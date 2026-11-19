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Η ζέστη που χάνεται από ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να επιβαρύνει τον λογαριασμό θέρμανσης, χωρίς το δωμάτιο να γίνεται τελικά όσο άνετο θα θέλαμε. Πριν ανέβει ο θερμοστάτης, αξίζει να εξεταστούν ορισμένες απλές παρεμβάσεις που βοηθούν στη διατήρηση της θερμότητας και περιορίζουν την αίσθηση του κρύου, ενώ κάνετε και οικονομία.

Δεν χρειάζονται απαραίτητα αγορές ή εκτεταμένες εργασίες. Η θέση του κρεβατιού, τα έπιπλα μπροστά στα θερμαντικά σώματα και η ώρα που κλείνουν οι κουρτίνες επηρεάζουν τις συνθήκες μέσα στο δωμάτιο. Με ελάχιστο ή και μηδενικό κόστος, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή άνεση.

Πρώτα ο έλεγχος στα σημεία που περνά ο αέρας

Η αναζήτηση των σημείων από τα οποία εισέρχεται κρύος αέρας είναι μια καλή αφετηρία. Κενά γύρω από πόρτες και παράθυρα, ενώσεις στις σανίδες του δαπέδου, σοβατεπί και σημεία γύρω από εγκαταστάσεις κλιματισμού μπορούν να δημιουργούν ενοχλητικά ρεύματα. Έλεγχος χρειάζεται επίσης στις ενώσεις γύρω από δοκάρια, όπου υπάρχουν ανοίγματα.

Για τον εντοπισμό τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λεπτό χαρτί: αν κινείται κοντά σε κάποια χαραμάδα, υπάρχει πιθανότητα διέλευσης αέρα. Ο έλεγχος αυτός αποφεύγει τη χρήση αναμμένης φλόγας κοντά σε κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Η αεροστεγανωτική ταινία στα κατάλληλα σημεία και η ειδική μονωτική μεμβράνη στα τζάμια αποτελούν οικονομικές παρεμβάσεις. Αντίστοιχα, ένα προστατευτικό στο κάτω μέρος της πόρτας περιορίζει τον αέρα που περνά από το κενό. Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να αφήνουν ελεύθερα τα προβλεπόμενα ανοίγματα αερισμού.

Παράλληλα, οι πόρτες των δωματίων που δεν χρησιμοποιούνται μπορούν να παραμένουν κλειστές, ώστε να περιορίζεται η μεταφορά ζεστού αέρα προς ψυχρότερους χώρους. Στόχος είναι η διατήρηση της θερμότητας εκεί όπου χρειάζεται, χωρίς άσκοπη αύξηση της θέρμανσης σε ολόκληρο το σπίτι.

Οι κουρτίνες και το δάπεδο ως σύμμαχοι

Το σούρουπο είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσουν οι κουρτίνες. Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία υποχωρεί, η κάλυψη των παραθύρων βοηθά να περιοριστούν οι απώλειες και να διατηρηθεί περισσότερη από τη ζέστη που έχει συγκεντρωθεί στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι κουρτίνες με θερμομονωτική επένδυση προσφέρουν πρόσθετη προστασία. Αν προγραμματίζεται αντικατάσταση, μπορούν να επιλεγούν βαριά, πυκνά υφάσματα, όπως βελούδο, μάλλινα ή φλις. Μια οικονομική πρόσθετη στρώση πίσω από τις υπάρχουσες κουρτίνες μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως φράγμα στα ρεύματα, αρκεί να μην προκαλεί συγκέντρωση υγρασίας.

Στα σκληρά δάπεδα, ένα χαλί προσθέτει μονωτική στρώση και μειώνει την αίσθηση της κρύας επιφάνειας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο δίπλα στο κρεβάτι, όπου η επαφή των ποδιών με το πάτωμα κάνει συχνά το πρωινό ξύπνημα δυσάρεστο.

Η διάταξη που βοηθά τη θέρμανση

Ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να φαίνεται τακτοποιημένο, αλλά η διάταξή του να εμποδίζει τη σωστή κυκλοφορία του ζεστού αέρα. Ντουλάπες, πολυθρόνες και άλλα ογκώδη έπιπλα μπροστά στα καλοριφέρ περιορίζουν τη διάχυση της θερμότητας. Η απομάκρυνσή τους επιτρέπει στα θερμαντικά σώματα να αποδίδουν καλύτερα στον χώρο.

Το κρεβάτι, από την άλλη, είναι προτιμότερο να τοποθετείται κοντά σε εσωτερικό τοίχο, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι επιφάνειες αυτές είναι συνήθως λιγότερο εκτεθειμένες στο εξωτερικό κρύο. Η απόσταση από τα παράθυρα βοηθά επίσης, καθώς ακόμη και καλά μονωμένα κουφώματα μπορεί να αφήνουν μικρά ρεύματα ή να δημιουργούν αίσθηση ψύχρας στη διάρκεια της νύχτας.