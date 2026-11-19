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Μια ιστορική ανατροπή καταγράφεται στην παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ζήτηση για την ψύξη των κτηρίων ξεπερνά για πρώτη φορά εκείνη για θέρμανση, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Η αύξηση των θερμοκρασιών και η ενίσχυση των εισοδημάτων σε πολλές χώρες οδηγούν σε εκρηκτική άνοδο της χρήσης κλιματιστικών, μεταβάλλοντας τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο IEA στην έκθεση World Energy Outlook, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η μεταβολή αυτή επιταχύνεται από τα ασυνήθιστα θερμά καλοκαίρια σε περιοχές που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν από ηπιότερες θερμοκρασίες, όπως η Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τρία σενάρια που εξετάζει ο Οργανισμός, η ψύξη των κτηρίων αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης έως το 2035, αναδεικνύοντας τον κλιματισμό σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν τη μελλοντική κατανάλωση ενέργειας.

Η ακραία ζέστη αλλάζει τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης

Η αυξανόμενη ανάγκη για κλιματισμό δεν περιορίζεται πλέον στις τροπικές χώρες, αλλά επεκτείνεται με ταχύτητα και σε περιοχές με παραδοσιακά ψυχρότερο κλίμα.

Στην Ευρώπη, οι ακραίες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού εκτιμάται ότι προκάλεσαν περίπου 50.000 θανάτους, ενώ ο Αύγουστος καταγράφηκε ως ο θερμότερος μήνας παγκοσμίως από τότε που τηρούνται σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τον IEA.

Το 2026 αναμένεται να συγκαταλέγεται στα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στο ασυνήθιστα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Οι παρατεταμένοι καύσωνες ενισχύουν την ανάγκη για συστήματα ψύξης, αυξάνοντας παράλληλα τις πιέσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τεράστια περιθώρια αύξησης της χρήσης κλιματιστικών

Παρά τη σημαντική άνοδο της ζήτησης, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς κλιματισμού παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IEA, περίπου το 85% των νοικοκυριών στις αναδυόμενες οικονομίες εκτός Κίνας εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο λιγότερο από το 20% διαθέτει κλιματισμό.

Η σταδιακή αύξηση των εισοδημάτων και η ευρύτερη πρόσβαση σε ηλεκτρικές συσκευές αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος για ψύξη τις επόμενες δεκαετίες.

Μάλιστα, ο Οργανισμός εκτιμά ότι έως τα μέσα του αιώνα, η συνολική επιφάνεια κτιρίων που θα ψύχεται παγκοσμίως θα ξεπεράσει εκείνη που θα θερμαίνεται.

Η Νοτιοανατολική Ασία και η μεγαλύτερη εξάρτηση από τον άνθρακα

Η εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αναδιαμορφώνει και τις προβλέψεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Η Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση των ενεργειακών αναγκών, γεγονός που οδηγεί τον IEA στην εκτίμηση ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής θα συνεχίσουν να βασίζονται στον άνθρακα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση πρέπει να καλυφθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες επιχειρούν να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, ο IEA εκτιμά ότι ο πλανήτης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την υπερθέρμανση εντός του ορίου που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού.

Και στα τρία σενάρια της έκθεσης, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να υπερβεί το όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες προειδοποιήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.