ένα βήμα εξέλιξης. Από τη δεύτερη μονάδα παραγωγής και τις νέες εγκαταστάσεις μέχρι την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, επενδύουμε διαρκώς στην παραγωγική μας δυνατότητα. Τα δύο προγράμματα που τρέχουμε τώρα αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Δεν επενδύουμε απλώς για να μεγαλώσουμε, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι.

b.s.: Ποια είναι η δυναμική της Σωλήν στην αγορά σήμερα, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Είμαστε από τους πρώτους παραγωγούς πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα, με εξαγωγική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών μας.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά μας είναι ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας μας. Δεν πουλάμε απλώς σωλήνες. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, ποιότητα, τεχνογνωσία και ουσιαστική υποστήριξη. Είμαστε ευέλικτοι και ανταποκρινόμαστε σε πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Και κάτι που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η εμπιστοσύνη που χτίζεις με συνέπεια και διάρκεια είναι τελικά το πιο δυνατό σου χαρτί.

b.s.: Σε ποιους τομείς εντοπίζετε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα σας;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Στην ενδοδαπέδια θέρμανση και γενικότερα σε ό,τι συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεων έχουν πάψει να είναι επιλογή, είναι βασική απαίτηση της αγοράς. Στις εξαγωγές βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για εξειδικευμένα προϊόντα και ολοκληρωμένα συστήματα υψηλών προδιαγραφών.

Οι προκλήσεις

b.s.: Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως παραγωγική επιχείρηση;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι το ενεργειακό κόστος, οι διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών που επηρεάζονται πολύ από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και η εύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, οι όλο και αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων, περιβάλλοντος και συμμόρφωσης απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Για μια επιχείρηση που κινείται σε διεθνείς αγορές, όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητά της.

b.s.: Ποια είναι η άποψή σας για τη γενικότερη κατάσταση της αγοράς στη χώρα μας; Είναι γεγονός ότι γίνονται πολλά μεγάλα έργα. Αυτό έχει ενισχύσει τις παραγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα της περιφέρειας;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύεται, ωστόσο η ανάπτυξη αυτή δεν φτάνει πάντα με τον ίδιο τρόπο στην εγχώρια παραγωγή.

Τα μεγάλα έργα και οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, η χρηματοδότηση, η ενέργεια και οι υποδομές κάνουν όλη τη διαφορά. Δεν αρκεί να κατασκευάζουμε περισσότερα έργα, πρέπει να μένει και περισσότερη προστιθέμενη αξία εδώ. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη, αλλά θέλω να δω την ελληνική παραγωγή σε πιο κεντρικό ρόλο στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Οι επιδόσεις και τα σχέδια για το μέλλον

b.s.: Είστε ικανοποιημένη από τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας; Πώς έκλεισε το 2025 και πώς κινείται η φετινή χρονιά;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Ναι, είμαι. Το 2025 κλείσαμε με κύκλο εργασιών λίγο πάνω από τα 8 εκατ. ευρώ και το 2026 τρέχει με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και προσδοκία να κλείσουμε στα 10 εκατ. ευρώ. Χαιρόμαστε, αλλά νιώθουμε και μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνέχεια, γιατί η ανάπτυξη έχει αξία όταν συνοδεύεται από καλύτερη οργάνωση και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

b.s.: Ως γυναίκα επιχειρηματίας σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, αντιμετωπίσατε δυσκολίες; Πιστεύετε ότι για την ισότιμη ανάδειξη και καταξίωση των γυναικών σε κορυφαίες θέσεις του επιχειρείν υπάρχει ακόμη δρόμος;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Είναι γεγονός ότι ο κλάδος μας είναι κατά βάση ανδροκρατούμενος, αλλά προσωπικά δεν στέκομαι καθόλου σε αυτό. Αντιμετωπίζω τις προκλήσεις μέσα από τη δουλειά, τη γνώση, τη συνέπεια και τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η διοίκηση και η επιχειρηματικότητα δεν έχουν φύλο, αλλά απαιτούν ικανότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.

Σαφώς υπάρχει ακόμη δρόμος για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις υψηλής ευθύνης. Χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες και αξιολόγηση με βάση την αξία και τις ικανότητες, χωρίς στερεότυπα. Πιστεύω, πάντως, ότι η κοινωνία πηγαίνει προς τα εκεί.

b.s.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

ΧΡ.ΜΠΛ.: Το μέλλον της Σωλήν συνδέεται άμεσα με την πράσινη μετάβαση. Θέλουμε προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια και μειώνουν τις απώλειες. Η παραγωγή μόνωσης από το 2021 αποτελεί ήδη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, επενδύουμε στη μείωση του δικού μας ενεργειακού αποτυπώματος, εκσυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό και αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες.

Στο άμεσο μέλλον βασικός στόχος είναι να εντάξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στις παραγωγικές και διοικητικές διαδικασίες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα.

Το όραμά μας είναι να εξελιχθούμε από μια εταιρεία παραγωγής σωλήνων σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο engineering solutions, με ισχυρότερη διεθνή παρουσία και ανθρώπους που εξελίσσονται μαζί του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι απλώς να συμπληρώσεις 40 χρόνια, αλλά να χτίσεις τις βάσεις για τα επόμενα 40.